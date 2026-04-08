SAS si conferma la compagnia aerea più puntuale al mondo

SAS si è classificata al primo posto tra le compagnie aeree più puntuali al mondo per il mese di marzo 2026, raggiungendo un on-time arrival rate dell’89,75% nell’On-Time Performance report di Cirium.

“Il risultato evidenzia la continua capacità di SAS di garantire operazioni affidabili in un mese caratterizzato da sfide per l’aviazione globale e rafforza ulteriormente la svolta che la compagnia aerea sta portando avanti negli ultimi anni.

Questo riconoscimento arriva in concomitanza con l’80° anniversario di SAS, che celebra otto decenni di collegamenti tra la Scandinavia e il resto del mondo attraverso precisione, affidabilità e un approccio al servizio tipicamente scandinavo.

Il risultato di marzo segue inoltre un ottimo 2025 per SAS, anno in cui la compagnia aerea si è classificata al 2° posto in Europa e al 3° a livello globale per l’intero anno, sottolineando una chiara e costante traiettoria di crescita nelle prestazioni operative”, afferma SAS.

“Essere riconosciuti come la compagnia aerea più puntuale al mondo a marzo, in un periodo così difficile a livello globale, è ancora più gratificante. Questo premio è dedicato ai nostri clienti che si affidano a noi ogni giorno e ai nostri collaboratori che si impegnano con dedizione ed eccellenza per ripagare questa fiducia. Quest’anno celebriamo il nostro 80° anniversario ed è particolarmente significativo constatare come lo spirito e l’affidabilità che da decenni contraddistinguono SAS continuino a guidarci verso il futuro”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“Nella classifica di marzo di Cirium, Aeromexico si è classificata seconda e Iberia terza, a dimostrazione della competitività del settore in cui SAS ha conquistato la prima posizione a livello mondiale.

Marzo può essere un mese impegnativo per l’aviazione scandinava, con condizioni meteorologiche in rapida evoluzione, nevicate tardive e vento forte in alcune zone della regione. Allo stesso tempo, la situazione in Medio Oriente ha creato ulteriore complessità operativa per le compagnie aeree di tutto il mondo. In questo contesto, SAS ha continuato a garantire prestazioni stabili e prevedibili ai propri clienti.

L’ottimo risultato di marzo si inserisce nel quadro degli sforzi più ampi di SAS per rafforzare la qualità operativa a seguito della sua trasformazione. Negli ultimi anni, la compagnia aerea ha introdotto processi di turnaround più rigorosi, ottimizzato le procedure di pianificazione giornaliera e migliorato il coordinamento interfunzionale. Queste misure hanno contribuito a una maggiore prevedibilità delle operazioni e a una costante attenzione alla puntualità su tutta la rete.

In occasione dell’80° anniversario, SAS continua a investire nell’eccellenza operativa e nell’esperienza del cliente, riaffermando il suo impegno di lunga data per l’affidabilità, la precisione e la cura tipiche della Scandinavia”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)