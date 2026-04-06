News Brevi – 06.04.2026

AIR CANADA ANNUNCIA UN NUOVO COLLEGAMENTO TRA MONTREAL E TENERIFE – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato l’aggiunta di diverse nuove destinazioni per le vacanze invernali durante la stagione 2026-27 alla sua rete globale, inclusi gli unici voli diretti dal Nord America a Tenerife, Isole Canarie. La compagnia aerea ha inoltre aggiunto Roatán, Santo Domingo, Mérida e Mazatlán come nuove destinazioni, oltre a diversi nuovi voli diretti verso ambite mete caraibiche e messicane, che andranno ad arricchire il suo network invernale. I voli sono già acquistabili su aircanada.com, mentre i pacchetti vacanza saranno disponibili su aircanadavacations.com”. “Stiamo ulteriormente consolidando il network globale di Air Canada, uno dei più estesi dal continente nordamericano. L’aggiunta di Tenerife, nelle Isole Canarie, riflette la nostra continua ambizione di offrire ai nostri clienti e ai membri Aeroplan una gamma eccezionale e diversificata di destinazioni uniche servite da Air Canada. Grazie alle capacità di nuova generazione del nostro nuovo aeromobile A321XLR, i viaggiatori che usufruiscono dell’unico volo diretto dal Nord America avranno ora a disposizione comode opzioni per raggiungere l’isola, rinomata per i suoi splendidi paesaggi vulcanici, la ricca offerta di attività imperdibili e il clima caldo tutto l’anno”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, and President of Cargo at Air Canada. “Air Canada sta inoltre ampliando i voli verso l’America Latina da Vancouver, grazie alla crescente presenza di A220 e alle basi di Air Canada Rouge che consentono l’accesso a voli diretti molto richiesti per Costa Rica e Messico, inclusa Mazatlán, una nuova destinazione messicana. In aggiunta, stiamo inserendo Roatán, Santo Domingo e Mérida nella nostra rete globale, introducendo al contempo nuove ed entusiasmanti opzioni per i nostri clienti di Edmonton, Winnipeg, Quebec e Halifax. Insieme ai nuovi servizi per Sapporo e Quito, già annunciati, e alle nuove opzioni da Calgary al Messico, Air Canada continua ad ampliare la sua rete leader del settore, collegando con orgoglio il Canada in tutto il mondo”. Dimple Melwani, CEO of Tenerife Tourism, ha dichiarato: “L’arrivo di Air Canada con voli diretti da Toronto e Montreal rappresenta un impulso strategico per Tenerife, consolidando la nostra posizione di leader globale e avvicinandoci a una tipologia di viaggiatore di alto profilo. Questo collegamento con Air Canada ci offre l’opportunità di dare impulso a Tenerife in questi mercati in crescita, non solo come meta turistica, ma anche come hub globale in settori strategici come il turismo d’affari e aziendale, l’industria audiovisiva e culturale, nonché il turismo crocieristico con itinerari multi-stazione. L’isola ha lavorato per diversi anni per migliorare il proprio posizionamento in questi mercati, il cui interesse per Tenerife continua a crescere, sebbene ci sia ancora molta strada da fare. Questo volo diretto permette a Tenerife di rafforzare la sua posizione di porta d’accesso all’Europa per i viaggiatori nordamericani, elevando al contempo la visibilità della nostra offerta”. “I voli Air Canada per Tenerife saranno operati con il nuovo Airbus A321XLR della compagnia, dotato di sedili completamente reclinabili in Business Class. Con una capacità di 182 passeggeri in una configurazione con 14 Signature Class seats e 168 Economy Class seats, l’A321XLR segna anche l’inizio di una nuova era per gli interni delle cabine di Air Canada, con l’introduzione di un nuovo standard di design per l’esperienza di bordo”, conclude Air Canada.

BRUSSELS AIRLINES PORTA A BORDO I GELATI RALPH & ROXY’S – Brussels Airlines informa: “Tutti i passeggeri dei voli a lungo raggio di Brussels Airlines riceveranno ora a bordo i gelati Ralph & Roxy’s. Philip Bogaert, che fino a poco tempo fa produceva gelati per hobby, può così fare il salto verso una carriera professionale come produttore di gelati. Con questa collaborazione, la compagnia aerea mira a mettere in risalto un’autentica storia imprenditoriale belga su piccola scala e a far assaporare ancora di più la propria identità belga a bordo. Ralph & Roxy’s è nato in un piccolo garage a Nodebais (Brabante Vallone), dove il fondatore di Lovanio, Philippe Bogaert, ha perfezionato le sue ricette come produttore di gelati per hobby, realizzando gelati in piccole quantità con cura. Quando Bogaert contattò per la prima volta Brussels Airlines, il suo progetto era ancora agli inizi e non aveva nemmeno un nome definitivo. Quello che era iniziato come un piccolo esperimento si è trasformato in un brand affermato grazie a quella prima collaborazione. Per Ralph & Roxy’s, l’interesse di Brussels Airlines ha rappresentato un importante primo passo per l’ulteriore sviluppo dell’azienda. Ralph & Roxy’s fornirà 420.000 vasetti di gelato all’anno a Brussels Airlines”. “Come compagnia aerea belga, consideriamo nostro compito offrire agli imprenditori locali una vetrina internazionale. La partnership con Ralph & Roxy’s dimostra come una piccola e autentica storia belga possa raggiungere milioni di passeggeri e diventare visibile in tutto il mondo”, afferma Philip Mortier, Inflight Product Manager, Brussels Airlines. “Brussels Airlines continua a impegnarsi per promuovere e condividere la creatività e la qualità belga. La compagnia aerea lo ha fatto di recente collaborando con talenti locali, come Gabrielle Szwarcenberg, l’Antwerp Fashion Academy student che ha contribuito a definire le nuove uniformi, e tre artigiane belghe che hanno disegnato gli amenity kits per la Business Class. Con Ralph & Roxy’s, il tocco belga si estende ora anche alla catering offer. Lo slogan ‘A little piece of Belgium in the air’ assume così un significato ancora più gustoso”, prosegue Brussels Airlines. “Ralph & Roxy’s è sempre stata un’azienda piccola e genuina: ingredienti puri, pura passione. Ma quando ho saputo che Brussels Airlines voleva portare i nostri gelati a bordo, mi è sembrato che il mondo si fermasse per un attimo. Incredibile. Che qualcosa nato in un piccolo laboratorio ora possa volare, questo rimane per me uno dei momenti più belli di questa avventura”, afferma Philippe Bogaert, fondatore di Ralph & Roxy’s. “I gelati Ralph & Roxy’s sono serviti in Business Class da gennaio e ora sono disponibili anche in Premium Economy ed Economy Class, offrendo a tutti i passeggeri una piccola delizia che rende ogni viaggio un po’ più gustoso”, conclude Brussels Airlines.

25 ANNI DI AIRBUS IN CILE – Airbus informa: “Da 25 anni, Airbus in Cile è un pilastro del settore aerospaziale nazionale, con un hub consolidato per le Commercial, Helicopters, and Defence and Space operations, l’unico nel suo genere nel Southern Cone. Un dato significativo che sottolinea un quarto di secolo di profonda collaborazione. Da quando ha stabilito la sua sede diretta a Santiago nel 2001, Airbus si è evoluta da fornitore a partner a pieno titolo nella storia cilena, integrando la sua tecnologia nel tessuto stesso della sicurezza, dell’economia e della sovranità nazionale. In una terra definita dalle imponenti Ande, dal vasto Pacifico e dalle gelide frontiere dell’Antartide, il cielo non è un lusso, è un’arteria vitale. Sebbene molti riconoscano il nome Airbus sugli aerei commerciali, la sua presenza va ben oltre la cabina. Oggi, il 74% degli aerei commerciali che volano in Cile sono prodotti da Airbus. Per decenni, l’azienda ha collaborato con partner locali come LATAM Airlines, SKY e JetSMART per collegare i 4.200 km di territorio che caratterizzano il Paese. L’introduzione della famiglia A320neo ha rappresentato una svolta, non solo per il Cile ma per l’intera regione latinoamericana. Riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 20%, questi nuovi aeromobili consentono agli operatori di ridurre i costi e rendere i viaggi aerei più accessibili a milioni di persone. Solo in Cile, l’ecosistema dell’aviazione contribuisce con quasi 8 miliardi di dollari al PIL nazionale e sostiene oltre 190.000 posti di lavoro, secondo la IATA. Questo impegno verso le persone è radicato nell’Airbus Chile Training Centre (ACTC), dove fino a 2.600 studenti ogni anno ricevono una world-class instruction in patria. Questa solida base di connettività commerciale garantisce che anche le regioni più remote rimangano collegate alla capitale, ma la vera sfida della geografia cilena inizia dove finiscono le piste di atterraggio”. “Nelle “High and Hot” Andes, dove l’aria rarefatta e i venti imprevedibili richiedono precisione, gli elicotteri Airbus svolgono da 25 anni un ruolo fondamentale. Con una flotta di 140 velivoli – una quota di mercato del 40% in Cile – queste piattaforme sono essenziali per search and rescue (SAR), medical emergencies and disaster response. Questa affidabilità rende Airbus il punto di riferimento per la protezione e il sostegno alla prosperità in una delle aree geografiche più difficili del mondo. L’H125 è diventato un’icona nazionale di resilienza, con 54 unità in servizio presso 24 operatori. È l’elicottero di riferimento per le Defence and Security forces del Cile, tra cui Army Aviation Brigade, PDI, Carabineros and Navy. Nel settore privato, aziende leader come Ecocopter e DAP si affidano all’H125 per operare su terreni impervi, mentre oltre 25 unità sono impiegate in prima linea nelle operazioni antincendio come water-bombing and tactical command. Questo successo operativo è alla base di una flotta di 300 velivoli nel Southern Cone. Durante le emergenze nazionali, questi elicotteri operano in sinergia con i tactical transporters come il C295, fungendo da cuore pulsante e affidabile per le missioni logistiche e di soccorso umanitario. Questi robusti velivoli sono in grado di consegnare aiuti a isole remote e supportare missioni scientifiche in Antartide, atterrando su piste di ghiaccio dove altri non possono. Mantenendo un polo industriale diretto a Santiago, Airbus garantisce che queste infrastrutture vitali siano operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie alla manutenzione di esperti locali che conoscono le esigenze specifiche del territorio cileno”, prosegue Airbus. “La protezione nel XXI secolo va oltre le nuvole. Per il Cile, il monitoraggio del ritiro dei ghiacciai, della pesca illegale e della crescita urbana richiede una visione dallo spazio. L’Airbus-built Earth Observation satellite FaSat-Charlie per la Chilean Air Force (FACh) ha rappresentato una vera svolta, fornendo immagini ad alta risoluzione per oltre 14 anni. Basandosi su questa leadership tecnologica, Airbus continua a consolidare la sua presenza nella regione, trasformando la visione a lungo termine in realtà locale. Mentre celebriamo 25 anni di presenza in Cile, il nostro percorso è in continua ascesa. La partnership iniziata nel 2001 ha trasformato il Cile in un hub aerospaziale regionale, fornendo un supporto fondamentale per le infrastrutture nazionali, la difesa e l’esplorazione spaziale. Durante FIDAE 2026 Airbus rafforzerà il suo impegno a lungo termine per la leadership aerospaziale del Cile ed esplorerà le innovazioni che definiranno il prossimo quarto di secolo della ‘Vertical Nation'”, conclude Airbus.

EMBRAER FOUNDATION APRE LE CANDIDATURE PER IL 2026 (e)NVEST IN COMMUNITY GRANT PROGRAM – Embraer informa: “Embraer Foundation ha annunciato l’apertura delle candidature per il 2026 (e)NVEST in Community local grant program. Le organizzazioni non profit ammissibili possono presentare domanda di finanziamento fino al 15 maggio 2026. L'(e)NVEST in Community program supporta le organizzazioni di beneficenza pubbliche con sede negli Stati Uniti, operative da almeno un anno e impegnate a rispondere a esigenze comunitarie critiche nelle regioni in cui vivono e lavorano i dipendenti di Embraer. Le aree prioritarie di intervento includono lo sviluppo della forza lavoro e la formazione professionale, l’istruzione, l’edilizia abitativa e la sicurezza alimentare”. “Attraverso il programma (e)NVEST, siamo orgogliosi di supportare le organizzazioni che generano un impatto significativo nelle comunità in cui operiamo”, ha dichiarato Monica Newman McCluney, Head of U.S. Corporate Social Responsibility and the Embraer Foundation. “Ci impegniamo a investire in partner il cui lavoro rafforza il benessere della comunità e apre le porte a opportunità durature”. “I candidati idonei devono operare nelle comunità situate all’interno e nei dintorni delle sedi Embraer negli Stati Uniti, tra cui Cleveland (OH), Dallas (TX), Fort Lauderdale (FL), Fort Worth (TX), Jacksonville (FL), Macon (GA), Melbourne (FL), Mesa (AZ), Nashville (TN) e Sanford (FL)”, conclude Embraer.