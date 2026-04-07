Vietnam Helicopter Corporation potenzia le operazioni offshore con un Airbus H225 helicopter order

Le filiali di Vietnam Helicopter Corporation (VNH), Southern Vietnam Helicopter Company (VNH South) e Northern Vietnam Helicopter Company (VNH North), hanno ordinato tre elicotteri Airbus H225 per supportare la continua espansione delle proprie attività nelle offshore energy operations e per sostituire progressivamente gli aeromobili più datati della flotta.

“Questo ultimo ordine rafforza la solida partnership tra VNH e Airbus Helicopters, che dura da oltre 40 anni, e riflette la strategia a lungo termine dell’operatore vietnamita per modernizzare e potenziare le proprie capacità nel settore degli elicotteri pesanti”, afferma Airbus.

“L’H225 ha dimostrato più volte la sua affidabilità nelle nostre missioni offshore, offrendo le prestazioni e la sicurezza che ci aspettiamo. Guardando al futuro, consideriamo l’H225 la spina dorsale della nostra flotta, consentendoci di modernizzare le nostre operazioni e di ampliare la capacità e la flessibilità operativa”, ha dichiarato Kieu Dang Hung, CEO di VNH.

“Siamo onorati di continuare a supportare VNH e le sue consociate nel rafforzamento e nel rinnovamento della loro flotta. La loro decisione di incentrare le future operazioni sull’H225 sottolinea l’eccezionale affidabilità e le prestazioni di questo velivolo in ambienti offshore impegnativi”, ha dichiarato Matthieu Louvot, CEO di Airbus Helicopters. “La nostra solida partnership con VNH si basa sulla fiducia e su un impegno condiviso per il successo delle missioni, e non vediamo l’ora di supportare la loro crescita per molti decenni a venire”.

“I nuovi H225 si uniranno alla flotta Airbus esistente di VNH, composta da elicotteri Super Puma e H155, per essere impiegati in offshore energy transport, utility missions, search and rescue e operazioni di trasporto più ampie.

Come ultima aggiunta alla famiglia Super Puma, l’H225 è riconosciuto per le sue elevate prestazioni in condizioni difficili, nonché per la sua eccezionale autonomia e payload capacity. Gli state-of-the-art avionics and autopilot systems del velivolo garantiscono maggiore sicurezza e riducono il carico di lavoro del pilota”, prosegue Airbus.

“Sono oltre 360 gli H225 e H225M in servizio in tutto il mondo, per un totale di oltre un milione di ore di volo. Tra i clienti militari figurano Brasile, Francia, Ungheria, Indonesia, Iraq, Kuwait, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Singapore e Thailandia”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: © Southern Vietnam Helicopter Company – Airbus Helicopters)