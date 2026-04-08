ITA Airways offre maggiore valore ai propri clienti grazie al passaggio di app e website alla Lufthansa Group platform

ITA Airways sta introducendo una nuova offerta digitale per i suoi clienti. L’app e il sito web sono stati completamente riprogettati e ora offrono numerose nuove funzionalità e opzioni (leggi anche qui).

“Le nuove soluzioni digitali integrano tutti gli elementi del brand ITA Airways, inclusi il logo, la combinazione di colori, le immagini e i contenuti. Tuttavia, si basano sulla stessa tecnologia già utilizzata da Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines. Questa integrazione digitale è un elemento chiave della collaborazione tra ITA Airways e Lufthansa Group e rappresenta un altro importante passo verso un’esperienza cliente unificata su tutte le compagnie aeree del network di Lufthansa Group.

I viaggiatori possono ora combinare liberamente i voli ITA Airways con quelli di altri Lufthansa Group hub carriers in un’unica prenotazione. Le prenotazioni esistenti per voli ITA Airways possono essere trasferite alla nuova app o al nuovo sito web. I nuovi canali online saranno inoltre ampliati gradualmente: in futuro, gli account Travel ID e Miles & More saranno accessibili direttamente tramite la nuova app. Inoltre, l’app offrirà presto l’accesso diretto, notifiche automatiche via e-mail e push, nonché una procedura di check-in standardizzata con le altre Lufthansa Group Airlines.

La nuova app e il sito web di ITA Airways sono progettati per offrire ai passeggeri un supporto ottimale e informazioni utili in ogni fase del viaggio. Dall’ispirazione alla ricerca del volo, dalla prenotazione al pagamento, dai servizi aggiuntivi alle informazioni di viaggio utili e ai servizi post-volo, le nuove soluzioni digitali offrono una gamma completa di informazioni. Le nuove piattaforme online di ITA Airways sono disponibili in nove lingue”, afferma Lufthansa Group.

“La divisione responsabile dello sviluppo, Lufthansa Group Digital Hangar, ha realizzato negli ultimi dodici mesi l’ampia programmazione per la nuova app e il sito web di ITA Airways. L’obiettivo è fornire un’esperienza coerente e moderna su tutti i punti di contatto digitali con il cliente. Ciò include una guida utente semplice e intuitiva durante la prenotazione, una perfetta integrazione dei servizi e informazioni di viaggio personalizzate. Con il passaggio alla piattaforma di Lufthansa Group, ITA Airways ora dispone di un’app moderna. Questa Group platform è già stata riconosciuta a livello internazionale come “Best Airline App” nel 2024″, prosegue Lufthansa Group.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group, afferma: “Con la nostra piattaforma condivisa, stiamo creando un reale valore aggiunto per i clienti di ITA Airways. La nuova app è intuitiva, facile da usare e progettata per essere un compagno affidabile durante tutto il viaggio, offrendo un’esperienza di viaggio senza intoppi. Con oltre 200.000 utenti giornalieri, i canali digitali di ITA Airways svolgono già un ruolo chiave nelle nostre interazioni con i clienti”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)