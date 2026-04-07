Waygate Technologies e GE Aerospace guidano il futuro della Automated Engine Maintenance

Offrendo uno sguardo al futuro della automated engine maintenance, Waygate Technologies, Baker Hughes business and market leader in nondestructive testing (NDT) solutions for industrial inspection, e GE Aerospace hanno annunciato l’implementazione di nuovi automated Menu Directed Inspection (MDI) templates per GEnx-1B and -2B engine borescope inspections, che contribuiranno a fornire un nuovo livello di standardizzazione e automazione al processo di ispezione.

“Gli automated MDI templates rappresentano gli ultimi sviluppi derivanti da un Joint Technology Development Agreement (JTDA) in corso tra le due aziende, avviato nel 2023. I modelli vengono integrati nel Waygate Technologies Mentor Visual iQ+ video borescope, che si basa sulle tecnologie di intelligenza artificiale precedentemente incorporate tramite il JTDA per migliorare le capacità di rilevamento nelle ispezioni dei motori commerciali.

I nuovi modelli migliorano la qualità e l’efficienza integrando flussi di lavoro guidati e l’assistenza dell’AI per garantire immagini coerenti e di alta qualità durante ogni ispezione, accelerando la formazione degli operatori e rafforzando la fiducia in ogni valutazione”, afferma GE Aerospace.

“Siamo entusiasti di vedere gli MDI Templates ora disponibili per i nostri clienti, che offrono un approccio standardizzato alle ispezioni e promuovono la prossima fase di automazione nella manutenzione dei motori”, ha dichiarato Michael Domke, General Manager Visual, Waygate Technologies. “Attraverso la nostra partnership con GE Aerospace, stiamo combinando decenni di esperienza nelle ispezioni con l’AI e l’automazione per accelerare il futuro della manutenzione digitale”.

“Insieme a Waygate Technologies, stiamo integrando ulteriormente l’automazione e l’intelligenza artificiale per aiutare i nostri operatori a raggiungere una maggiore standardizzazione, uniformità ed efficienza nelle video borescope inspections for critical engine parts”, afferma Nicole Jenkins, Chief MRO Engineer, GE Aerospace. “Queste tecnologie consentono al nostro personale MRO di lavorare in modo più produttivo, innalzando ulteriormente gli standard di sicurezza e qualità”.

“Gli MDI templates sono progettati per guidare gli ispettori nell’ottenimento delle visualizzazioni raccomandate per le High-Pressure Turbine (HPT) S1 and S2 blades, in piena conformità con gli Aircraft Maintenance Manual tasks. I nuovi modelli forniscono image overlays e immagini rappresentative direttamente sul Mentor Visual iQ+ borescope screen, garantendo consistent imaging e riducendo la variabilità tra gli operatori. Questo progresso semplifica lo screening e la classificazione delle blades integrando automated and manual 3D measurement capabilities, tra cui linea, area, profondità e profilo.

I principali vantaggi dei nuovi MDI templates includono:

Dati di ispezione completi e tracciabilità: l’automated image and video data labeling migliora la qualità e la tracciabilità dei risultati delle ispezioni.

Connettività e flusso di lavoro migliorati: gli ispettori possono passare facilmente da un’area di ispezione all’altra e archiviare i risultati in tempo reale tramite l’InspectionWorks Insight cloud platform di Waygate Technologies, facilitando data sharing and fleet optimization.

Potenziamento della forza lavoro: fornendo chiare indicazioni visive, i modelli contribuiscono ad affrontare le sfide del mercato del lavoro e a ridurre i tempi di apprendimento per i nuovi tecnici”, prosegue GE Aerospace.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso verso una maggiore automazione e assistenza per le engine inspections. Collaborando nell’ambito del Joint Technology Development Agreement (JTDA), GE Aerospace e Waygate Technologies puntano a utilizzare l’automazione per migliorare ulteriormente l’efficienza e l’affidabilità della manutenzione dei motori.

I GEnx Menu Directed Inspection Templates sono ora disponibili tramite il Customer Technical Education Center di GE Aerospace“, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)