Edelweiss accoglie il primo Airbus A320neo nella sua flotta

Edelweiss ha ricevuto ieri sera a Zurigo il suo primo Airbus A320neo.

“L’aeromobile, con registrazione HB-JDB, è arrivato da Norwich, Gran Bretagna, dove era stato precedentemente verniciato con la livrea Edelweiss. Con l’arrivo di questo velivolo, la principale Swiss leisure airline apre un nuovo capitolo nella modernizzazione della sua flotta a corto e medio raggio.

L’Airbus A320neo rappresenta una nuova generazione di aeromobili caratterizzata da maggiore efficienza e un impatto ambientale ridotto. Grazie alla state-of-the-art engine technology e ai miglioramenti aerodinamici, l’Airbus A320neo consuma molto meno carburante e di conseguenza produce meno emissioni di CO2 e rumore rispetto alle generazioni precedenti.

Il nuovo aeromobile offre vantaggi anche per i passeggeri: la cabina colpisce per il suo aspetto moderno, il comfort migliorato e un’esperienza di viaggio più piacevole”, afferma Edelweiss.

“Il primo volo commerciale del nuovo Airbus A320neo di Edelweiss è previsto per sabato 4 aprile 2026. L’aeromobile decollerà al mattino alla volta di Larnaca, per poi ripartire nel pomeriggio con un altro volo per Rodi.

Con l’introduzione dell’Airbus A320neo, Edelweiss prosegue il suo percorso di continuo rinnovamento della flotta, investendo in modo mirato in un’aviazione più sostenibile e orientata al futuro. Entro il 2028, Edelweiss aggiungerà alla propria flotta un totale di sei Airbus A320neo“, conclude Edelweiss.

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)