Alaska Airlines presenta per la prima volta le suite della International Business Class

Alaska Airlines annuncia l’introduzione della nuova International Business Class, un’esperienza premium per i voli a lungo raggio che sarà disponibile dalla primavera, in linea con l’espansione delle rotte verso Europa e Asia. L’iniziativa rappresenta una tappa significativa nel percorso di evoluzione della compagnia, che rafforza il proprio posizionamento come realtà internazionale della West Coast e amplia le opportunità di viaggio per i propri clienti, offrendo collegamenti verso oltre 900 destinazioni attraverso l’alleanza oneworld.

“Progettata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori intercontinentali, la nuova Business Class unisce comfort e l’ospitalità distintiva della West Coast. A bordo dei nuovi Boeing 787-9 Dreamliner, l’esperienza include:

– Suite con sedili completamente reclinabili, porte per la privacy, accesso diretto al corridoio e sedute spaziose trasformabili in veri e propri letti.

– Cabine di nuova generazione con schermi HD da 18”, oltre 1.500 contenuti di intrattenimento tra film e serie TV, cuffie a riduzione del rumore, prese di corrente e prese di ricarica wireless.

– Esperienza gastronomica di alto livello, articolata in più portate e ispirata ai sapori della West Coast e delle diverse destinazioni di Alaska Airlines.

– Premium bedding and travel amenity kits.

– L’accesso alle Premium Lounge della rete Alaska offre ambienti progettati per il comfort, un’offerta gastronomica stagionale basata su ingredienti freschi e di qualità, un servizio bar di alto livello e caffetteria con barista. I passeggeri della International Business Class possono inoltre accedere alle lounge dei partner oneworld in tutto il mondo. I membri oneworld Emerald beneficiano anche dell’accesso alle lounge First Class, indipendentemente dalla classe di viaggio.

– Prossimamente è prevista l’introduzione di Starlink, la connettività Wi-Fi più veloce disponibile in volo, sui Boeing 787-9 entro l’autunno. Il servizio è già attivo su parte della flotta e consente una connessione continua dal gate all’arrivo. A partire da maggio, per accedere all’esperienza completa sarà necessario effettuare il login con il proprio account Atmos™ Rewards. La registrazione è semplice e immediata e, grazie alla partnership con T-Mobile, il servizio sarà disponibile gratuitamente”, afferma Alaska Airlines.

“Il nostro obiettivo era progettare un’esperienza di Business Class che fosse al tempo stesso sofisticata e autenticamente Alaska: premium, confortevole e pensata con attenzione per i nostri ospiti”, ha dichiarato Andrew Harrison, Chief Commercial Officer di Alaska Airlines. “Con l’introduzione di questa nuova prestazione in primavera, intendiamo alzare ulteriormente gli standard del viaggio intercontinentale, continuando a distinguerci per la qualità del servizio offerto a livello internazionale”.

“Indipendentemente dalla classe di viaggio, ogni cabina è progettata per garantire comfort e attenzione al cliente. Sia in International Premium Class sia in Main Cabin, i passeggeri potranno usufruire di pasti inclusi e di coperte e cuscini Filson per un viaggio all’insegna del relax. La International Premium Class offre inoltre maggiore spazio per le gambe, prese di corrente, schermi HD da 12 pollici, bevande alcoliche incluse e un kit di cortesia Filson.

L’introduzione del nuovo prodotto si inserisce nel più ampio sviluppo del network internazionale di Alaska verso l’Europa, a partire dal collegamento diretto Seattle – Roma, e sarà disponibile anche sui voli per Seoul da aprile e per Tokyo dall’autunno. La rotta verso Reykjavík, operata con Boeing 737 MAX 8 e della durata di poco superiore alle sette ore, prevede un’esperienza premium dedicata, progettata per rispondere alle specificità di questo collegamento.

Il collegamento Seattle – Roma sarà operativo dal 28 aprile, seguito da Londra dal 21 maggio e Reykjavík dal 28 maggio. I biglietti sono già disponibili su alaskaair.com“, conclude Alaska Airlines.

“Cinque anni fa siamo entrati a far parte dell’alleanza oneworld, un network che riunisce alcune delle principali compagnie aeree al mondo, offrendo ai nostri clienti maggiori opportunità di viaggio, oltre alla possibilità di accumulare e utilizzare miglia e beneficiare dei vantaggi legati allo status Atmos”, ha dichiarato Alex Judson, Managing Director of Partnerships & International di Alaska Airlines. “Insieme ai nostri partner continueremo a sviluppare collegamenti verso destinazioni di rilievo in Europa e oltre”.

(Ufficio Stampa Alaska Airlines – Photo Credits: Alaska Airlines)