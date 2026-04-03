SUM Air ordina fino a otto ATR 72-600

ATR ha annunciato che SUM Air, la più recente compagnia aerea regionale coreana, ha effettuato un ordine per quattro nuovi ATR 72-600, unitamente a quattro opzioni di acquisto aggiuntive, con consegne previste a partire dal 2028.

“L’accordo è stato firmato in occasione del forum economico bilaterale Francia-Corea tenutosi a Seoul, alla presenza del Presidente francese, e rappresenta un traguardo significativo per la compagnia aerea, che ha iniziato le operazioni commerciali nel marzo 2026 con un nuovo ATR 72-600 in leasing da Avation.

Fondata nel 2022, SUM Air si propone di ricollegare le regioni più svantaggiate della Corea – inclusi i futuri aeroporti insulari e le rotte a corto raggio verso i paesi limitrofi come Giappone e Cina – con una mobilità aerea affidabile, responsabile e accessibile. La compagnia aerea ha ottenuto l’Air Operator Certificate (AOC) il 10 marzo 2026, dopo oltre tre anni di preparazione, formazione del personale, validazione della sicurezza e integrazione degli aeromobili.

Questo nuovo ordine rappresenta il passo successivo nella visione a lungo termine di SUM Air, garantendo alla compagnia aerea la possibilità di espandere gradualmente la propria rete domestica e internazionale, supportando al contempo l’ambizione della Corea di potenziare la mobilità regionale”.

Yongduck Choi, Chief Executive Officer of SUM Air, ha dichiarato: “Sum Air, una regional air mobility airline, mira a rafforzare la connettività regionale in tutta la Corea e a svolgere un ruolo chiave nell’infrastruttura aeronautica a supporto della rivitalizzazione regionale, grazie alla partnership con ATR, leader mondiale nella produzione di aeromobili regionali. A partire dalla rotta Gimpo-Sacheon, costruiremo una rete di collegamenti tra aeroporti interni e insulari. Gli aeromobili acquisiti tramite questo accordo saranno impiegati per operare rotte verso aeroporti insulari come Ulleungdo, Baengnyeongdo e Heuksando. L’ATR 72-600, ottimizzato per le operazioni a corto raggio, svolgerà un ruolo fondamentale nel consentire a Sum Air di offrire servizi aerei che collegano isole e regioni in tutta la Corea”.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR, ha aggiunto: “L’ATR 72-600 è progettato esattamente per il tipo di connettività regionale che SUM Air intende sviluppare. Le sue short-runway performance consentiranno a SUM Air di raggiungere gli aeroporti insulari dove i jet non possono operare, la sua efficienza nei consumi e la sua economicità renderanno redditizie rotte che altrimenti non sarebbero sostenibili. Con questo aeromobile, SUM Air potrà servire in modo affidabile le comunità di tutta la Corea, da est a ovest e dalla terraferma ai futuri aeroporti insulari, mantenendo al contempo operazioni economiche e rispettose dell’ambiente”.

“ATR ha da tempo identificato la Corea come un mercato con un significativo potenziale inesplorato per l’aviazione regionale, prevedendo una flotta di 25-30 ATR 72 nel Paese nei prossimi anni. La decisione di SUM Air rafforza questa prospettiva e riflette la crescente fiducia nella state-of-the-art turboprop technology di ATR come soluzione ideale per la geografia e la struttura delle rotte della Corea”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)