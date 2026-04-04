Prosegue l’incremento degli schedule per Emirates, Qatar Airways ed Etihad Airways

Prosegue l’incremento dei voli per Emirates, Qatar Airways ed Etihad Airways. Le compagnie operano tutt’ora con un programma ridotto, ma il numero di destinazioni raggiunte e le frequenze dei voli sono in aumento.

Emirates vola in Italia su Milano (con i voli verso Dubai e verso New York JFK), Roma, Venezia e recentemente ha ripreso i voli su Bologna.

Qatar Airways attualmente vola verso circa 120 destinazioni, in Italia vola su Milano e Roma.

Emirates informa: “A seguito della parziale riapertura dello spazio aereo regionale, Emirates opera con orario dei voli ridotto.

Si può consultare l’orario aggiornato dei nostri prossimi voli e prenotare i posti su https://www.emirates.com/it/italian/book/current-schedule/.

Continuiamo a monitorare la situazione e svilupperemo il nostro programma operativo di conseguenza. Desideriamo ringraziarvi per la comprensione e la pazienza.

La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità e non sarà compromessa.

Si prega di continuare a seguire lo stato del volo, anche dopo aver effettuato il check-in. Si possono consultare gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com. Assicurarsi che i dati siano aggiornati per ricevere notifiche e controllare l’e-mail per eventuali modifiche o cancellazioni dei voli prima di recarsi in aeroporto.

Tutti i punti per il check-in in città a Dubai sono temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso”.

Qatar Airways informa: “Qatar Airways ha pubblicato il suo ultimo orario aggiornato, che riflette il graduale aumento dei voli da e per Doha verso oltre 120 destinazioni entro la metà di maggio 2026, nell’ambito del network globale della compagnia aerea.

Tutti i voli da e per Doha continuano a operare attraverso corridoi di volo dedicati, stabiliti in stretta collaborazione con l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar. Gli orari dei voli sono soggetti a modifiche o cancellazioni a causa di circostanze operative, normative, di sicurezza o di altro tipo al di fuori del nostro controllo.

Per visualizzare l’orario aggiornato: https://www.qatarairways.com/en/rebooking-options.html#flightschedule.

I passeggeri che attualmente dispongono di una prenotazione confermata per un volo verso le destinazioni elencate nel nuovo orario saranno contattati con le nuove informazioni sul volo. Si prega di controllare il sito web o l’app di Qatar Airways e di verificare che i propri dati di contatto siano corretti e aggiornati.

Si prega gentilmente i passeggeri di non presentarsi all’aeroporto di partenza se non in possesso di un biglietto di viaggio valido e confermato.

I nostri team stanno facendo tutto il possibile, nei limiti delle attuali possibilità, per garantire che i nostri passeggeri raggiungano le loro destinazioni. Ci scusiamo profondamente per gli eventuali disagi causati da questo periodo di interruzione e ringraziamo i nostri passeggeri per la pazienza e la comprensione.

La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimangono la nostra massima priorità”.

Anche Etihad Airways ha attualmente incrementato il suo schedule tra Abu Dhabi e diverse destinazioni chiave in Medio Oriente, Africa, Asia, Australia, Europa e Nord America.

Etihad informa: “Etihad Airways opera attualmente voli tra Abu Dhabi e circa 80 destinazioni in Medio Oriente, Africa, Asia, Australia, Europa e Nord America. I biglietti sono disponibili per l’acquisto su etihad.com o tramite agenzie di viaggio.

Le informazioni più aggiornate e l’orario dei voli sono disponibili su etihad.com. I passeggeri che hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi sono pregati di contattare direttamente l’agenzia per informazioni su rimborsi e riprenotazioni”.

(Redazione Md80.it)