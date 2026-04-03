Lunedì di Pasqua: voli speciali Lufthansa percorreranno le rotte dei voli inaugurali di esattamente 100 anni fa

Il 6 aprile 1926, i primi voli della prima “Luft Hansa” decollarono da Berlino. Il lunedì di Pasqua, 6 aprile 2026, esattamente 100 anni dopo, questo anniversario speciale sarà celebrato in diversi modi.

“Lunedì mattina, due aerei a lungo raggio decolleranno dagli hub Lufthansa di Francoforte e Monaco diretti nella capitale. Un Boeing 787-9 partirà dall’Assia e un Airbus A350-900 dalla Baviera. A bordo: oltre 400 passeggeri, tra cui dipendenti di Lufthansa Group e i loro accompagnatori, invitati dalla compagnia. Tra i passeggeri anche influencer e giornalisti. Entrambi gli aerei sfoggiano la speciale livrea blu con una gru XXL bianca per celebrare il centenario di Lufthansa.

Più di 600 ospiti sono attesi all’evento celebrativo presso il Berlin Brandenburg Willy Brandt Airport“, afferma Lufthansa.

“Il 6 aprile 1926, un Fokker Grulich F II decollò da Berlin-Tempelhof Airport diretto a Zurigo, mentre un Dornier Komet III D-580 decollò per Colonia. Il volo per Zurigo trasportava una coppia di novelli sposi, mentre il volo per Colonia aveva un solo passeggero.

Il lunedì di Pasqua, il Boeing 787 e l’Airbus A350 rievocheranno questi storici voli inaugurali. Entrambi gli aerei dovrebbero decollare simultaneamente da Berlino intorno alle 15:00. Numerosi spettatori e appassionati di aviazione sono attesi sulla BER visitor terrace per questa speciale partenza parallela”, prosegue Lufthansa.

“Il Dreamliner D-ABPU partirà per Zurigo, mentre l’Airbus D-AIXL per Colonia. Entrambi sorvoleranno i luoghi in cui gli aerei fecero scalo il 6 aprile 1926. LH1926 (Boeing 787) volerà da Berlino via Halle, Erfurt e Stoccarda fino a Zurigo, mentre LH2026 (Airbus A350) volerà da Berlino via Magdeburgo fino a Colonia. Cento anni dopo, naturalmente, senza scalo, ma solo sorvolando i punti di riferimento. Molti appassionati di aviazione sono attesi anche a Zurigo e Colonia. I biglietti per i due voli speciali sono andati esauriti in pochi giorni”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)