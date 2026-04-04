News Brevi – 04.04.2026

ANSV PUBBLICA IL ‘RAPPORTO INFORMATIVO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA E SULLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE IN ITALIA – ANNO 2025′ – L’ANSV informa: “L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha pubblicato, nel proprio sito web istituzionale (www.ansv.it), il ‘Rapporto informativo sull’attività svolta e sulla sicurezza dell’aviazione civile in Italia – anno 2025′. Esso si compone di due parti: la prima riguarda i dati concernenti l’attività d’istituto dell’ANSV e quindi i dati statistici sugli incidenti e gli inconvenienti gravi segnalati, la presentazione delle investigazioni aperte nel corso dell’anno (sia quelle già concluse con una relazione finale resa pubblica, sia quelle in lavorazione) e le considerazioni che da questi dati è possibile trarre per portare un contributo al miglioramento della sicurezza del volo in Italia, ivi incluse le attività nel campo della prevenzione incidenti messe in atto dall’ANSV, in termini di Raccomandazioni di Sicurezza, partecipazione a conferenze, forum e studi di settore. Vengono inoltre esposte le investigazioni aperte da Stati esteri, su eventi di interesse italiano occorsi nei loro territori, dove ANSV partecipa con proprio personale. La seconda parte si focalizza sulla normativa di riferimento nazionale, internazionale ed UE circa i compiti e le attribuzioni dell’ANSV, includendo anche informazioni di natura organizzativa e gestionale che servano anche a delinearne la qualità dei rapporti istituzionali e informali in essere” (Ufficio Stampa ANSV).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA PALERMO A MILANO CON VELIVOLO DEL 31° STORMO – Si è concluso intorno alle 16:15 di oggi il trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di due anni che, a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferito nel minor tempo possibile dal Policlinico di Palermo all’ospedale IRCCS di Milano. Il volo salvavita, richiesto dalla Prefettura di Palermo e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, è stato effettuato con un velivolo G-650 appartenente al 31° Stormo. Il piccolo paziente è stato imbarcato presso lo scalo del capoluogo siciliano assistito da un’equipe medica e dai genitori. Il velivolo è decollato da Palermo alle ore 15:00 locali ed è atterrato all’aeroporto di Linate dopo circa un’ora e quindici minuti di volo. Una volta giunto a destinazione, il piccolo è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione per le cure necessarie. La missione odierna testimonia la costante prontezza operativa degli equipaggi dell’Aeronautica Militare, assetto al servizio della nazione e dei cittadini in situazioni di emergenza. Il volo, come previsto per questo genere di attività di pubblica utilità, è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce l’impiego della flotta dei velivoli di Stato. I reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare con la massima tempestività per assicurare il trasporto urgente di persone in imminente pericolo di vita, organi o equipe mediche. Questo servizio è garantito dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa, sempre pronti al decollo in tempi ridottissimi su tutto il territorio nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: NUOVO CAPO PER IL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO – Martedì 31 marzo ha avuto luogo la cerimonia per l’avvicendamento nell’incarico di Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico tra il Gen. Ispettore Capo Sergio Walter Maria Li Greci e il Brig. Gen. Pasquale Izzo. La cerimonia, presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, è avvenuta alla presenza di numerose Autorità militari e civili e ha visto la partecipazione degli Ufficiali dirigenti del Corpo. Nel suo discorso di commiato il Gen. I.C. Li Greci, dopo aver salutato i presenti, ha voluto solennemente esternare con assoluta emozione, la più sentita riconoscenza all’Aeronautica Militare. Il Brig. Gen. Izzo, dopo aver espresso la sua gratitudine al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica per la fiducia accordata nel conferirgli tale prestigioso incarico, ha ringraziato sentitamente quanti, con il loro esempio, insegnamenti e lavoro, hanno contribuito a formare la sua professionalità. Ha evidenziato come l’esperienza maturata in seno alla Forza Armata, che gli ha permesso di operare in contesti diversificati, inclusi gli incarichi anche fuori dicastero, costituisce un bagaglio di competenze che saranno messe al servizio del Corpo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai Capi del Corpo precedenti ed ai numerosi Comandanti e Dirigenti con il quali ha avuto la fortuna e l’onore di lavorare. Ha chiuso gli interventi il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. S.A. Antonio Conserva che ha ringraziato i presenti e si è congratulato con il Gen. Isp. Capo Li Greci per aver guidato con profonda competenza il Corpo di Commissariato. Si è poi rivolto agli Ufficiali del Corpo di Commissariato rimarcandone il ruolo nell’ambito dell’evoluzione di una Forza Armata interessata da un improcrastinabile e indefettibile percorso di trasformazione. Ha infine concluso il proprio intervento formulando il proprio augurio di buon lavoro al Brig. Gen. Pasquale Izzo. Il Capo del Corpo è il consulente del Capo di SMA per tutte le questioni riguardanti il rispettivo Ruolo/Corpo, con particolare riguardo alla formazione ed ai profili d’impiego del personale, nonché per le questioni tecniche di competenza del Ruolo/Corpo cui sono posti al vertice. E’ membro della Commissione Superiore di Avanzamento quando la valutazione riguarda gli Ufficiali dei rispettivi Ruoli/Corpi, in armonia con il disposto del D. Lgs. nr. 30 dicembre 1997 nr. 490, art. 12 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS A350F: INIZIANO GLI AIRCRAFT GROUND TEST – Airbus informa: “L’introduzione dell’A350 freighter version (“A350F”) rappresenta una nuova sfida per Airbus. La complessità di portare sul mercato una nuova variante di aeromobile è forse più evidente che mai nei ground testing eseguiti durante il final assembly. L’A350F ha introdotto numerosi sistemi che presentano modifiche sostanziali o sono completamente nuovi. Questi sono in gran parte concentrati nella cabina e nelle cargo areas e hanno reso necessario lo sviluppo di associated aircraft ground tests. Tra i nuovi sistemi chiave da testare figurano: main-deck cargo loading system; main-deck cargo door; dedicated ‘courier’ area con posti per un massimo di 10 persone; anti-tail-tipping warning system; main-deck drainage system; new water & waste system; multi-zonal air distribution system; oxygen system; ‘Smart Freighter’ on board connectivity system; video-monitoring system”. Guillaume Terrien dirige le ground test design activities del nuovo A350F. “Già nel 2021, durante la fase di definizione dell’A350F, è stata avviata una stretta collaborazione tra FAL Ground Test Design and Chief Engineering teams”, ricorda. “L’obiettivo era condividere i FAL testability constraints in modo che potessero essere presi in considerazione fin dal preliminary aircraft design stage, facilitando così i futuri ground tests presso le FAL stations. Questo approccio è noto come ‘co-design’”. “Alcuni esempi significativi di co-designed ground tests per l’A350F includono il Cargo Loading System (CLS), che comprende centinaia di componenti elettrici sul pavimento, il che richiede il collaudo automatizzato dei numerosi cavi e fili di interconnessione. Il drainage system, probabilmente la sfida più impegnativa durante i test a terra. Riguarda l’external drainage of water dal cargo holds. Il main deck deve essere in grado di drenare sia la neve sciolta che l’acqua di pulizia per evitare che ristagni all’interno della struttura. Il Tail Tipping Warning System (TTWS) monitora costantemente la compressione del nose landing gear per impedire all’aereo di ribaltarsi sulla coda durante il carico. Per testare questo sistema senza mettere a rischio l’aeromobile, i team utilizzano apparecchiature specifiche che “ingannano” i sensori simulando la landing gear extension. L’obiettivo è arrestare il cargo loading system e verificare l’attivazione immediata degli allarmi (acustici e visivi). Il serial production testing è definito come la verifica della conformità dell’integrazione dei sistemi rispetto alle specifiche di ciascun aeromobile. Il processo prevede che l’engineering team fornisca i requisiti per i test, che il FAL (Final Assembly Line) Ground Test Design department trasforma in test procedures da applicare da parte dei test technicians e del production team. Delle circa 200 serial ground test instructions (GTI) per un A350 passenger aircraft, ben il 40% è stato creato o modificato specificamente per l’A350F“, prosegue Airbus. “A complemento dei serial production ground tests, una campagna parallela separata di “development and certification testing” viene condotta esclusivamente sui due flight-test aircraft: MSN 700 e MSN 701. Si tratta di one-off performance tests, richiesti per la validazione e la verifica da parte di autorità come l’EASA. L’A350F prevede 55 di questi test specifici, denominati “Ground Test Requirements”, che sono pianificati e preparati dal FAL Ground Test Design team e eseguiti in collaborazione con l’Engineering Design Office. Un esempio significativo di GTR è il Max Payload Test: questo test viene eseguito una sola volta e prevede il carico del maximum payload di 111 tonnellate, per garantire la corretta sequenza e funzionalità, in particolare per le MDCD operation. Il Pressurisation Development Test integra lo standard pressurisation test per la produzione in serie. Per questo one-off test, il flight test aircraft sarà sottoposto a strumentazione aggiuntiva, tra cui telecamere, sensori di spostamento e un microfono sul MDCD, per monitorare la porta durante i cabin pressure cycles. I ground testing dell’A350F rappresentano una fase cruciale che garantisce che l’aeromobile in fase di completamento nella FAL corrisponda ai digital design requirements, sia per la certificazione che per la produzione in serie. Dal 40% delle serial test procedures che sono state create o riprogettate, all’implementazione di 60 specific certification tests, l’A350F ground testing programme procede secondo i piani”, conclude Airbus.

DELTA E YOUTUBE PREMIUM PRESENTANO UN NUOVO PROGETTO – Delta informa: “Viaggiare crea spazio per la scoperta, cambiando il modo in cui le persone vivono i momenti, la musica e la cultura lungo il percorso. Overhead Originals è un nuovo original content project di Delta e YouTube Premium che porta un’esibizione dal vivo in un luogo inaspettato: un Delta Boeing 767. Nuova espressione creativa della partnership tra Delta e YouTube, Overhead Originals attinge a un’esibizione musicale unica per esplorare come cultura, creatività e viaggio si incontrano. Offrendo agli spettatori un nuovo modo di vivere la musica attraverso la lente del viaggio stesso, Delta e YouTube stanno reinventando come cultura e viaggio possano creare momenti di connessione in ogni fase. I contenuti originali esclusivi sono ora disponibili sul canale YouTube di Delta e saranno estesi al Delta in-flight entertainment quest’estate. La star R&B Leon Thomas, vincitore di tre GRAMMY Award, presenta il progetto con un’intima esibizione dal vivo registrata su un aereo Delta. Per Thomas, la cui musica fonde soul, riflessione e narrazione, la scelta dell’ambientazione è stata intenzionale. Viaggiare ha a lungo plasmato il suo processo creativo, offrendogli lo spazio per rallentare, acquisire nuove prospettive e creare con una mentalità riflessiva. Questa prospettiva permea l’intera performance, riflettendo il ruolo che i nuovi ambienti svolgono nel plasmare ciò che creiamo. Sebbene la performance dal vivo sia stata vista da un pubblico ristretto di SkyMiles members e dipendenti Delta in prima linea, è stata concepita per viaggiare ben oltre la cabina. La performance è ora disponibile in esclusiva su YouTube, prima di entrare a far parte dei pluripremiati contenuti sul Delta in-flight entertainment quest’estate”. “Inoltre, gli U.S. SkyMiles Members che accedono al Wi-Fi Delta Sync gratuito e veloce offerto da T-Mobile sui propri dispositivi personali e che volano su voli domestici possono sbloccare un’anteprima gratuita esclusiva di 14 giorni di YouTube Premium, senza alcun costo. Ciò significa che i membri SkyMiles possono continuare ad ascoltare i loro contenuti preferiti senza interruzioni su YouTube e YouTube Music, con vantaggi premium come la visione senza pubblicità, il download per l’ascolto offline e la riproduzione in background. Oltre ai contenuti video esclusivi, i clienti possono esplorare ancora più musica a bordo tramite YouTube Music. Dalle playlist audio curate per diversi stati d’animo e momenti di viaggio, alla nuova boarding music offerta da YouTube Music, con selezioni più strumentali e ambient, Delta e YouTube continuano a far evolvere la onboard sound experience”, prosegue Delta. “Viaggiare porta le persone in uno stato mentale diverso, spesso più aperto, riflessivo e curioso”, ha affermato Sarah Downs, Managing Director of In-Flight Entertainment & Connectivity di Delta. “Integrando YouTube a bordo e collaborando per creare esperienze come Overhead Originals, andiamo incontro alle esigenze dei clienti in quel preciso momento, offrendo loro nuovi modi per connettersi con i contenuti, gli artisti e i creatori che amano durante il viaggio”. “Overhead Originals si basa sul consolidato impegno di Delta nel migliorare l’esperienza di intrattenimento a bordo, pensata per offrire ai clienti più modi per godersi i contenuti preferiti durante il volo. Grazie al Wi-Fi Delta Sync, veloce e gratuito, disponibile su quasi 1.200 aeromobili e su oltre 165.000 seatback screens, i clienti possono accedere a contenuti di intrattenimento premium di YouTube e di altri nuovi partner su larga scala”, conclude Delta.

UNITED E MAKE-A-WISH ORGANIZZANO I ‘MAKE MORE WISHES’ EVENTS – United informa: “United Airlines e Make-A-Wish hanno annunciato oggi il lancio di “Make More Wishes”, sette eventi immersivi negli Stati Uniti, pensati per i bambini che combattono contro malattie gravi e le loro famiglie. Le esperienze immersive in ciascuno degli hub di United inclusono la possibilità di trascorrere del tempo nei simulatori di volo, partecipare all’inflight training per gli assistenti di volo di United, visitare la rampa e i centri operativi di scalo, incontrare i piloti e molto altro. Gli eventi “Make More Wishes” si svolgeranno in ciascuno dei sette hub di United, culminando nella città natale di United, Chicago, l’11/11″. “Da 40 anni United contribuisce a realizzare migliaia di desideri, costruendo un’eredità fondata sulla connessione e l’impatto”, ha dichiarato Kate Gebo, United’s Executive Vice President of Human Resources and Labor Relations and Make-A-Wish America national board member. “In occasione del nostro centenario, United sta ampliando e rafforzando il suo impegno nei confronti delle famiglie di Make-A-Wish, offrendo loro l’accesso a esperienze e passioni, oltre a realizzare i loro desideri”. “Quando un bambino affetto da una malattia grave viaggia per realizzare il suo desiderio, può essere un momento toccante per tutta la famiglia, spesso la prima volta che provano speranza dopo mesi”, ha dichiarato Leslie Motter, presidente e CEO di Make-A-Wish America. “Da 40 anni, i piloti, gli equipaggi, i dipendenti e i clienti di United contribuiscono a rendere possibili questi momenti”. “Da oltre quarant’anni, United Airlines collabora con Make-A-Wish per contribuire a realizzare i desideri che cambiano la vita dei bambini affetti da malattie gravi. Oltre il 75% dei desideri di Make-A-Wish riguarda i viaggi e United svolge un ruolo fondamentale nel renderli possibili, offrendo ogni anno voli a centinaia di famiglie beneficiarie del programma attraverso la sua rete globale”, conclude United.

DASSAULT AVIATION: SALVARE VITE CON IL FALCON 900 EX – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation, informa: “Un aeromobile Falcon ha effettuato il più lungo ECMO air transfer mai effettuato. Un’apparecchiatura ECMO è un dispositivo di bypass cuore-polmone. Non se ne trova una in ogni ospedale. Se ne vedete una in un reparto di terapia intensiva, di solito è grande e ingombrante. Solo poche sono miniaturizzate, rinforzate e certificate per il volo. Un paziente trattato con un’unità ECMO deve essere sedato e costantemente monitorato da un’équipe cardiologica. L’equipaggio di volo deve prestare particolare attenzione e garantire l’alimentazione continua delle apparecchiature di bordo, soprattutto durante i ground stops. Questa missione intorno al mondo è stata effettuata da un Falcon 900EX della Bordeaux-based Airlec, una unità di Dexfly. Il Managing Director Paul Tiba ha partecipato a parte della missione. Recentemente ha presentato il volo come caso di studio all’European Business Aviation Association, di cui è board member. L’estate scorsa, il 900EX, una flying intensive care unit, si stava avvicinando a San Antonio con un paziente in rotta da Stoccarda quando l’equipaggio accettò la missione di trasportare una ragazza di 17 anni in Nouméa, Nuova Caledonia, affetta da insufficienza cardiaca terminale. Date le limitate capacità cardiache di Nouméa, la ragazza aveva circa 72 ore di vita. A San Antonio l’aeromobile è stato rapidamente preparato per il volo verso la Nuova Caledonia via Honolulu, ma mancavano ancora alcuni elementi. A Parigi, un’équipe chirurgica si è imbarcata su un airline flight con una macchina ECMO portatile. Gli aviation and medical teams si sono incontrati in Nuova Caledonia circa 24 ore dopo. L’équipe medica ha collegato la paziente alla macchina ECMO e ha atteso 12 ore per accertarsi che fosse stabile e pronta per il volo. Il 900EX ha poi effettuato il volo di ritorno a Parigi con scali a Giacarta e Muscat, Oman, con due equipaggi in servizio continuo per un totale di 27 ore. A Parigi, la paziente ha ricevuto un nuovo cuore presso l’ospedale Pitié-Salpêtrière. Oggi è a casa in Nuova Caledonia con una nuova prospettiva di vita”. “Sono orgoglioso del coinvolgimento di Dassault, sotto forma di un 900 series jet di 27 anni, ben tenuto. Questo particolare Falcon ha contribuito al trasporto di 675 pazienti Covid, più di qualsiasi altro operatore, a quanto ne sapeva Paul. È stato l’unico aereo in Europa a trasportare pazienti affetti da Ebola durante l’epidemia del 2015, e Paul ha scelto di pilotare personalmente ogni missione. Ha detto di ricevere un supporto eccellente da Dassault, compreso il nostro Command Center e il nostro Dassault MRO network. Ha avuto un solo caso di AOG (Aircraft on Ground) durante un volo di evacuazione medica. Si è verificato prima della partenza da Bordeaux a causa di una batteria scarica. Il problema è stato risolto da DFS in 90 minuti. A parte questo, non ha avuto un AOG (Aircraft on Ground) in cinque anni e 4.000 ore di volo. L’Airlec 900EX è stato un eroe silenzioso per tutta la sua carriera. Almeno fino a quest’anno. Forse siete stati tra i cinque milioni di spettatori che lo hanno visto sui social media mentre riportava a casa Lindsey Vonn in Colorado dopo la frattura alla gamba subita durante una discesa libera alle Olimpiadi di Cortina. Durante il volo di 12 ore con scalo a Keflavik, Paul ha riferito che la Vonn, nonostante il dolore, è stata sempre gentilissima. Questo 900EX sembra essere abituato a trasportare eroi”, conclude Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network Dassault Aviation.