Qanot Sharq inaugura il primo collegamento diretto Italia – Uzbekistan

È decollato oggi, alle ore 00:50, il primo volo diretto Qanot Sharq dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio verso Urgench, Uzbekistan, segnando un momento significativo per lo sviluppo dei collegamenti tra i due Paesi.

“La compagnia aerea uzbeka, rappresentata in Italia da Distal GSA Italia, rafforza così la propria presenza sul mercato italiano ed europeo, contribuendo ad ampliare l’offerta di collegamenti verso l’Asia Centrale, un’area in crescente espansione sia dal punto di vista turistico che commerciale.

I voli sono operati con moderno Airbus A321neo, che garantisce elevati standard di comfort per i passeggeri, oltre a maggiore efficienza operativa e sostenibilità ambientale.

Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2026 e il 10 maggio 2026, tutti i voli Qanot Sharq saranno operati dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. I voli torneranno poi operativi dall’aeroporto di Milano Malpensa“, afferma il comunicato.

“L’avvio di questo nuovo collegamento rappresenta un passo strategico per lo sviluppo dei flussi tra Italia e Uzbekistan, un mercato sempre più rilevante sia dal punto di vista turistico che commerciale. In un contesto internazionale complesso e segnato da tensioni geopolitiche, è fondamentale sottolineare come Qanot Sharq continui a operare garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Siamo orgogliosi di supportare la compagnia in questo importante traguardo e di contribuire al rafforzamento della sua presenza nel nostro Paese”, ha dichiarato Claudio Novembrini, Commercial & Partnership Director di Distal GSA Italia.

“Con questa nuova rotta, Qanot Sharq conferma il proprio impegno nell’espansione del network internazionale e nel rafforzamento delle connessioni tra Europa e Asia Centrale”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Qanot Sharq – Photo Credits: Qanot Sharq)