Il KC-390 Millennium e l’A-29 Super Tucano guidano la gamma Embraer al FIDAE 2026

Embraer presenterà per la prima volta in America Latina il dimostratore KC-390 Millennium con la sua nuova livrea al FIDAE (Feria Internacional del Aire y del Espacio), che si terrà dal 7 al 12 aprile presso la base aerea di Pudahuel a Santiago del Cile. Oltre al medium-sized multi-mission transport aircraft, sarà esposto anche l’A-29 Super Tucano.

“FIDAE è uno degli eventi più importanti nel settore della difesa in America Latina. La nostra partecipazione rafforza il nostro impegno nella regione, in quanto rappresenta un’ottima opportunità per promuovere il nostro portfolio di soluzioni integrate e consolidare i rapporti con i nostri clienti attuali e potenziali”, afferma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Il KC-390 Millennium, costruito e progettato nel XXI secolo, è il military transport aircraft più moderno della sua categoria. Può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft,, volando più velocemente (470 nodi) e più lontano. È in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui cargo and troop transport, equipment and personnel airdrop, medical evacuation, search and rescue (SAR), firefighting, humanitarian missions, operando da piste temporanee o non asfaltate. Il velivolo, se configurato con il quick-installation air-to-air refueling equipment (AAR), può operare sia come tanker che come receiver.

Già scelto dalle forze aeree di Brasile, Portogallo, Ungheria, Repubblica di Corea, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Svezia, Repubblica dell’Uzbekistan, Slovacchia e Lituania, il KC-390 Millennium offre capacità, affidabilità, versatilità e performance ineguagliabili per soddisfare le esigenze tattiche e strategiche delle forze aeree di tutto il mondo”, afferma Embraer.

“L’A-29 Super Tucano, leader mondiale nella sua categoria, è stato scelto da 22 forze aeree in tutto il mondo. In America Latina, fa parte delle flotte di Brasile, Cile, Ecuador, Colombia, Repubblica Dominicana e, più recentemente, Paraguay, Uruguay e Panama. Con oltre 600.000 ore di volo accumulate, ha suscitato l’interesse di numerose altre nazioni grazie alla sua impareggiabile combinazione di capacità, che lo rende l’opzione più efficiente sul mercato.

Per le forze aeree che cercano una soluzione collaudata, completa, efficiente, affidabile ed economicamente vantaggiosa su un’unica piattaforma, unita a una grande flessibilità operativa, l’A-29 Super Tucano offre un’ampia gamma di missioni. Queste includono Advanced Pilot Training, CAS, Air Patrol, Air Interdiction, Joint Terminal Attack (JTAC), Armed Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR), Border Surveillance, Air Escort e, più recentemente, contrasto ai droni.

L’A-29 è in grado di operare su piste non asfaltate, in ambienti ostili e in assenza di infrastrutture. Inoltre, il velivolo presenta ridotte esigenze di manutenzione e offre un elevato livello di affidabilità, disponibilità e integrità strutturale, con bassi costi del ciclo di vita”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)