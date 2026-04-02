Pilatus acquisisce Air Alliance e rafforza la sua presenza in Europa

Pilatus acquisisce la tedesca Air Alliance e rafforza la sua presenza in Europa.

Pilatus Aircraft informa: “Fondata nel 1993, Air Alliance GmbH è riconosciuta per la sua competenza nella vendita di aeromobili Pilatus, in maintenance services and flight training.

L’intero organico di circa 120 dipendenti verrà mantenuto a seguito dell’acquisizione. René Petersen, l’attuale Managing Director, rimarrà in azienda come CEO. Lui e il suo team guideranno le attività future sotto la nuova struttura proprietaria.

Air Alliance è un authorized Pilatus Sales & Service Center dal 2014, responsabile della vendita e dell’assistenza tecnica per i modelli PC-12 e PC-24 in Germania e Austria. Il portafoglio di servizi dell’azienda comprende anche una flight training school e commercial flights con PC-12 e PC-24 Super Versatile Jet nell’ambito di un professional aircraft management program and air operator certification (AOC). Questo permette ad Air Alliance di essere in contatto con l’intera catena del valore: dalla vendita e manutenzione alla gestione operativa.

Unicair GmbH, la società controllata da Air Alliance Group che fornisce global ambulance flights, non fa parte dell’acquisizione e rimarrà un’azienda indipendente”.

“L’acquisizione si basa su una partnership di successo pluriennale. Offre a Pilatus l’opportunità di espandere la propria presenza sul mercato e rafforzare la qualità e la coerenza del proprio portafoglio di servizi in Europa, con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente ai clienti e di sfruttare costantemente le sinergie tra produzione, vendite e attività operative”, prosegue Pilatus Aircraft.

In occasione della firma del contratto, il Pilatus Chairman of the Board of Directors, Hansueli Loosli, ha dichiarato: “L’Europa, in particolare Germania e Austria, è un mercato molto importante per Pilatus e offre un potenziale di ulteriore crescita. Questa acquisizione ci offre l’opportunità di sfruttare le sinergie e di avvicinarci ancora di più ai nostri clienti con il brand Pilatus e i nostri servizi. Sono lieto che Air Alliance e i suoi dipendenti si uniscano a noi per realizzare insieme la nostra missione: benvenuti nella famiglia Pilatus”.

La fusione apre le porte a nuove opportunità anche per Air Alliance: “Pilatus ci permetterà di intraprendere un’ulteriore crescita nei nostri mercati e nelle nostre aree di forza, un obiettivo che non avremmo potuto raggiungere nei tempi previsti senza un partner solido come Pilatus”, ha commentato René Petersen.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha aggiunto: “In futuro, faremo tutto il possibile per collaborare e offrire ai nostri clienti l’exclusive, first-class service che si aspettano in quanto acquirenti o proprietari di un aeromobile Pilatus. Siamo tutti entusiasti di consolidare ulteriormente la nostra partnership”.

“L’operazione è soggetta alle consuete approvazioni normative, nonché all’approvazione della German Federal Aviation Authority”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)