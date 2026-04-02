News Brevi – 02.04.2026

ITA AIRWAYS ACCOMPAGNA PAPA LEONE XIV NEL SUO VIAGGIO APORTOLICO IN AFRICA – ITA Airways informa: “ITA Airways accompagnerà Papa Leone XIV nel suo Viaggio Apostolico nel continente africano. Il volo con a bordo il Santo Padre partirà il 13 aprile alle ore 8:00 da Roma Fiumicino con destinazione Algeri (Aeroporto Houari Boumédiène), dove atterrerà alle 09:00, ora locale. Il viaggio proseguirà il 15 aprile alla volta di Yaoundé, capitale del Camerun. Il 17 aprile l’aeromobile ITA Airways decollerà per Douala, seconda città camerunense, con ritorno in giornata a Yaoundé. Dal Camerun, la delegazione apostolica si sposterà in Angola: il 18 aprile alle 12:30 locali l’Airbus A330neo decollerà da Yaoundé con destinazione Luanda. Il 20 aprile è prevista la partenza verso il quarto Stato africano, la Guinea Equatoriale con arrivo in mattinata a Malabo. Il Viaggio Apostolico si concluderà il 23 aprile, con il volo di ritorno per Roma Fiumicino che partirà da Malabo alle 12:45 per atterrare in Italia alle 19:55. Per l’occasione, ITA Airways utilizzerà l’Airbus A330neo, aeromobile versatile e innovativo, progettato per garantire massima efficienza su rotte di breve, medio e lungo raggio, offrendo ai passeggeri il massimo in termini di comfort e tecnologia, e al tempo stesso permettendo un risparmio di carburante e delle emissioni di CO2 fino al 20% rispetto ai modelli di generazione precedente. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Roma Fiumicino il prossimo 13 aprile saranno presenti per ITA Airways il Presidente Sandro Pappalardo, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Joerg Eberhart e il Chief Commercial, Network and Incentive Management, Emiliana Limosani. Il supervisore del volo e delle attività di bordo sarà il Comandante Fabio Polloni; l’equipaggio complessivo sarà di 13 persone, 3 piloti e 10 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, insieme alla delegazione pontificia viaggeranno con Papa Leone XIV i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. ITA Airways esprime profondo orgoglio e gratitudine per la rinnovata fiducia che Sua Santità Papa Leone XIV ha riposto nella Compagnia in occasione del suo primo Viaggio Apostolico in Africa. Per ITA Airways è motivo di immenso onore e privilegio nonché di riconoscimento del lavoro svolto ogni giorno dalle donne e dagli uomini che rappresentano la Compagnia in tutto il mondo”.

ENAC: GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO – L’Enac informa: “La tutela delle persone autistiche rappresenta un principio cardine dell’attività dell’Enac. In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, l’Ente rinnova il proprio impegno: con il progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” l’Enac è al fianco delle persone autistiche e delle loro famiglie per facilitare l’accesso in aeroporto e aiutarle a vivere con serenità l’esperienza del viaggio aereo. Lavoriamo con operatori e compagnie aeree per garantire un ambiente aeroportuale più accogliente, inclusivo e pienamente conforme ai diritti di ogni passeggero”.

VISITA DEL PRESIDENTE ENAC PRESSO ARCHER AVIATION A SAN FRANCISCO – L’Enac informa: “Ieri, 1° aprile, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, accompagnato dal Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, ha fatto visita alla sede di Archer Aviation a San Francisco, azienda aeronautica impegnata nello sviluppo di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), tra cui l’aeromobile “Midnight”, progettato per la Urban Air Mobility. L’incontro con il team di Archer, coordinato da Verity Richardson, Europe Lead, ha fatto seguito all’invito formulato in occasione della partecipazione Enac al Paris Air Show 2025 e ha rappresentato un momento di confronto strategico con una delle realtà più innovative nel settore della Mobilità Aerea Avanzata. Nel corso della visita sono stati approfonditi, in particolare, i processi industriali, le attività di certificazione e le prospettive di sviluppo dei progetti di Archer anche a livello europeo”. Il Presidente Enac Di Palma: “Nel rafforzare il dialogo con i principali player internazionali del settore, come Archer Aviation, Enac rinnova il proprio impegno per la progressiva implementazione tecnica e regolatoria della Mobilità Aerea Innovativa, in stretto coordinamento con EASA. In tale prospettiva, il sistema aeroportuale italiano, con il test-bed di Grottaglie, potrà rappresentare un asset strategico per sperimentare anche i prodotti Archer, rendendo ancora più concreto l’orizzonte della terza dimensione del volo, secondo i principi chiave di sicurezza, sostenibilità e intermodalità”. “Con l’occasione, il Presidente Di Palma e il VDG Nicolai hanno fatto un tour degli impianti di produzione, dei laboratori e degli uffici di progettazione dell’azienda. Presenti per Archer, tra gli altri, Andrew Cummins, Vannina Leggendre, Jeff Greenwood, Cristiano Tartaglione, Nikhil Goel e Jeremy Wills”, conclude l’Enac.

AIR ASTANA LANCIA LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA – Air Astana informa: “Air Astana, la compagnia di bandiera pluripremiata del Kazakistan, ha lanciato il suo orario estivo, valido fino al 24 ottobre 2026. Per questo periodo, sono state aumentate le frequenze dei voli verso destinazioni già in programma, sono state ripristinate le rotte stagionali e sono state inaugurate nuove destinazioni. Il nuovo collegamento da Almaty a Shanghai è stato lanciato il 29 marzo 2026 e opera tre volte a settimana, il martedì, giovedì e domenica. Un ulteriore nuovo collegamento verso la Cina, tra Astana e Guangzhou, sarà avviato il 2 giugno 2026, con due voli settimanali il martedì e giovedì. Nuovi servizi tra Astana e Larnaca (Cipro) inizieranno il 2 giugno 2026, mentre la rotta da Almaty a Larnaca sarà attiva dal 4 giugno 2026. Tutti i voli saranno operati con aeromobili Airbus A321LR. Sono previsti aumenti graduali delle frequenze dei voli da Astana e Almaty verso Pechino, Istanbul e Antalya (Turchia) durante il periodo dell’orario estivo, mentre i voli da Astana a Francoforte diventeranno giornalieri a partire da maggio. È inoltre previsto un incremento dei voli da Almaty verso Urumqi (Cina), Tbilisi (Georgia) e Tashkent (Uzbekistan). Riprendono i voli stagionali da Almaty verso Nha Trang e Da Nang (Vietnam), Batumi (Georgia), Podgorica (Montenegro) e Bodrum (Turchia), così come da Astana verso Nha Trang e Da Nang, Podgorica, Tbilisi, Bodrum e Tashkent, e da Atyrau verso Tbilisi. I voli stagionali da Almaty a Malé (Maldive) sono stati estesi fino alla fine di maggio”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A MARZO 2026 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di marzo 2026. A marzo Ryanair Group ha trasportato 15,8 milioni di passeggeri (marzo 2025: 15 milioni, +5%), con un load factor del 93% (invariato). Ryanair ha operato oltre 88.000 voli a marzo 2026. Il dato rolling sui 12 mesi a marzo 2026 si attesta a 208,4 milioni di passeggeri (+4%), con un load factor del 94% (invariato).

RYANAIR LANCIA IL PROGRAMMA PER L’ESTATE 2026 NEL REGNO UNITO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato questa settimana il suo programma per l’estate 2026 per Londra, operando 194 rotte, tra cui 5 nuove rotte da Luton a Breslavia e da Stansted a Forlì, Glasgow, Malmö e Parma. Ryanair ha inoltre aumentato le frequenze su oltre 50 altre rotte, tra cui Alicante, Barcellona, Faro, Lisbona, Madrid, Malaga e Malta. Per supportare questa crescita del traffico, Ryanair baserà un nuovo aeromobile all’aeroporto di Londra Stansted per l’estate 2026, portando la flotta totale di Ryanair basata a Londra a 57 aeromobili (un investimento di 6 miliardi di dollari). Ryanair continua a incrementare, seppur modestamente, il traffico a Londra e in tutto il Regno Unito. Con un traffico previsto di 61 milioni di passeggeri nel 2026”. Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “Ryanair continua a investire in una crescita moderata nel Regno Unito e ora siamo la compagnia aerea passeggeri numero 1 del Regno Unito, con 61 milioni di passeggeri nel 2026. Oggi inauguriamo 5 nuove rotte per Londra per l’estate 2026, con un aumento delle frequenze e un aereo in più a Stansted, un ulteriore investimento di 100 milioni di dollari a Londra. Mentre Ryanair sta crescendo moderatamente a Londra, molti aeroporti regionali del Regno Unito stanno subendo le conseguenze della decisione di aumentare l’APD. Questo aumento dell’APD rende il trasporto aereo nel Regno Unito ancora meno competitivo rispetto a paesi come Svezia, Ungheria, Slovacchia e Italia, dove i governi stanno abolendo le tasse ambientali e vengono ricompensati con una rapida crescita del traffico, del turismo e dell’occupazione. Ryanair ha presentato proposte per incrementare il traffico nel Regno Unito del 33%, raggiungendo 80 milioni di passeggeri nei prossimi 5 anni, ma questa crescita non sarà possibile finché il Regno Unito manterrà le aliquote fiscali sul trasporto aereo più alte d’Europa. Ribadiamo l’appello al governo britannico affinché riformi con urgenza il NATS ATC service”.

DEUTSCHE LUFTHANSA AG ANNUNCIA IL SUO ANNUAL GENERAL MEETING – Lufthansa informa: “Deutsche Lufthansa AG ha pubblicato l’avviso di convocazione del 73° Annual General Meeting. L’assemblea si terrà in presenza presso Messe Frankfurt il 12 maggio 2026. Oltre alla proposta, già annunciata, di eleggere il Dr. Johannes Teyssen come Chairman-designate of the Supervisory Board, l’ordine del giorno include la nomina di un nuovo member of the Supervisory Board: Wolfgang Nickl, Member of the Board of Management and CFO of Bayer AG, è stato proposto per l’elezione a nuovo member of the Supervisory Board of Deutsche Lufthansa AG per un mandato iniziale di tre anni, che si concluderà in occasione del 2029 Annual General Meeting. Carsten Knobel, Chairman of the Executive Board and CEO of Henkel AG & Co. KGaA, non si ricandiderà alle elezioni dell’Annual General Meeting di quest’anno e si dimetterà dal Board al termine dell’assemblea, il 12 maggio 2026, dopo otto anni di servizio”.

AMERICAN AIRLINES: NUOVI MENU PRIMAVERILI NELLE LOUNGE – American informa: “American Airlines dà il benvenuto alla primavera con nuovi sapori nelle sue lounge premium, presentando menu rinnovati che privilegiano alimenti integrali, prodotti di stagione e piatti equilibrati e deliziosi. I nuovi piatti primaverili portano sapori freschi e agrumati nelle Flagship® and Admirals Club® lounges. L’offerta di salumi e formaggi permette ai clienti di creare il pasto perfetto nella Flagship® Lounge. I dessert monoporzione sono la conclusione ideale per un pasto o un saluto prima dell’imbarco. Oltre a queste nuove proposte di menu disponibili nelle lounge American Airlines, i clienti possono ora gustare nuove bevande premium nelle Flagship® and Admirals Club® lounges di tutta la rete. Nel 2025 American Airlines ha stretto una partnership con Champagne Bollinger per creare un’esperienza premium coerente sia nelle lounge che a bordo. Champagne Bollinger viene servito gratuitamente nelle Flagship® lounges ed è disponibile per l’acquisto nelle Admirals Club® lounges. Questi aggiornamenti del menu primaverile rappresentano solo un’anteprima delle nuove proposte che hanno debuttato nelle Admirals Club® lounge locations il 16 marzo, seguite dalle restanti Flagship® lounge locations il 2 aprile. American Airlines continua a impegnarsi per offrire sapori distintivi e un’ospitalità attenta in ogni fase del viaggio, garantendo ai passeggeri esperienze memorabili sia a terra che in volo”.

UNITED AIRLINES: TEMPI DI ATTESA PER I CONTROLLI TSA NELLA UNITED MOBILE APP – United informa: “L’app mobile di United includerà le stime dei tempi di attesa ai controlli di sicurezza della Transportation Security Administration (TSA) utilizzando i dati raccolti dalla compagnia aerea, un’offerta unica nel suo genere da parte di una delle major U.S. airline. Nell’ambito di un nuovo programma pilota, la funzionalità fornisce aggiornamenti regolari sui tempi di attesa durante tutta la giornata, offrendo ai viaggiatori informazioni tempestive sulle code ai controlli di sicurezza aeroportuali e aiutandoli a pianificare il proprio viaggio con sicurezza. Nella Travel section dell’app mobile di United, i clienti United possono visualizzare i tempi di attesa ai controlli di sicurezza per gli U.S. hub airports della compagnia aerea a Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco e Washington D.C.. United fornirà tempi di attesa stimati per le singole corsie, inclusi i controlli di sicurezza standard e il TSA PreCheck®, in tutti i terminal che servono i clienti United, consentendo loro di scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze. La nuova funzionalità è in fase di implementazione a partire da oggi per gli utenti dell’app mobile di United che viaggiano attraverso tutti gli aeroporti hub statunitensi della compagnia aerea”. “Apprezziamo il lavoro e la professionalità dei nostri agenti TSA e, sebbene la maggior parte abbia iniziato a ricevere gli arretrati all’inizio di questa settimana, l’U.S. Department of Homeland Security shutdown continua e le persone desiderano essere informate sui tempi di attesa previsti ai controlli di sicurezza nei nostri aeroporti”, ha dichiarato Jason Birnbaum, Chief Information Officer, United. “I nostri clienti si affidano alla nostra app mobile per tutte le loro esigenze di viaggio e questa nuova funzionalità consente loro di sapere cosa aspettarsi e di pianificare al meglio il loro viaggio”. “L’app mobile di United è stata nominata ‘Best Airline App’ da The Business Traveler North America nel 2023, ha vinto il ‘People’s Voice’ Webby Award for Best Travel App nel 2021 ed è stata finalista nel 2019 per ‘Business & Finance'”, conclude United.

DELTA: TEMPI DI ATTESA TSA TORNATI ALLA NORMALITA’ – In un messaggio ai membri SkyMiles, il CEO di Delta, Ed Bastian, ha comunicato che i tempi di attesa ai controlli di sicurezza sono tornati alla normalità dopo il partial government shutdown e ha espresso la sua gratitudine a clienti, dipendenti e agenti della TSA. “Nelle scorse settimane, molti di voi hanno sperimentato tempi di attesa più lunghi del solito ai controlli di sicurezza aeroportuali a causa del partial government shutdown. Sebbene le TSA lines nella maggior parte degli hub di Delta siano state gestibili, i tempi di attesa sono stati inaccettabilmente lunghi durante le ore di punta in alcuni aeroporti, in particolare ad Atlanta e New York. Fortunatamente, con il ripristino degli stipendi per gli agenti TSA, i tempi di attesa sono tornati alla normalità. A coloro che hanno subito lunghe attese, desidero esprimere personalmente la mia gratitudine per la pazienza e la comprensione. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine ai professionisti della TSA che hanno lavorato senza retribuzione per garantire la sicurezza dei nostri aeroporti. Sono inoltre grato ai 100.000 dipendenti Delta, i migliori professionisti dell’aviazione del settore, che si sono presi cura dei nostri clienti e hanno fornito il livello di attenzione che meritate durante un periodo difficile per i viaggi. Voglio che sappiate che potete continuare a viaggiare con fiducia con Delta. Rimaniamo concentrati sull’offrire un servizio affidabile, una comunicazione chiara e l’attenzione che meritate, in ogni viaggio, ogni giorno. Grazie per aver scelto Delta e per essere un prezioso membro SkyMiles. Non vediamo l’ora di rivedervi presto a bordo”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta.

DELTA E’ TOURNAMENT PARTNER DEL MASTERS IN AUGUSTA – Delta informa: “Il Masters rimane una tradizione consolidata, che invita gli spettatori a immergersi completamente nel sacro tempio del golf, con ogni immagine e suono che si susseguono senza interruzioni digitali. Quest’anno, in qualità di Tournament Partner of the Masters, Delta amplifica questa sensazione di immersione, creando un’esperienza che precede persino l’accesso al campo da golf dell’Augusta National Golf Club”. “Il Masters è uno dei pochi eventi sportivi in cui il mondo rallenta e ogni momento diventa parte di un ricordo indelebile”, ha dichiarato Emmakate Young, Head of Global Partnership Marketing, Delta. “Consapevoli della passione che i nostri membri SkyMiles nutrono per il Torneo, li avviciniamo ulteriormente attraverso contenuti esclusivi a bordo, gadget per i fan ed esperienze aeroportuali coinvolgenti, creando momenti memorabili sia in volo che a terra, che si trovino ad Augusta o meno”. “Delta ha ampliato i servizi per l’Augusta Regional Airport (AGS) per la settimana del Masters, aumentando la capacità di posti nei giorni di punta da 1.200 a quasi 4.000. Con fino a 18 voli giornalieri per Augusta, inclusi i nuovi collegamenti da Los Angeles (LAX), Nashville (BNA) e Newark (EWR), i passeggeri di tutto il paese avranno più opzioni per raggiungere il Torneo. Tra le rotte ripristinate figurano Austin (AUS), Boston (BOS), Washington, D.C. (DCA), Detroit (DTW) e New York (JFK). Per celebrare la rotta inaugurale Los Angeles (LAX)-Augusta (AGS), Delta organizzerà un evento speciale al gate di Los Angeles, per dare il benvenuto ai passeggeri in viaggio verso il Torneo e segnare l’inizio del loro viaggio verso una delle destinazioni più iconiche del golf. Il legame di Delta con questo sport si estende ai giocatori stessi, con ambasciatori del brand in tutto il mondo del golf”, conclude Delta.

AIRBUS HELICOPTERS: IL MINAS GERAIS FIRE DEPARTMENT SALVA VITE CON L’AIRBUS H145 – Airbus Helicopters informa: “Due nuovi H145 si uniscono al Minas Gerais Fire Department, trasformando il soccorso aeromedico in uno dei territori più vasti e impervi del Brasile. Il Minas Gerais è quasi un continente. Con una superficie maggiore di nazioni come la Spagna o il Paraguay, la sua topografia è un labirinto di catene montuose e valli dove l’accesso via terra è spesso un percorso a ostacoli. In questo contesto, il Minas Gerais Military Fire Corps (CBMMG) fa molto più che spegnere gli incendi. Gestisce l’Advanced Air Life Support Service (SAAV), una partnership strategica con il Ministero della Salute per fornire cure intensive dove le strade non possono arrivare. L’aggiunta di due elicotteri H145 alla loro flotta nel 2025 rappresenta un salto di qualità nella capacità di intervento. In situazioni critiche, la pressione sull’equipaggio è immensa. È qui che la tecnologia dell’H145 diventa un alleato prezioso. La sua automazione semplifica i processi e riduce al minimo il processo decisionale tecnico nei momenti di tensione”. “Questo permette ai piloti di concentrarsi su altri compiti, migliorando la concentrazione e aumentando la sicurezza del volo”, osserva il Lieutenant Colonel Karla Lessa, commander of the Air Operations Battalion (BOA). “Inoltre, la sicurezza offerta dai sistemi ridondanti garantisce una fondamentale “tranquillità” quando si opera al limite. La versatilità di questo velivolo bimotore permette di svolgere qualsiasi compito, dal trasporto di organi al salvataggio simultaneo di due persone con il verricello. Grazie a una cabina spaziosa che permette a tre operatori sanitari di lavorare con attrezzature all’avanguardia, il paziente può ricevere cure costanti durante un volo che via terra richiederebbe ore. Per i cittadini del Minas Gerais, l’arrivo di questi elicotteri significa soprattutto la garanzia che l’assistenza sanitaria non dipenderà più solo dalla qualità dell’asfalto, ma dalla velocità permessa dal volo”, conclude Airbus Helicopters.

TEXTRON SYSTEMS COMPLETA LA PROTOTYPE EVALUATION PER L’ARV PROGRAM – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc, ha annunciato di aver completato la fase di costruzione e valutazione del suo Cottonmouth® 30mm prototype per l’U.S. Marine Corps Advanced Reconnaissance Vehicle (ARV) program. Il Cottonmouth ARV di Textron Systems è progettato per operare come digitally connected naval sensor node”.

SAS: I DATI PER LE PRENOTAZIONI MOSTRANO UNA FORTE DOMANDA IN SCANDINAVIA VERSO METE AL SOLE E CITTA’ EUROPEE – SAS informa: “I nuovi dati sulle prenotazioni per il traffico pasquale di SAS di quest’anno mostrano una forte domanda da parte dei norvegesi sia per le vacanze al sole che per i viaggi nelle città europee. Londra è in cima alla lista, seguita da Parigi e Manchester. Le tendenze di viaggio legate alla Pasqua mostrano che i norvegesi prediligono principalmente viaggi brevi verso destinazioni europee, dove i viaggi in città sono popolari, mentre le destinazioni con climi più caldi sono scelte da molti. Destinazioni come Amsterdam, Zurigo e Düsseldorf sono tutte nella Top 10, mentre Alicante, Malaga e Las Palmas attraggono i viaggiatori in cerca di climi più caldi”. “I norvegesi combinano chiaramente grandi città e destinazioni con climi più caldi a Pasqua. Grazie a collegamenti flessibili e puntuali e a un maggior numero di partenze giornaliere nella nostra rete europea, possiamo offrire ottime opportunità di viaggio durante tutto il periodo delle vacanze”, afferma Henrik Winell, Vicepresidente Network di SAS. “Durante il periodo pasquale, SAS offre un’ampia rete di rotte da Oslo, con ottime opportunità di viaggiare sia direttamente che tramite l’hub internazionale della compagnia a Copenhagen”, prosegue SAS. “Le statistiche di prenotazione di SAS per la Pasqua 2026 mostrano un andamento chiaro: i viaggiatori svedesi cercano o le classiche città europee o destinazioni più meridionali con sole e caldo, e spesso mete che offrono entrambe le cose. Parigi, Berlino e Amsterdam continuano a essere scelte forti per i viaggi in città. Allo stesso tempo, Malaga e Alicante attraggono i viaggiatori in cerca di temperature più miti. Questo dimostra che molti svedesi scelgono viaggi più brevi verso destinazioni europee durante la Pasqua, concentrandosi su grandi città e destinazioni con climi più caldi”, continua SAS. “La domanda per Pasqua è elevata e quest’anno notiamo che molti scelgono una combinazione di città europee classiche e destinazioni con climi più miti. Londra è in cima alla lista, mentre Malaga e Milano dimostrano che molti desiderano unire la metropoli al sole. Da Arlanda, offriamo ai nostri clienti collegamenti fluidi e puntuali nella nostra rete europea durante le vacanze pasquali”, prosegue Henrik Winell, Vicepresidente Network di SAS. “Riguardo i viaggiatori danesi, i dati di prenotazione per la Pasqua 2026 mostrano che la domanda di viaggi nell’Europa meridionale e nelle grandi città classiche rimane forte. Londra è in cima alla lista, seguita da Parigi e Milano, mentre diverse città europee continuano ad attrarre viaggiatori danesi durante il periodo pasquale. Amsterdam, Bruxelles e Dublino rimangono scelte valide per i viaggi in città, note per la loro combinazione di cultura, shopping e gastronomia. Allo stesso tempo, Malaga, Roma e Palma di Maiorca attraggono viaggiatori in cerca di climi più caldi e di una pausa dalla primavera nordica”, conclude SAS. “La domanda nel periodo che precede la Pasqua è elevata e quest’anno notiamo che molte persone combinano le grandi città con destinazioni dal clima più mite. Grazie a collegamenti flessibili e puntuali e a un maggior numero di partenze giornaliere nella nostra rete europea, possiamo offrire ottime opzioni di viaggio”, conclude Henrik Winell, Vicepresidente Network di SAS.

BBN TECHNOLOGIES DI RTX LANCIA MAUDE-HCS – RTX informa: “BBN Technologies di RTX ha rilasciato Maude-HCS, un toolkit open-source che consente ai cyber defense teams di modellare, testare e validare covert communication networks. Finanziato dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) sotto il suo PWND2 program, il toolkit offre prestazioni rapide, affidabili e scalabili, consentendo ai team di accelerare l’innovazione, validare i progetti e implementarli in ambienti reali”. “Maude-HCS offre agli utenti un metodo rigoroso ma pratico per convalidare le garanzie di prestazioni e riservatezza degli hidden communications designs prima ancora di metterli in funzione”, ha affermato il Dr. Joud Khoury, principal investigator at RTX BBN Technologies. “Questa capacità ha il potenziale per cambiare radicalmente il modo in cui la national security community realizza e valida covert communication channels”.

SAAB: NUOVO ORDINE DALLA SVEZIA – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per un mobile and modular counter-unmanned aerial system (C-UAS). Il valore dell’ordine è di circa 2,6 miliardi di corone svedesi e le consegne avverranno tra il 2027 e il 2028. In collaborazione con le Swedish Armed Forces e FMV, Saab sta sviluppando e implementando un advanced C-UAS system che offre una difesa a più livelli, collaudata, adattabile ed economicamente vantaggiosa”. “Con l’ordine odierno, la Svezia acquisirà un advanced mobile, modular counter-unmanned aerial system. Questa tecnologia migliora la sicurezza dello spazio aereo rilevando, tracciando e neutralizzando le minacce rappresentate dai droni, e può essere facilmente integrata con altri sistemi”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance.

SAAB: ANNUAL GENERAL MEETING 2026 – Saab informa: “Il Saab Annual General Meeting si è tenuto il 1° aprile 2026 a Linköping. L’Annual General Meeting ha approvato il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale della Società Capogruppo, nonché il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale Consolidati per l’esercizio finanziario 2025. Ha deliberato inoltre la distribuzione di un dividendo di 2,40 SEK per azione agli azionisti, da corrispondere in due rate uguali. La prima rata, pari a 1,20 SEK per azione, sarà pagata con data di registrazione martedì 7 aprile 2026. La seconda rata, anch’essa pari a 1,20 SEK per azione, sarà pagata con data di registrazione martedì 6 ottobre 2026. L’ Annual General Meeting ha deliberato di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione per l’esercizio finanziario 2025. Ha inoltre deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a deliberare, prima della prossima Assemblea Generale Annuale, sull’acquisizione di azioni di serie B fino a un certo numero di unità. Il Board è stato inoltre autorizzato a deliberare, prima della prossima Assemblea Generale, in merito al trasferimento di azioni proprie in relazione all’acquisizione di società. Lo scopo dell’autorizzazione è quello di fornire al Board maggiore margine di manovra in relazione al finanziamento delle acquisizioni di società”.