Textron Aviation riceve il primo military order per il Cessna SkyCourier

Textron Aviation Inc., società di Textron Inc, ha annunciato che il Belgio ha scelto il Cessna SkyCourier come nuovo special mission aircraft, commissionando cinque multirole aircraft a supporto delle Special Operations Forces del Paese.

“La scelta segna il debutto dello SkyCourier nel global defense market e rafforza le capacità del Belgio grazie a una piattaforma robusta e flessibile, progettata per missioni impegnative.

La SkyCourier fleet del Belgio consentirà il rapido spostamento di personale ed equipaggiamenti, supportando al contempo logistics, medical evacuation and crisis response operations. Le consegne al prime contractor Sabena Engineering sono previste nel corso del 2027, seguite da modifiche militari in loco prima del trasferimento definitivo degli aerei alle Belgian Special Operations Forces”, afferma Textron Aviation.

“Questa prima selezione militare segnala il forte interesse delle forze armate per il Cessna SkyCourier e ne sottolinea l’idoneità per high-consequence missions”, afferma Travis Tyler, president and CEO, Textron Aviation Defense. “La combinazione di robustezza, bassi costi operativi e capacità di operare da piste corte e non asfaltate rende lo SkyCourier una soluzione efficace per i clienti che necessitano di un velivolo affidabile in ambienti imprevedibili”.

“Il debutto dello SkyCourier nel global defense market consolida la sua espansione in nuove regioni del mondo. Progettato per reliability and mission adaptability, il twin-engine, high-wing turboprop offre configurazioni flessibili della cabina, una significativa payload capacity e performance comprovate in contesti difficili.

La decisione del Belgio riflette la crescente domanda governativa per multirole aircraft a costi accessibili, in grado di supportare scenari di missione in rapida evoluzione. La selezione amplia inoltre le capacità dell’industria locale grazie al lavoro di progettazione e modifica svolto da Sabena in Belgio, rafforzando le relazioni con il settore della difesa in tutta la regione”, conclude Textron Aviation.

“Lavorando a stretto contatto con Textron Aviation, Sabena Engineering si occuperà di tutte le mission-specific integration and certification in Belgio, garantendo che lo SkyCourier offra la airlift capability flessibile e reattiva di cui le nostre Special Operations Forces hanno bisogno, rafforzando al contempo le competenze industriali nazionali”, ha aggiunto Stephane Burton, CEO di Sabena Engineering.

Inoltre, durante FIDAE 2026 in Cile, Textron Aviation ha comunicato oggi ulteriori ordini e annunci.

Il Cessna SkyCourier rafforza la sua versatilità operativa con la nuova In-Flight Operable Door Option

Textron Aviation Inc., società di Textron Inc., ha annunciato una nuova In-Flight Operable Door option per la passenger variant del suo twin-engine, large-utility Cessna SkyCourier turboprop, ampliando la versatilità del velivolo per Special Mission in ambito militare, umanitario e commerciale. La funzionalità sarà disponibile come optional installato in fabbrica nel 2028.

“Una In-Flight Operable Door consolida la reputazione di affidabilità e adattabilità del Cessna SkyCourier, rafforzandone il ruolo di soluzione specifica per high-demand missions”, afferma Bob Gibbs, vice president, Special Missions Sales. “Questa opzione apre nuove opportunità per i clienti di tutto il mondo, tra cui armed forces, smokejumpers, disaster relief groups and commercial skydiving operators”.

“La Cessna SkyCourier In-Flight Operable Door è una specialized modification progettata all’interno della cargo door per supportare airborne operations sia per il personale che per il cargo. Installata in alternativa alla standard cargo door, la porta può essere aperta in volo, consentendo il dispiegamento di paracadutisti o il lancio di precisione di rifornimenti, mantenendo al contempo le standard cargo door ground operations. Progettata per garantire durata e facilità d’uso, la In-Flight Operable Door si integra perfettamente con la versatile SkyCourier platform, rappresentando una soluzione ideale per applicazioni militari, umanitarie e per missioni speciali, dove la rapidità di implementazione e la flessibilità operativa sono fondamentali”, conclude Textron Aviation.

Il Peruvian Army sceglie il Beechcraft King Air 360C per Multi-Mission Operation

Il Peruvian Army ha firmato un accordo per l’acquisto di un cargo door equipped Beechcraft King Air 360C, progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., società di Textron Inc., per fornire servizi essenziali alle comunità di tutto il Paese.

“Grazie al suo generoso payload, il twin-engine turboprop potenzierà la capacità dell’Army di effettuare evacuazioni mediche, trasportare pazienti e fornire rapidi aiuti umanitari durante le operazioni di soccorso in caso di calamità. L’aereo dovrebbe entrare in servizio nel 2028.

Questo ordine fa seguito alla consegna di due multi-mission, air medical equipped Beechcraft King Air 360CHW aircraft alla Peruvian Air Force. Il King Air 360CHW è dotato di cargo door ed è predisposto per operare con un operating weight maggiore”, afferma Textron Aviation.

“Gli aerei Beechcraft e Cessna progettati per missioni speciali continuano a dimostrare un’affidabilità senza pari in alcuni degli ambienti più impegnativi al mondo”, ha dichiarato Bob Gibbs, vice president, Special Mission Sales. “Il King Air 360C fornirà all’Esercito peruviano una piattaforma versatile e affidabile per il trasporto di pazienti in condizioni critiche e per gli interventi in caso di calamità, siamo onorati di supportare la loro missione nazionale”.

“Attraverso un King Air 360C offset program, Textron Aviation sta rafforzando la sua collaborazione con il Peruvian Army fornendo capacità avanzate e supporto a lungo termine. La collaborazione include un aeromedical project con medical beds and equipment, oltre al training per installation, operation and maintenance. Textron Aviation offrirà anche corsi di manutenzione degli aeromobili, inclusa la engine and avionics technician training, garantendo al Peruvian Army la possibilità di mantenere e ottimizzare la propria flotta.

Il Peruvian Army utilizza velivoli Textron Aviation da oltre 20 anni, tra cui Cessna Skylane, Skyhawk, Amphibian Caravan e Citation Excel, oltre ai Beechcraft King Air 350 e 1900D”, prosegue Textron Aviation.

“Da oltre 60 anni, il Beechcraft King Air offre comprovata affidabilità e flessibilità operativa. Dal 1964, i clienti hanno ricevuto in consegna oltre 7.900 velivoli, totalizzando oltre 66 milioni di ore di volo in tutto il mondo, con una forte diffusione in mercati internazionali come il Perù, dove i King Air rappresentano il 44% della turboprop fleet. Il King Air è la ‘world’s best-selling business turboprop family’, utilizzata per commercial and special missions da ogni ramo delle forze armate statunitensi”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Creditd: Textron Aviation)