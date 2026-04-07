News Brevi – 07.04.2026

L’AIRBUS C295 E’ IL TACTICAL MULTI-MISSION AIRCRAFT LEADER IN AMERICA LATINA – Airbus informa: “Con il ritorno del FIDAE airshow a Santiago del Cile, l’Airbus C295 è ancora una volta sotto i riflettori, confermandosi come il cavallo di battaglia della regione a supporto della popolazione. Un totale di 41 velivoli, operati da sei nazioni, servono la regione. Questo versatile aereo ha dimostrato di essere molto più di un semplice military transport, operando a supporto della sicurezza regionale, degli aiuti umanitari e della protezione ambientale. Negli ambienti difficili dell’America Latina, l’affidabilità è essenziale. L’Airbus C295 medium tactical transport aircraft è diventato una risorsa preziosa per le forze aeree della regione, fornendo capacità multiruolo in grado di adattarsi rapidamente al mutare delle esigenze operative. La Brazilian Air Force (FAB) opera una flotta di 15 C295, localmente denominati C-105/SC-105 Amazonas. Questi velivoli si sono dimostrati indispensabili in alcuni degli ambienti più ostili del mondo. Nel marzo 2026, un C-105 Amazonas ha effettuato il suo primo lancio di merci in Antartide, segnando una pietra miliare storica. Più vicino a casa, la variante SC-105 rimane la spina dorsale delle Search and Rescue (SAR) operations. I C-295 dell’Aeronautica Militare Brasiliana supportano anche la consegna di forniture mediche critiche. La flotta di sei velivoli C295 della Colombian Air Force (FAC) svolge missioni a supporto della stabilità sociale e ambientale. Le Short Take-Off and Landing (STOL) performance del velivolo sono fondamentali per raggiungere regioni remote”. “Nel corso degli anni, il C295 si è evoluto, incorporando modifiche come l’avionica modernizzata con schermi touch screen e le winglets, estensioni alle estremità delle ali progettate per migliorare le performance e ridurre il consumo di carburante. Con tre C295 in flotta, la Chilean Navy P-295 Persuader Maritime Patrol variant funge da sentinella all’avanguardia. Durante l’esercitazione SUBSAR 2025, il velivolo ha guidato le operazioni di ricerca e soccorso di sottomarini, dimostrando la sua efficacia in complessi scenari di sorveglianza marittima. Tuttavia, il suo ruolo più vitale si manifesta spesso durante i mesi estivi. Nel febbraio 2025, il C295, equipaggiato con sensori a infrarossi, ha supportato le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi nel Cile meridionale. Conducendo ricognizioni diurne e notturne, ha individuato i punti caldi in tempo reale, fungendo da piattaforma di comando e controllo per guidare le squadre a terra e gli aerei antincendio attraverso il fumo denso e gli ambienti ad alto rischio. I tre C295 dell’Ecuador hanno svolto un ruolo prezioso come ospedale volante. Nel marzo 2026, l’Ecuadorian Air Force ha utilizzato la emergency medical services configuration del velivolo per evacuare pazienti in condizioni critiche dalle Isole Galápagos alla terraferma. La capacità del C295 di ridurre i tempi di transito in caso di emergenza salva letteralmente vite umane nelle comunità insulari. Dai materiali e pezzi di ricambio alla formazione e all’assistenza tecnica, la Airbus Services organisation fornisce supporto a un totale di 110 Airbus Defence and Space military aircraft operativi nella regione, tra cui il C295 e i suoi predecessori C212 e CN235. Le Mexican Air Force and Navy si affidano al C295 per la sua capacità di rapido dispiegamento. Sebbene l’aereo sia un simbolo di orgoglio nazionale, come dimostrato dal suo volo in formazione durante la parata dell 2025 Independence Day, è durante le operazioni di soccorso in caso di calamità che si manifesta il suo vero valore”, prosegue Airbus. “L’Airbus C295 si è evoluto in un essential asset in tutta l’America Latina. Dalla lotta contro gli incendi in Cile alla consegna di aiuti umanitari in Colombia, il velivolo è il partner più affidabile per le forze aeree della regione. Il C295 è leader mondiale nel suo segmento, detenendo l’85% della quota di mercato con un totale di 331 ordini provenienti da 39 paesi in quattro continenti. Ad oggi, la flotta globale di C295 ha raggiunto 730.000 ore di volo”, conclude Airbus.

TEXTRON AVIATION ANNUNCIA I CINQUE DESTNATARI DEL 2026 TOP HAWK PROGRAM – Textron Aviation informa: “Textron Aviation Inc., società di Textron Inc., ha annunciato Brazos Valley Flight Services, Executive Air Taxi Corporation, Fairmont State University, Sterling Flight Training e Victors Aviation come vincitori del 2026 Top Hawk program, proseguendo una tradizione che ha già visto la fornitura di 55 Cessna Skyhawk nuovi a strutture di addestramento dal lancio del programma nel 2015. Giunto al suo secondo decennio, Top Hawk è una delle partnership tra produttori e scuole di volo più longeve del settore. Progettato per supportare lo sviluppo della forza lavoro nel settore aeronautico, il programma concede in prestito per un anno custom-branded, factory-new Skyhawk a organizzazioni selezionate, offrendo agli studenti l’accesso al velivolo da addestramento più diffuso al mondo e aiutando le scuole a modernizzare le proprie flotte con avionica e dispositivi di sicurezza avanzati”. “Top Hawk è diventato un potente motore per lo sviluppo dei piloti”, ha affermato Chris Crow, vice president, Piston & Utility Sales. “Queste organizzazioni dimostrano un forte coinvolgimento degli studenti, una elevata training utilization e un impegno concreto nella crescita della prossima generazione di aviatori. Oltre 1.000 studenti si sono già addestrati su velivoli Top Hawk negli ultimi dieci anni e la classe di quest’anno si baserà su questo successo”. “Top Hawk è stato creato per aiutare le aviation schools a soddisfare la crescente domanda di piloti e ad ampliare l’accesso a moderni velivoli da addestramento. Le previsioni del settore stimano la necessità di oltre 200.000 nuovi piloti nel prossimo decennio, rafforzando la domanda per high-quality training equipment and advanced cockpit technology. Ogni velivolo Top Hawk è in genere l’aereo più utilizzato nella flotta di una scuola durante il suo anno di servizio. I primi beneficiari del programma hanno totalizzato oltre 1.300 ore di volo in meno di un anno, a dimostrazione dell’intenso utilizzo di questi velivoli nelle collegiate and commercial training missions. Oltre all’addestramento, le scuole utilizzano spesso i loro velivoli Top Hawk per attività di sensibilizzazione nella comunità, tra cui voli di prova, partecipazioni ad airshow e giornate dedicate all’aviazione giovanile, che ogni anno avvicinano migliaia di ragazzi al mondo del volo. Dal 2015, il programma Top Hawk ha offerto vantaggi concreti a universities, flight schools and training centers negli Stati Uniti e all’estero: 55 nuovi Skyhawk assegnati a organizzazioni di addestramento; oltre 1.000 allievi piloti addestrati, molti dei quali sono poi diventati istruttori di volo, piloti di linea e aviatori militari; destinatari in quasi 30 stati e il primo partner internazionale del programma aggiunto nel 2025; flotte modernizzate che introducono gli studenti a Garmin G1000 NXi avionics, ADSB and angle-of-attack safety technology; maggiore visibilità e iscrizioni per le scuole grazie alla copertura mediatica locale, agli eventi nei campus e alla partecipazione a competizioni nazionali”, conclude Textron Aviation.

CIRRUS AIRCRAFT: LA PRIMAVERA E’ IL MOMENTO IDEALE PER RIPRENDERE ABILITA’ E PROCEDURE – Cirrus Aircraft informa: “Con l’arrivo del clima più mite e l’allungarsi delle giornate, è tempo di tornare a volare in primavera. È il momento perfetto per godersi voli panoramici, sia ripercorrendo le rotte preferite, sia seguendo i colori della stagione. Prima di salire a bordo, però, prendetevi un momento per ripassare le vostre abilità e procedure. Rinfrescare il vostro Cirrus flight training vi aiuterà a garantire che ogni volo di questa stagione inizi e finisca con sicurezza e controllo, preparandovi alle condizioni meteorologiche dinamiche e mutevoli della primavera. Cirrus Approach™ è la vostra destinazione per il flight training progettata esclusivamente per i piloti Cirrus e i loro aeromobili. Ripassate le tecniche fondamentali o esplorate l’advanced scenario-based training. Ogni corso è pensato per migliorare la vostra competenza e aiutarvi a riprendere il ritmo del volo. La fiducia nell’aeromobile inizia con il miglioramento degli elementi essenziali. Il Takeoffs and Landings course offre un flight training immersivo attraverso dieci lezioni mirate, guidando i piloti dalla preparazione pre-volo all’esecuzione precisa. I piloti ripassano tecniche chiave, tra cui crosswinds and slips; short-field operations; soft and rough-field takeoffs and landings; abnormal and emergency procedures; night operations. Progettato per piloti in ogni fase del loro percorso, questo corso rafforza i fondamenti che rendono ogni partenza e arrivo fluidi, prevedibili e professionali”. “Preparati per la tua prossima grande avventura con il Cross Country Procedures course. I piloti seguono la pianificazione e l’esecuzione di un volo reale di 350 nm. In otto lezioni, il corso illustra gli elementi cruciali per un cross-country flying di successo, tra cui weight and balance; weather strategy and planning; aircraft performance; flight planning; climb and cruise management. Utilizza i tuoi flight planning tools preferiti per approfondire le tue conoscenze e sfruttare appieno il potenziale di Cirrus Life™. Per i piloti che desiderano affinare decision-making and flight training, le Mission Ready Simulator Sessions offrono un anno di flight training experience in un local Cirrus Training Center simulator. La simulazione strutturata rimane uno degli strumenti più efficaci per mantenere la competenza nell’addestramento al volo. Ogni sessione è concepita come uno mission-based scenario che integra operational decision-making, aircraft systems knowledge, risk management e l’uso pratico delle funzionalità specifiche di Cirrus. Sviluppati da Cirrus Standardized Instructor Pilots (CSIP), questi scenari riflettono autentiche operazioni Cirrus. Il risultato è un quadro mirato e coinvolgente, progettato per rafforzare la fiducia, affinare l’istinto e approfondire la comprensione dell’aeromobile. Per i piloti che desiderano allenarsi con costanza, il Simulator Subscription Program, disponibile presso i campus Cirrus di Knoxville, Orlando, McKinney e Scottsdale, offre un modo flessibile per migliorare le proprie competenze durante tutto l’anno. Aggiorna le tue competenze, perfeziona le tue tecniche e rinnova la tua fiducia con Cirrus Approach, così sarai pronto a sfruttare al meglio ogni volo primaverile”, conclude Cirrus Aircraft.

JETBLUE E BARCLAYS POTENZIANO LA PREMIER CARD DELLA COMPAGNIA AEREA – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato oggi nuovi e migliori vantaggi, tra cui statement credits per companion passes and TrueBlue Travel, per la JetBlue Premier World Elite Mastercard®, emessa da Barclays US Consumer Bank, offrendo maggiore valore e flessibilità ai cardmembers a partire da questa primavera, il tutto senza alcun aumento della quota annuale”. “Continuando a interagire con i nostri titolari di carta, JetBlue si impegna a far evolvere i co-branded credit card benefits in modo che siano significativi e pertinenti al loro modo di viaggiare e di trascorrere il tempo”, ha dichiarato Ed Pouthier, vice president of loyalty and personalization, JetBlue. “Questi miglioramenti alla Premier Card, dai companion passes alle nuove partnership lifestyle fino a premi di viaggio più generosi, confermano il nostro impegno ad ascoltare i clienti e a offrire loro ancora più valore con la loro carta, sia in viaggio che nella vita di tutti i giorni”. “Siamo orgogliosi di continuare a migliorare i vantaggi offerti da JetBlue ai Premier cardmembers”, afferma Doug Villone, head of cards and partnerships at Barclays US Consumer Bank. “Questi miglioramenti offrono ulteriori opportunità per ottenere valore, aiutando al contempo i clienti a raggiungere lo status Mosaic. È un altro ottimo esempio della nostra partnership di lunga data con JetBlue e del nostro comune impegno nell’offrire esperienze premium, sia in volo che a terra”.