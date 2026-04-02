Ryanair presenta l’operativo ampliato per l’estate 2026 a Bologna

Ryanair ha annunciato oggi l’operativo per l’estate 2026 da Bologna. L’operativo, ampliato, prevede 63 rotte, tra cui un nuovo collegamento estivo per Castellón-Costa Azahar, e 11 aeromobili basati (investimento di oltre 1 miliardo di dollari). In totale, quest’anno Ryanair trasporterà oltre 6 milioni di passeggeri da/per Bologna.

“L’operativo Ryanair per l’estate 2026 include ulteriori frequenze su esistenti rotte molto popolari, tra cui destinazioni domestiche come Palermo, Catania, Trapani, Lamezia Terme e Cagliari, oltre a mete internazionali molto richieste come Malta, Malaga, Ibiza, Lanzarote, Manchester e Londra Stansted, tra le altre. Questa espansione offre ai clienti di Bologna e dell’intera regione Emilia-Romagna una scelta ancora più ampia alle tariffe più basse d’Europa, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’aeroporto come hub strategico per i viaggi leisure e business nel Nord Italia.

L’operativo Ryanair per l’estate 2026 a Bologna prevede 63 rotte in totale; 1 nuova rotta per Castellón-Costa Azahar; aumento delle frequenze su rotte domestiche già esistenti, tra cui Palermo, Catania, Trapani, Lamezia Terme e Cagliari, così come su rotte internazionali quali Malta, Malaga, Ibiza, Lanzarote, Manchester e Londra Stansted; 11 aerei basati – oltre $1bn investiti; oltre 6M pax p.a.; supp. ad oltre 4.800 posti di lavoro.

Ryanair vola da e per Bologna da 18 anni, dove ha trasportato ad oggi 57 milioni di passeggeri, e continua a impegnarsi per investire e far crescere il traffico in Emilia-Romagna e in tutta Italia”, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha detto: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo per l’Estate 2026 da Bologna, che include 63 rotte, tra cui un nuovo ed entusiasmante collegamento per Castellón–Costa Azahar e oltre 420 voli settimanali. Questo operativo riflette il continuo impegno di Ryanair verso la città di Bologna, per favorire il turismo inbound, migliorare la connettività e offrire ai clienti di Bologna e della regione un’ampia scelta alle tariffe più basse d’Europa. Voliamo da e per Bologna da 18 anni, dove abbiamo trasportato finora 57 milioni di passeggeri e investito oltre 1 miliardo di dollari con 11 aeromobili basati, supportando più di 4.800 posti di lavoro locali. Ryanair è pronta a investire ancora di più: se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con 40 nuovi aeromobili, 250 rotte aggiuntive, 20 milioni di passeggeri in più e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia”.

Mauro Bolla, Direttore Business Aviation di Aeroporto di Bologna, ha aggiunto: “L’ampliamento dell’operativo Ryanair per la Summer 2026 rappresenta un segnale positivo per lo sviluppo dello scalo e del territorio. La crescita delle rotte e delle frequenze consolida il ruolo di Bologna come principale gateway della regione, rafforzando le opportunità di viaggio sia per il traffico leisure sia per quello business. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con Ryanair e con tutti i vettori partner per sviluppare nuove opportunità”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)