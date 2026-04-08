Bell stabilisce nuovi record in America Latina

Bell Textron Inc., società di Textron Inc., ha annunciato in occasione del FIDAE 2026 che il Bell 505 ha stabilito un nuovo record per il numero di ordini di aeromobili in America Latina nel 2025. Questo risultato sottolinea la crescente domanda che la regione ha registrato per il Bell 505 e le sue capacità multi-missione.

“Questo traguardo è motivo di orgoglio per Bell e dimostra la fiducia che abbiamo con i nostri clienti e l’impegno eccezionale del nostro team”, ha dichiarato John Ramos, managing director, Latin America. “Il Bell 505 è stato un aeromobile molto richiesto in America Latina sin dal suo lancio sul mercato, e questo evidenzia la sua capacità di soddisfare le esigenze di una regione così diversificata, offrendo al contempo prestazioni e adattabilità eccezionali”.

“Nel Southern Cone, il numero di elicotteri Bell 505 in servizio è superiore a quello di qualsiasi altra area dell’America Latina, rendendo il Bell support network fondamentale per il successo di questo modello. Attraverso un sistema di customer service and authorized maintenance facilities, Bell offre un supporto affidabile e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che infonde fiducia e sicurezza. Questa infrastruttura rafforza la ownership experience e distingue Bell, evidenziando la versatilità del Bell 505 e coltivando relazioni a lungo termine con i clienti, che si traducono in repeat sales, new sales and customer upgrades”, afferma Bell Textron.

“Il Bell 505 è stato introdotto nel 2014 e certificato dalla Federal Aviation Administration (FAA) nel 2017. Attualmente, oltre 600 Bell 505 sono operativi in più di 66 paesi in sei continenti, con oltre 300.000 ore di volo totali della flotta.

Con una maximum cruise speed di 125 knots (232 km/h) e un useful load di 680 kg (1.500 libbre), il Bell 505 è progettato per essere facile da pilotare, offrendo al contempo un valore significativo all’operatore e la best-in-class cabin visibility della sua categoria. La progettazione dell’elicottero, incentrata sulle esigenze del cliente, pone al primo posto safety, performance e convenienza, combinando sistemi collaudati con tecnologie avanzate e un design elegante e moderno”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)