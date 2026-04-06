Lufthansa celebra 100 anni dai suoi primi voli a Berlino

Oggi è stata una data speciale per Lufthansa e un giorno speciale per tutti i dipendenti che hanno contribuito a plasmare la compagnia aerea con il logo della gru: esattamente 100 anni fa, il 6 aprile 1926, Lufthansa (allora “Luft Hansa”) solcò i cieli con i suoi primi voli.

“Quel giorno, due aerei decollarono da Berlin-Tempelhof Airport diretti a Zurigo e Colonia. Esattamente un secolo dopo, questa data speciale è stata opportunamente celebrata come chronological highlight dell’anniversary year, il Lunedì di Pasqua, con due voli speciali che hanno ripercorso le rotte storiche dei voli inaugurali.

Un Boeing 787-9 e un Airbus A350-900, entrambi con la blue anniversary livery con la XXL crane, sono decollati quella mattina da Francoforte e Monaco. A bordo, centinaia di dipendenti Lufthansa con i loro partner, che, come fortunati vincitori di una lotteria interna, erano stati invitati dalla compagnia a partecipare ai voli celebrativi e a essere presenti di persona a Berlino in questo giorno speciale. In totale, oltre 600 ospiti, tra passeggeri dei voli speciali al completo e ospiti invitati dal mondo politico e aeronautico, hanno celebrato il momento clou dell’anno dell’anniversario con un evento festivo a Berlino. Tra loro c’era anche il sindaco di Berlino, Kai Wegner. Un momento speciale: il Boeing 787-9 con la livrea celebrativa è stato ufficialmente battezzato “Berlin” durante la cerimonia”, afferma Lufthansa.

Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines, ha sottolineato nel suo discorso: “Oggi Lufthansa festeggia il suo compleanno. Spinta da uno spirito pionieristico e da una grande passione, tutto è iniziato qui a Berlino. Esattamente 100 anni fa, da qui decollarono i primi voli della Lufthansa originale. Oggi Berlino è una delle sedi più importanti della nostra compagnia. Circa 2.000 dipendenti Lufthansa vivono e lavorano nella regione della capitale. Lufthansa e le compagnie aeree del Gruppo rimarranno partner solidi a Berlino anche in futuro”.

Kai Wegner, Governing Mayor of Berlin, ha sottolineato nel suo discorso di benvenuto: “I 100 anni di Lufthansa rappresentano un anniversario di grande rilievo. Il 6 aprile 1926, due voli decollarono da Berlino per Zurigo e Colonia, inaugurando così il legame duraturo tra Lufthansa e Berlino. Ancora oggi, Lufthansa rimane un partner eccezionale per Berlino e sono lieto che, in occasione di questo anniversario speciale, battezzeremo il Boeing 787-9 con il nome di ‘Berlin’”.

“Intorno alle 15:15, il Boeing 787-9, precedentemente denominato “Berlin”, e l’Airbus A350-900 con registrazione D-AIXL sono decollati dalla capitale per Zurigo e Colonia. Durante il loro viaggio, i voli speciali hanno sorvolato le località in cui erano stati effettuati gli scali il 6 aprile 1926. Il Boeing 787-9 è volato da Berlino via Halle, Erfurt e Stoccarda fino a Zurigo, mentre l’Airbus A350-900 via Magdeburgo fino a Colonia. Anche i numeri di volo dei due aerei, LH1926 e LH2026, commemoravano l’anniversario speciale.

Lufthansa celebrerà il suo centenario nel 2026. Berlino riveste un ruolo speciale nella storia della compagnia aerea: la prima Lufthansa fu fondata qui il 6 gennaio 1926. Oggi, Lufthansa Group è una delle quattro maggiori compagnie aeree al mondo e il più grande airline group in Europa. A Berlino, la compagnia è leader indiscusso del mercato. Circa il 30% di tutti i voli nella capitale è operato da compagnie aeree del gruppo”, prosegue Lufthansa.

“Il momento clou delle celebrazioni per l’anniversario di Lufthansa si terrà il 15 aprile a Francoforte. In questa occasione, è prevista anche la presenza del Cancelliere tedesco Friedrich Merz presso il Lufthansa Group Hangar One, il nuovo conference and visitor center presso Frankfurt Airport“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)