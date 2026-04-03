Embraer annuncia la consegna di 44 aeromobili nel primo trimestre, in crescita del 47% su base annua

Embraer ha consegnato 44 aeromobili nel primo trimestre 2026. Questo risultato rappresenta un miglioramento del 47% su base annua rispetto ai 30 jets consegnati nel primo trimestre 2025, grazie anche ai progressi compiuti dalle iniziative di livellamento della produzione dell’azienda.

Commercial Aviation ha consegnato 10 nuovi commercial jets – di cui 3 modelli E195-E2, il più grande aeromobile Embraer attualmente in produzione in questo segmento – durante il primo trimestre 2026 (3 E195-E2, 1 E190-E2, 6 E175). Il volume di vendite della business unit è aumentato del 43% rispetto al primo trimestre 2025, quando erano stati consegnati 7 velivoli.

Executive Aviation ha consegnato 29 jets nel corso del trimestre (16 light jets, 13 midsize jets), con un incremento del 26% rispetto al primo trimestre 2025, quando ne erano stati consegnati 23. L’aumento delle consegne di light and midsize jets ha sostenuto la solida performance e riflette la continua e forte domanda in tutto il segmento.

In Defense & Security, l’azienda ha consegnato 1 esemplare del suo multi-mission military transport aircraft, il KC-390 Millennium, e 4 A-29 Super Tucano, per un totale di 5 velivoli nel trimestre, rispetto a nessuna consegna nello stesso periodo dell’anno precedente.

Embraer stima consegne di velivoli comprese tra 80 e 85 in Commercial Aviation nel 2026 (midpoint in aumento del 6% su base annua) e tra 160 e 170 in Executive Aviation (midpoint in aumento del 6% su base annua).

(Ufficio Stampa Embraer)