News Brevi – 03.04.2026

TURKISH AIRLINES INAUGURA I VOLI SU TIMISOARA – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines ha inaugurato oggi i voli per Timisoara, la sua quarta destinazione in Romania dopo Bucarest, Cluj-Napoca e Costanza. L’avvio dei voli per Timisoara, previsti con cinque frequenze settimanali, ha portato a 47 il numero totale di voli a settimana della compagnia di bandiera nel Paese. All’aeroporto internazionale Traian Vuia di Timisoara si è tenuta la cerimonia inaugurale, alla quale hanno partecipato i dirigenti di Turkish Airlines e dell’aeroporto, sottolineando l’importanza della nuova rotta per il potenziamento dei collegamenti regionali”. Commentando il lancio, Bilal Eksi, CEO di Turkish Airlines, ha dichiarato: “La Romania continua a essere uno dei mercati strategicamente più importanti per Turkish Airlines nell’Europa orientale. Il lancio dei voli per Timisoara estende la nostra presenza a una quarta città del Paese, offrendo ai nostri ospiti maggiori opzioni di viaggio e rafforzando al contempo l’accesso alla nostra impareggiabile rete globale con hub a Istanbul. Riteniamo che questa nuova rotta contribuirà allo sviluppo sia dell’attività commerciale sia di quella turistica nella regione”. “Situata nella Romania occidentale, lungo il fiume Bega, Timisoara si distingue come importante destinazione turistica grazie al suo ricco patrimonio storico e al suo carattere multiculturale. Spesso definita la “Piccola Vienna”, la città attira i visitatori con le sue ampie piazze e la sua vivace scena culturale. Timisoara continua a essere una delle destinazioni di spicco della regione sia per il turismo sia per il business, grazie alle infrastrutture moderne e all’atmosfera dinamica. I nuovi voli per Timisoara rafforzano ulteriormente la presenza di Turkish Airlines in Romania, offrendo al contempo ai propri passeggeri l’accesso alla vasta rete globale di 358 destinazioni via Istanbul”, conclude Turkiah Airlines.

ITA AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce della situazione di instabilità in Medio Oriente, ITA Airways ha sospeso fino al 30 aprile i voli da e per Riyadh e Tel Aviv (incluso il volo AZ809 del 1° maggio). La Compagnia ha inoltre esteso fino al 31 maggio la sospensione dei voli da e per Dubai. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Stato del volo sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

AIR FRANCE: SITUAZIONE DI SICUREZZA IN MEDIO ORIENTE – Air France informa: “Air France sta monitorando in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza nelle destinazioni e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a estendere la sospensione dei seguenti voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 19 aprile 2026 compreso (ovvero fino al 20 aprile 2026 per i voli in partenza da Dubai); da e per Tel Aviv e Beirut fino al 19 aprile 2026 compreso. Ci scusiamo per la situazione e per il disagio che essa causa ai nostri clienti. I clienti interessati da queste cancellazioni di volo saranno avvisati individualmente. Sono state predisposte misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o cancellare il proprio viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno. La ripresa delle nostre operazioni rimarrà subordinata alla valutazione della situazione locale, che è in continua evoluzione. Parallelamente, e in risposta alla forte domanda proveniente dall’Asia a seguito delle massicce cancellazioni di voli da parte delle compagnie aeree mediorientali, Air France ha iniziato a utilizzare aeromobili di maggiore capacità sui voli da Bangkok, Singapore, Delhi, Mumbai, Shanghai, Tokyo, Osaka e Phuket a partire dal 4 marzo 2026. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo voli extra da Bangkok, Singapore e Delhi. Queste misure proseguiranno nelle prossime settimane e i team di Air France stanno lavorando per estenderle ad altre destinazioni”.

LUFTHANSA GROUP: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – Lufthansa Group informa: “A causa della situazione instabile in Medio Oriente, tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli verso la regione fino al 30 aprile. Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss e Lufthansa Cargo sospenderanno inoltre tutti i voli da e per: Dubai fino al 31 maggio; Tel Aviv fino al 31 maggio (eccezione: Lufthansa Cargo sospenderà i voli per Tel Aviv fino al 30 aprile); Abu Dhabi fino al 24 ottobre; Amman fino al 24 ottobre; Beirut fino al 24 ottobre; Dammam fino al 24 ottobre; Riyadh fino al 24 ottobre; Erbil fino al 24 ottobre; Muscat fino al 24 ottobre; Teheran fino al 24 ottobre. Inoltre, Eurowings prevede di sospendere i voli per: Tel Aviv, Beirut ed Erbil fino al 30 aprile; Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 24 ottobre. A causa della dinamica della situazione, potrebbero verificarsi modifiche per le singole compagnie aeree, che verranno comunicate tempestivamente. I passeggeri interessati possono riprenotare gratuitamente il proprio volo per una data successiva o, in alternativa, ricevere un rimborso completo del prezzo del biglietto. Ulteriori informazioni su riprenotazioni e rimborsi sono disponibili sui siti web di tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group. Ci scusiamo per il disagio arrecato ai nostri passeggeri. Lufthansa Group monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per Lufthansa Group. Si consiglia ai passeggeri in partenza di verificare lo stato del proprio volo su Lufthansa.com prima di recarsi in aeroporto. Assicurarsi che i propri dati di contatto siano aggiornati nella prenotazione”.

NUOVO VOLO DIRETTO CATANIA – MONTREAL – L’Aeroporto di Catania informa: “SAC – Aeroporto di Catania è lieta di annunciare che il giorno 8 aprile 2026 alle ore 10:30 presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si terrà l’evento istituzionale dedicato al lancio della nuova tratta diretta Air Canada Catania-Montréal, in partenza dal 5 giugno 2026. La nuova rotta rappresenta un ulteriore passo strategico nel percorso di rafforzamento della connettività internazionale dello scalo etneo e un’importante leva di crescita per l’intero territorio, con ricadute positive in termini di flussi turistici, scambi commerciali e relazioni economiche tra Sicilia e Canada. L’incontro sarà aperto dal benvenuto a cura di Antonino Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e Anna Quattrone, Presidente di SAC. Alla presentazione interverranno inoltre, S.E. Elissa Golberg, Ambasciatrice del Canada presso la Repubblica Italiana, Laurence Fouquette-L’Anglais, Delegata del Québec in Italia, Renato Schifani, Presidente Regione Siciliana, Enrico Trantino, Sindaco della Città Metropolitana di Catania, Edmondo Tamajo, Assessore delle attività produttive Regione Siciliana, Stefano Casaregola, General Manager Sales Italia di Air Canada, Giovanni Rossi, Direttore Generale di Promos Italia. Le conclusioni saranno a cura di Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC”.

AIRBUS REINVENTA IL DIGITAL SKY CON SKYWISE – Airbus informa: “Per accelerare la trasformazione digitale dell’aviazione, il 1° aprile 2026 Airbus ha fuso la sua flight operations specialist subsidiary Navblue con Skywise digital solutions per creare una nuova società. Chiamata Skywise, come la piattaforma dati per aeromobili pionieristica di Airbus, la nuova entità è l’unico vero fornitore di soluzioni digitali end-to-end per gli operatori di aeromobili (leggi anche qui). Ogni decollo richiede coordinamento. Piloti, addetti al controllo del traffico aereo, tecnici della manutenzione e personale di terra lavorano insieme per garantire un viaggio sicuro e puntuale. Eppure, per anni, i sistemi digitali a supporto di questi team vitali hanno operato in modo indipendente. I dati sono rimasti frammentati, rendendo più difficile la collaborazione tra i diversi reparti. Per semplificare questa complessità operativa, Airbus sta aggiornando il suo approccio ai dati aeronautici. Il 1° aprile 2026 l’azienda ha fuso Navblue con il suo Services Digital Trading business per creare un’unica società unificata: Skywise. Per decenni, Navblue ha supportato le compagnie aeree con soluzioni digitali che aiutano piloti, addetti al controllo del traffico aereo e team operativi a pianificare, eseguire e ottimizzare i voli in modo sicuro ed efficiente. Skywise ha rivoluzionato la gestione dei dati aeronautici, connettendo quasi 12.000 aeromobili connessi dal suo lancio nel 2017. Oggi, queste due realtà si uniscono. La piattaforma Skywise passa da strumento autonomo a fulcro della nuova società di soluzioni digitali, sfruttando l’esperienza di Navblue”. “Basandosi su un brand affidabile che ha definito lo standard digitale per l’aviazione, la fusione crea un fornitore di soluzioni per tutti i tipi di aeromobili in tre ambiti storicamente frammentati – Flight operations: sfruttando la consolidata esperienza di Navblue. Technical operations: aiutando i team di ingegneri a trasformare dati complessi in manutenzione predittiva degli aeromobili, consentendo alle compagnie aeree di mantenere le proprie flotte in volo. Ground operations: collegando i punti sul tarmac, aiutando le compagnie aeree a gestire le risorse per garantire turnaround puntuali. Skywise è la prima nel suo genere, con l’obiettivo di creare un ecosistema digitale aeronautico unificato e interconnesso. Inoltre, beneficia dell’accesso a importanti partner OEM e MRO attraverso la Digital Alliance. Questo ecosistema garantisce che i fattori chiave di successo in termini di conformità, resilienza e prevedibilità siano soddisfatti per ogni cliente, indipendentemente dal tipo di aeromobile utilizzato”, prosegue Airbus. “Questa nuova filiale, Skywise, rappresenta una svolta strategica”, afferma Cristina Aguilar, SVP Customer Services, Commercial Aircraft, Airbus. “Secondo il nostro ultimo Global Services Forecast, il settore digitale è il segmento in più rapida crescita nell’intero services market. Skywise è ora l’unico fornitore in grado di offrire dati end-to-end completi sia alle flotte Airbus che a quelle di altri velivoli”. “Attraverso Skywise, Airbus fa molto più che fornire semplicemente software. Airbus combina l’esperienza OEM e il know-how digitale per trasformare la complessità operativa in performance predittive e redditizie, garantendo operazioni resilienti”, continua Airbus. Come spiega Marc Lemeilleur, CEO della nuova società controllata: “Unendo le capacità di gestione dei dati di Skywise con la comprovata esperienza di Navblue nelle operazioni di volo, la nuova società supporta direttamente l’impegno verso un’aviazione sempre più connessa e sicura nel nostro percorso di decarbonizzazione. Mentre ci muoviamo verso un futuro definito dall’integrazione digitale, Skywise si posiziona saldamente su questa traiettoria”. “Nata come piattaforma, ora è a tutti gli effetti una Airbus digital services company. Per i clienti, il brand Skywise rappresenta agilità, fiducia, competenza e lungimiranza. Tutti elementi che consentono un processo decisionale operativo più rapido ed efficace fin dal primo giorno. Il nome non è casuale. Racchiude la missione principale: la fusione di “Sky” (il dominio del volo) con “Wise” (intelligenza e lungimiranza). Oggi, questa visione si sta ampliando. Skywise, l’azienda, è l’unico fornitore in grado di offrire soluzioni digitali resilienti, end-to-end e interoperabili”, conclude Airbus.

DELTA SYNC ACCOGLIE THE NEW YORK TIMES A BORDO – Delta informa: “Delta collabora con The New York Times per portare a bordo uno dei brand più autorevoli al mondo, arricchendo l’esperienza di viaggio con giornalismo, giochi, contenuti audio e altro ancora. E non finisce all’atterraggio: i membri SkyMiles idonei hanno 24 ore di accesso gratuito a tutto The Times, così potranno continuare a leggere, ascoltare e giocare, ovunque li porti il loro viaggio. Per molti clienti, The New York Times fa già parte della routine quotidiana: un legame che si è rivelato molto apprezzato a bordo quando i New York Times Games sono stati lanciati su Delta Sync. Sulla scia di questo successo, Delta Sync ora porta ancora più contenuti del The Times’s universe durante il viaggio, offrendo ai clienti nuovi modi per scoprire, imparare e divertirsi. I membri SkyMiles hanno a disposizione diversi modi per esplorare l’ampio catalogo del Times: sia sui propri dispositivi personali tramite il Wi-Fi veloce e gratuito di Delta Sync offerto da T-Mobile (ora disponibile su quasi 1.200 aeromobili), sia tramite i seatback screens. Questa collaborazione segna la prima partnership di contenuti veramente globale di Delta Sync, il che significa che i clienti possono accedere all’intera offerta del Times su tutti gli aeromobili dotati di Wi-Fi Delta Sync, ovunque si trovino”. “Viaggiare non significa solo spostarsi da un punto A a un punto B, ma anche scoprire cose nuove”, ha affermato Julieta McCurry, Delta’s vice president of in-flight entertainment and connectivity. “Questa partnership è un connubio naturale: Delta connette il mondo e The New York Times aiuta i suoi lettori a comprenderlo. L’integrazione dell’intero catalogo del Times in Delta Sync crea un’esperienza di viaggio più ricca, con qualcosa da scoprire per tutti”. “I membri SkyMiles connessi al Wi-Fi Delta Sync possono sbloccare una exclusive 24-hour trial del Times, senza bisogno di carta di credito, con accesso completo al suo ecosistema digitale durante il volo e dopo l’atterraggio. I membri SkyMiles possono riscattare la The New York Times offer a bordo più volte all’anno, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e sulla cultura durante i viaggi a lungo raggio, le brevi trasferte e non solo. Questo è solo l’inizio: i clienti potranno scoprire nuovi contenuti del Times, aggiornati regolarmente durante tutto l’anno. Con oltre 12 milioni di abbonati in tutto il mondo, The New York Times si è evoluto in una piattaforma digitale multiprodotto. Integrando questo ecosistema a bordo ed estendendo l’accesso oltre il volo, Delta offre ancora più modi per rimanere informati e coinvolti durante il viaggio”, prosegue Delta. “Siamo entusiasti di collaborare con Delta per portare il giornalismo del Times e i nostri prodotti lifestyle a milioni di viaggiatori ogni giorno”, ha dichiarato Rebecca Grossman-Cohen, SVP of strategic partnerships. “Creare un’esperienza cliente ricca e coinvolgente è un principio condiviso da entrambi i nostri brand e questa collaborazione ci offre un’importante opportunità per mostrare l’intera gamma di contenuti del Times a un pubblico ancora più vasto a livello globale”. “La partnership con The New York Times fa parte del più ampio impegno di Delta per trasformare l’esperienza di viaggio connessa attraverso la personalizzazione, la connettività e i contenuti premium. Con l’espansione continua dell’ecosistema Delta Sync attraverso partnership con aziende come YouTube e Crunchyroll, i clienti troveranno ancora più opportunità per connettersi con i brand, i contenuti e i momenti che amano”, conclude Delta.

UNITED INTRODUCE TIERED FARES CATEGORIES – United informa: “United ha annunciato oggi una nuova tiered fare structure che renderà più facile per i clienti trovare l’esperienza di volo più adatta alle loro esigenze. La compagnia aerea offrirà tre opzioni tariffarie nelle premium cabins per long-haul international, transcontinental U.S. and select Hawaii flights: base – una nuova opzione, standard e flexible, che si aggiungeranno alle basic, standard and flexible fares in economy. La front cabin sarà inoltre brandizzata United Polaris su alcuni transcontinental U.S. and select longer Hawaii flights, e i clienti che acquisteranno le standard or flexible fares in United Polaris su questi voli avranno accesso alla lounge United Polaris. I clienti che acquisteranno la base option for United Polaris avranno comunque accesso all’United Club. United ha riprogettato le pagine di acquisto sul proprio sito web e sull’app mobile per adattarsi a questa modifica e prevede di lanciare le nuove categorie in mercati selezionati questo mese, per poi estenderle ad additional long-haul international, transcontinental U.S. and longer Hawaii flights nel corso dell’anno”. “Queste nuove tiered options offrono ai clienti una maggiore scelta e semplificano la ricerca di una tariffa che includa i vantaggi più desiderati, che si tratti di un ottimo rapporto qualità-prezzo, di benefit aggiuntivi o della massima flessibilità”, ha dichiarato Andrew Nocella, Chief Commercial Officer, United. “Per domestic and short-haul international flights e viaggi in United Economy cabins su long-haul international flights, non ci sono modifiche a ciò che è incluso nelle basic, standard and flexible categories: verranno semplicemente visualizzate nelle pagine di acquisto di United in un modo nuovo e più chiaro. Nelle premium cabins su long-haul international and transcontinental U.S. flights, nonché sui voli tra gli hub della compagnia aerea di Newark, Washington D.C. e Chicago e le Hawaii, la base category offre ai clienti il prezzo più basso, la standard category offre vantaggi come la scelta gratuita del posto, bagagli da stiva aggiuntivi e la possibilità di apportare modifiche, mentre i biglietti nella flexible category sono completamente rimborsabili e offrono tutti i vantaggi inclusi negli standard tickets”, conclude United.

EMIRATES PROSEGUE LA SUA INIZIATIVA “AIRCRAFTED BY EMIRATES” IN MAURUTIUS – Emirates informa: “Emirates ha donato nel mese di marzo 100 zaini scolastici in edizione limitata della sua collezione “Aircrafted by Emirates” agli studenti supportati da APEIM (Association des Parents (d’Enfants Inadaptés de l’Île Maurice), rafforzando l’impegno della compagnia aerea a sostegno dell’istruzione e dello sviluppo della comunità a Mauritius. APEIM è una delle principali organizzazioni di Mauritius a supporto di bambini e giovani con disabilità intellettiva. Attraverso programmi specializzati di istruzione, terapia e formazione professionale, l’organizzazione contribuisce a sviluppare competenze essenziali per la vita e a rafforzare la fiducia in sé stessi, promuovendo al contempo una maggiore inclusione nella società. La compagnia aerea restituisce qualcosa alla comunità locale e sostiene gli sforzi di Mauritius per dare potere ai giovani attraverso l’istruzione, la formazione e le opportunità di lavoro, con l’obiettivo di promuovere il loro potenziale per dare un contributo positivo alla società. L’evento di donazione ha coinciso con le Mauritius Independence Day celebrations e si è tenuto presso la sede di APEIM alla presenza di H.E. Mr. Dharambeer Gokhool, President of the Republic of Mauritius. La donazione rientra nell’iniziativa “Aircrafted by Emirates”, con la quale la compagnia aerea ha riutilizzato materiali provenienti dagli interni dei suoi aeromobili, inclusi i tessuti degli A380 e dei Boeing 777. Il tessuto trattato dei sedili viene lavorato artigianalmente a Dubai da Emirates Engineering per realizzare robusti zaini, che sono stati donati a scuole e organizzazioni comunitarie che supportano i bambini in Africa, Asia e Medio Oriente”. H.E. Mr Dharambeer Gokhool, President of the Republic of Mauritius, ha dichiarato: “Esprimo la mia profonda gratitudine a Emirates per il suo sincero impegno nei confronti di Mauritius, un impegno che va ben oltre lo sviluppo economico, per sostenere anche il benessere umano e sociale. Questi gesti di solidarietà e generosità assumono un significato ancora più profondo e ci ricordano quanto siano essenziali il sostegno reciproco e l’umanità. Spero che questa donazione di Emirates contribuisca in modo significativo al benessere dei nostri bambini e giovani e li incoraggi a progredire nel loro percorso di apprendimento e sviluppo”. “Gli zaini, che contenevano anche materiale di cancelleria e didattico, sono stati consegnati da Oomar Ramtoola, Emirates Manager for the Indian Ocean Islands and the local Emirates team. In occasione dell’evento, l’Emirates Mauritius team ha incontrato studenti, insegnanti e assistenti presso l’APEIM per distribuire personalmente gli zaini e celebrare la dedizione degli studenti allo studio. A livello globale, Emirates ha già donato oltre 3.700 Aircrafted backpacks in 10 paesi e ha collaborato con 18 organizzazioni non governative, contribuendo a fornire risorse pratiche a supporto del percorso educativo degli studenti e dando nuova vita ai materiali degli interni delle cabine della compagnia aerea”, prosegue Emirates. Oomar Ramtoola, Emirates Manager for the Indian Ocean Islands, ha dichiarato: “L’istruzione è uno degli strumenti più potenti a nostra disposizione per plasmare la società e ispirare la prossima generazione. Attraverso l’iniziativa Aircrafted di Emirates, volevamo supportare gli studenti con qualcosa di concreto che li aiutasse nel loro percorso di apprendimento quotidiano, condividendo al contempo un piccolo pezzo della nostra storia come compagnia aerea che serve Mauritius. Mauritius è parte integrante del network di Emirates da oltre vent’anni e restiamo impegnati non solo a collegare l’isola al mondo, ma anche a sostenere le comunità che serviamo. È stato estremamente gratificante e un privilegio poter fare la differenza, anche se in piccola parte, in una comunità di cui facciamo parte da oltre 23 anni”. Jocelyne Beesoon, Director of APEIM, ha dichiarato: “La missione di APEIM è quella di dare potere ai bambini e ai giovani con disabilità intellettiva, guidandoli nel loro percorso verso l’autonomia e l’integrazione sociale. Sostenere le loro capacità, l’inclusione e i diritti è fondamentale per i nostri principi guida e per le nostre azioni quotidiane. Apprezziamo profondamente le partnership che abbracciano e riflettono questi impegni”. “Emirates opera a Mauritius dal 2002, svolgendo un ruolo chiave nel collegare l’isola alla sua rete globale di oltre 150 destinazioni. Attraverso le sue attività nell’isola, Emirates è stata un partner essenziale nel supportare lo sviluppo del settore turistico del paese, apportando al contempo benefici concreti all’economia in generale attraverso la creazione di posti di lavoro, le supply chain e le opportunità commerciali per i fornitori locali”, conclude Emirates.

TEXTRON SYSTEMS SI AGGIUDICA UN ARV PRE-PRODUCTION DEVELOPMENT AWARD – Textron informa: “Textron Systems Corporation, società di Textron Inc., ha annunciato di essersi aggiudicata un $450M Pre-Production Development (PPD) agreement per l’Advanced Reconnaissance Vehicle (ARV) program dell’U.S. Marine Corps. In base a questo accordo, Textron Systems fornirà 16 Cottonmouth® pre-production vehicles (PPVs), tre systems integration labs (SILs) e quattro blast hulls”.

DELTA INTRODUCE NUOVE BEVANDE E SNACK A BORDO – Delta informa: “Questa primavera, Delta rinnova l’esperienza di volo con una gamma di nuovi snack e bevande pensati per offrire più gusto, scelta e inclusività. La novità principale: nuove gluten-free options per i clienti. Delta ribadisce le sue radici in Texas aggiungendo la vodka artigianale Tito’s® alla sua offerta di bevande. La vodka senza glutine Tito’s, originaria di Austin, debutta a bordo a partire dal 1° aprile, inizialmente sui voli domestici, per poi essere estesa ai voli internazionali all’inizio dell’estate. Delta continua a investire negli snack a bordo, concentrandosi su ciò che i clienti desiderano di più: semplicità, trasparenza degli ingredienti, varietà e opzioni adatte a diverse esigenze dietetiche. Dal 1° aprile, la barretta di granola morbida MadeGood® con gocce di cioccolato entra a far parte della gamma di snack gratuiti Delta sui voli domestici come opzione senza glutine per i clienti. Con MadeGood a bordo, la gamma di snack gratuiti di Delta si amplia a quattro opzioni: barrette di granola morbide al cioccolato MadeGood®, biscotti Lotus Biscoff®, snack integrali al gusto di salsa SunChips® e cracker CheezIt® Original Baked Snack Crackers”. “L’introduzione di Tito’s Vodka e MadeGood a bordo eleva l’intero programma di snack e bevande, aggiungendo nuova profondità e varietà ai sapori che i nostri clienti già apprezzano”, ha dichiarato Stephanie Laster, Managing Director of Onboard Dining Experience. “Questo riflette anche l’impegno di Delta nell’ascoltare i propri clienti, nel collaborare con marchi orientati a uno scopo preciso e nell’offrire un’esperienza attenta e di alta qualità in ogni cabina”. “Il rinnovamento degli snack e delle bevande è solo una parte del più ampio aggiornamento primaverile di Delta. A partire dal 1° aprile, i clienti troveranno anche nuovi menu Delta One, Delta Premium Select e Delta First sia sulle rotte domestiche che internazionali. Con il lancio di nuove offerte, Delta continuerà ad ascoltare attentamente il feedback di clienti e dipendenti per definire le prossime novità. Perché quando i clienti salgono a bordo di un volo Delta, il cibo dovrebbe essere altrettanto accogliente quanto il viaggio che li attende”, conclude Delta.