Boeing consegna il ViaSat-3 Flight 3 spacecraft a Viasat

Boeing ha annunciato la consegna del ViaSat-3 Flight 3 (VS-3 F3) spacecraft a Viasat.

“Costruito sulla piattaforma ad alta potenza 702MP+ di Boeing e integrato nello stabilimento Boeing di El Segundo, California, il VS-3 F3 fornirà alla regione Asia-Pacifico una tecnologia all’avanguardia per massimizzare efficienza e flexible bandwidth deployment per commercial mobility and defense customers, tra gli altri, nei mercati ad alta densità della regione”, afferma Boeing.

“ViaSat-3 F3 riflette la forza della famiglia Boeing 702 e la nostra partnership di lunga data con Viasat”, ha dichiarato Ryan Reid, presidente di Boeing Satellite Systems International. “Con questa consegna, forniamo una piattaforma ad alta potenza e flessibile progettata per supportare la missione di connettività di nuova generazione di Viasat, che si sta dimostrando ogni giorno più preziosa. Siamo grati per la loro collaborazione e la loro fiducia”.

“Dopo l’integrazione finale, i test e la verifica del satellite presso lo stabilimento Boeing di El Segundo, in California, Boeing ha ufficialmente consegnato il satellite alla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, dove i team Boeing e Viasat supporteranno le procedure pre-lancio e la preparazione della missione in vista di uno SpaceX Falcon Heavy launch. La consegna rappresenta l’ultima importante pietra miliare per Boeing nel programma ViaSat-3 e il completamento dei lavori di produzione e integrazione del satellite VS-3 F3“, prosegue Boeing.

“La consegna di ViaSat-3 F3 rappresenta un traguardo importante per il programma e per i clienti che si affideranno a esso per una connettività resiliente, sicura, flessibile e ad alte prestazioni in tutta la regione APAC”, ha dichiarato Dave Abrahamian, vice president of Space Systems, Viasat. “Durante tutto il programma ViaSat-3, le prestazioni della piattaforma Boeing e le operazioni di missione sono state essenziali per raggiungere questi obiettivi per la nostra azienda e per i nostri clienti”.

“Costruita sulla collaudata 702 family di Boeing, la piattaforma 702MP+ è stata sviluppata per supportare payload più grandi e con maggiore consumo energetico, preservando al contempo l’affidabilità e la flessibilità che i clienti si aspettano dai Boeing spacecraft. Per ViaSat-3, Boeing ha dimensionato la piattaforma per ospitare pannelli solari più grandi, batterie a maggiore capacità, elettronica di supporto aggiornata e radiatori dispiegabili di grandi dimensioni per gestire le esigenze termiche di una missione ad alta potenza.

La piattaforma incorpora anche una all-electric propulsion, basandosi sull’esperienza del precedente Boeing 702SP ed estendendo tale efficienza alla classe 702MP, di dimensioni maggiori.

Per supportare il payload e la reflector configuration di ViaSat-3, Boeing ha migliorato gli elementi strutturali e le attitude-control performance, in modo che il satellite possa mantenere un puntamento preciso. Con VS-3 F1 che già fornisce commercial airline connectivity e VS-3 F2 in fase di avvio per entrare in servizio sulle Americhe, VS-3 F3 estenderà la copertura della costellazione all’area Asia-Pacifico, consentendo maggiori opzioni di connettività per i clienti in tutta la regione.

Boeing e Viasat supporteranno congiuntamente le operazioni di lancio in Florida, proseguendo la collaborazione che ha portato questo satellite dalla progettazione e integrazione alla consegna”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)