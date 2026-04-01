Inaugurata la nuova rotta Milano Malpensa – Seoul di Asiana Airlines

È stata inaugurata nella serata di ieri, 31 marzo 2026, la nuova rotta Milano Malpensa – Seoul Incheon di Asiana Airlines, che rafforza il network europeo della compagnia con tre voli settimanali.

La cerimonia del taglio del nastro si è svolta al gate del Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa alla presenza di Aldo Schmid, Responsabile Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano, Jong Man Park, Vicepresidente di Asiana Airlines, Choon Goo Kim, Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia.

“Con l’inaugurazione di questa nuova rotta da Milano puntiamo ad ampliare e diversificare ulteriormente l’offerta di volo a diposizione dei nostri passeggeri per i collegamenti tra Europa e Corea e Sud-Est asiatico, ponendo sempre la comodità e la sicurezza dei passeggeri come priorità assolute”, dichiara Jong Man Park, Vicepresidente di Asiana Airlines.

“Sono fiducioso che il lancio del volo da Milano contribuirà a incrementare il turismo e gli scambi economici tra Corea e Italia”, aggiunge Kim Choon Goo, Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia”.

“L’ingresso di una compagnia prestigiosa come Asiana nel mercato di Milano rappresenta un importante rafforzamento dell’offerta di lungo raggio e consolida il posizionamento del nostro aeroporto come gateway globale per il traffico premium”, ha dichiarato Aldo Schmid, Responsabile Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano. “Le tre ulteriori frequenze settimanali consentono di completare la connettività tra Milano e Seoul con un prodotto giornaliero, rispondendo a una domanda in costante crescita. Una domanda sostenuta in primo luogo dal traffico corporate, storicamente dominante su questa rotta, e sempre più anche da una componente leisure in forte espansione su entrambe le direttrici, trainata dal crescente interesse culturale tra i due mercati”.

Il collegamento Milano – Seoul è operativo tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato): la partenza da Malpensa è prevista alle ore 22:00 (ora locale), con arrivo a Incheon Airport alle ore 16:30 del giorno successivo. Il volo Seoul – Milano parte da Incheon alle ore 13:40 e arriva a Malpensa alle 20:00 (ora locale).

Il nuovo volo di Asiana Airlines, che è una compagnia compagnia 5-Star Skytrax, si affianca a quello già operativo a Milano Malpensa di Korean Air. In tal modo, il collegamento tra Milano Malpensa e Seoul diventa giornaliero.

Tra Korean Air e Asiana Airlines è in atto una fusione, che sarà finalizzata quando Korean Air acquisirà la restante quota di Asiana Airlines. Dopodichè Korean Air e Asiana Airlines diventeranno un’unica compagnia.

La rotta è operata con l’Airbus A350, aeromobile di punta della flotta Asiana Airlines. L’aeromobile è configurato in due classi di servizio: 28 posti in Business Class e 283 posti in Economy Class per un totale di 311 posti, garantendo elevati standard di comfort per i passeggeri.

MXP – ICN – OZ582 (Tue/Thu/Sat) – Partenza 22:00, arrivo 16:30 +1

ICN – MXP – OZ581 (Tue/Thu/Sat) – Partenza 13:40, arrivo 20:00

Voli operati con aeromobile Airbus A350-900.

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(Redazione Md80.it – Ufficio Stampa SEA – Photo Credits: Md80.it)