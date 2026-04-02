Air France-KLM presenta un’offerta non vincolante per l’acquisizione di una quota di minoranza in TAP Air Portugal

Air France-KLM ha completato oggi un nuovo passo nel processo di privatizzazione di TAP Air Portugal, con la presentazione di una non-binding offer (NBO).

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group, ha dichiarato: “Apprezziamo ciò che TAP ha costruito negli ultimi 81 anni: un solido hub a Lisbona, un brand forte e una proposta di valore unica che offre connettività e orgoglio a milioni di portoghesi. Crediamo fermamente che il prossimo capitolo della storia della compagnia aerea debba essere scritto come parte di Air France-KLM Group, basandosi su questa eredità e portando TAP a un livello superiore. TAP si integra perfettamente nella strategia multi-hub di Air France-KLM e la nostra ambizione è quella di rafforzare le operazioni a Lisbona, sviluppando al contempo la connettività in altre città del paese, tra cui Porto. Attendiamo con interesse i prossimi passi del processo di privatizzazione”.

“Grazie alla sua posizione geografica ideale, Lisbona diventerebbe l’hub principale del Gruppo per l’Europa meridionale, offrendo un’ampia connettività, in particolare con le Americhe, incluso il Brasile, mercato chiave sia per TAP che per Air France-KLM, nonché con l’Africa.

TAP trarrebbe vantaggio dall’integrazione in un’organizzazione commerciale globale, che comprende Air France, KLM e Transavia, nonché dalla stretta collaborazione con Delta Air Lines e Virgin Atlantic, partner di Air France-KLM nella transatlantic Joint Venture. Ciò aiuterebbe TAP a realizzare la sua visione di “abbracciare il mondo”. Poiché TAP e Air France-KLM operano reti in gran parte complementari, il Portogallo nel suo complesso beneficerebbe di una maggiore connettività aerea.

L’approccio unico di Air France-KLM al consolidamento privilegia la cooperazione all’interno di un quadro chiaro progettato per massimizzare le sinergie economiche e operative. Questo modello consentirebbe a TAP di beneficiare appieno di una fluida integrazione in un gruppo più grande e solido, con economie di scala e una portata globale, rafforzandone la competitività. Tale cooperazione si estenderebbe a tutti i settori di attività e includerebbe un focus sulla decarbonizzazione, una priorità strategica fondamentale per Air France-KLM“, afferma Air France-KLM Group.

“Air France-KLM vanta una solida esperienza nel valorizzare e sviluppare brand storici e mira a consentire alla compagnia aerea di rimanere fedele alla propria eredità portoghese, sfruttando al contempo tale identità distintiva sulla scena globale. Ciò rafforzerebbe la crescita sostenibile e lo sviluppo regionale di TAP, salvaguardando al contempo la connettività per la diaspora portoghese, in linea con i requisiti stabiliti dal governo portoghese.

Air France-KLM ha inoltre una vasta esperienza di collaborazione con azionisti statali e considera tali partnership una testimonianza dell’importanza strategica dell’aviazione per una nazione”, prosegue Air France-KLM Group.

“L’NBO è stato presentato a Parpública il 2 aprile 2026. Esso conferma il forte e costante interesse del Gruppo in TAP“, conclude Air France-KLM Group.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)