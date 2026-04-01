Airbus presenta la Skywise subsidiary, integrando le Navblue and Skywise digital services solutions

Airbus accelera la sua trasformazione digitale con il lancio di Skywise, una nuova società interamente controllata che unisce le Skywise digital solutions and Navblue solutions in un’unica entità.

“L’obiettivo è rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti in un contesto in rapido cambiamento e semplificare le flight, technical and ground operations per i clienti con flotte Airbus e non Airbus.

Con una presenza globale che include Canada, Francia, India, Polonia, Singapore, Thailandia, Regno Unito, Stati Uniti e altri paesi, la nuova Skywise impiegherà circa 750 persone in tutto il mondo”, afferma Airbus.

“Combinando il meglio dei nostri servizi digitali, la nuova entità mira a integrare i nostri punti di forza tecnici e a offrire maggiore valore ai clienti”, ha dichiarato Cristina Aguilar, SVP Customer Services, Commercial Aircraft, Airbus. “Il settore digitale è il segmento in più rapida crescita nell’intero service market, come evidenziato nel nostro ultimo Global Services Forecast. I nostri clienti richiedono soluzioni digitali resilienti, complete e interoperabili. La neonata Skywise sarà l’unico fornitore in grado di offrire tutto ciò, combinando l’esperienza OEM con il know-how digitale”.

“Dopo aver rivoluzionato la gestione dei dati aeronautici con oltre 12.000 aeromobili connessi, la piattaforma Skywise si sta evolvendo da strumento autonomo in un’azienda leader nelle soluzioni digitali. Questo permetterà di sfruttare l’esperienza pluriennale di Navblue nelle flight operations, puntando a una maggiore penetrazione nell’airline digital services market”, prosegue Airbus.

“Airbus, oltre ad essere un produttore leader di aeromobili, garantisce che le flotte dei clienti operino in modo sicuro ed efficiente durante l’intero ciclo di vita, dal primo volo al ritiro definitivo, creando valore e migliorando le performance delle flotte. Riunendo i servizi digitali in un’unica entità, Airbus mira a supportare ulteriormente l’efficienza degli operatori, in linea con la sua strategia a lungo termine di crescita dei ricavi da servizi attraverso digital optimisation and lifecycle management”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)