Il Boeing-built Space Launch System Core Stage spinge la prima missione Artemis con equipaggio intorno alla Luna

Il NASA Space Launch System rocket, spinto dal Boeing-built core stage, è decollato ieri alle 18:35 ET.

“Otto minuti e mezzo dopo il lancio, il core stage ha completato con successo la sua missione e si è separato dall’upper stage del razzo, consentendo al NASA Orion spacecraft, Integrity, di portare l’umanità intorno alla Luna.

Gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, insieme all’astronauta dell’Agenzia Spaziale Canadese Jeremy Hansen, voleranno a bordo di Integrity per un viaggio lunare di 10 giorni”, afferma Boeing.

“Siamo onorati di supportare la NASA nel ripristino di una capacità vitale per gli interessi e il futuro della nostra nazione”, ha dichiarato Steve Parker, president and chief executive officer of Boeing Defense, Space & Security. “Boeing e i nostri partner dello Space Launch System sono impegnati nella missione della NASA di riportare gli astronauti sulla Luna, stabilire una presenza lunare stabile e continuare la nostra esplorazione dello spazio profondo”.

“Il core stage ha dimostrato diverse operazioni importanti, tra cui il pre-launch fueling di entrambi i serbatoi, l’azionamento dell’hydraulic system, l’accensione dei motori, l’esecuzione dei thrust vector control programs in flight, lo svuotamento dei fuel tanks, lo spegnimento dei motori e l’esecuzione con successo delle manovre di separazione e smaltimento”, prosegue Boeing.

“Oggi abbiamo assistito all’inizio di una missione storica a bordo del nostro razzo, a cui hanno partecipato i nostri amici”, ha dichiarato John Shannon, vice president, Boeing’s Exploration Systems business. “La nostra priorità è stata la qualità del veicolo e la sicurezza dell’equipaggio all’inizio del loro viaggio. Questo razzo è progettato per resistere a forze incredibili durante l’attraversamento dell’atmosfera e ha funzionato esattamente come previsto. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al nostro team e ai nostri partner per il loro impegno e il duro lavoro svolto per il successo di questa fase della missione”.

“Il core stage del razzo è alto 65 metri (212 piedi) ed è composto da un liquid hydrogen tanka da 75.000 litri (196.000 galloni) e da un liquid hydrogen tank da 200.000 litri (537.000 galloni). Include inoltre una sezione di raccordo tra i due serbatoi di carburante, una sezione anteriore che si collega all’upper stage e una engine section nella parte inferiore con quattro motori RS-25, che insieme producono una spinta di 1.000.000 kg (2,2 milioni di libbre). Un team Boeing produce il core stage del razzo presso la NASA Michoud Assembly Facility in New Orleans, Louisiana, utilizzando componenti realizzati da fornitori in oltre 38 stati.

Il team Boeing sta preparando i successivi stadi del razzo per le missioni Artemis dalla III alla V, già in produzione presso gli stabilimenti di Michoud e Kennedy”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)