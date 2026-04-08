Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2026

Delta Air Lines ha annunciato oggi i risultati finanziari del trimestre chiuso il 31 marzo e ha fornito la guidance per il trimestre di giugno.

“I risultati di Delta sottolineano la forza del nostro brand e la solidità delle nostre basi finanziarie. Abbiamo conseguito utili superiori di oltre il 40% rispetto all’anno scorso, nonostante un aumento significativo dei costi del carburante e le interruzioni operative che hanno interessato l’intero settore”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “I nostri risultati sono frutto del lavoro delle persone di Delta, che rappresenteranno sempre il nostro più grande vantaggio competitivo. A febbraio abbiamo distribuito 1,3 miliardi di dollari in profit-sharing payouts, una cifra simile a quella dell’anno scorso e superiore a quella di tutto il resto del settore messo insieme”.

“La domanda rimane forte e stiamo adottando misure per proteggere i nostri margini e il cash flow. Ciò include una significativa riduzione della crescita della capacità, con una tendenza al ribasso fino a quando il contesto dei prezzi del carburante non migliorerà, e un rapido recupero dei maggiori costi del carburante. Delta è nella posizione migliore per affrontare questo contesto, grazie a un brand leader, una solida base finanziaria e il vantaggio della nostra raffineria. Nel trimestre di giugno, prevediamo di essere leader del settore con 1 miliardo di dollari di profitto. Sebbene il recente aumento dei prezzi del carburante stia attualmente incidendo sugli utili, sono fiducioso che questo contesto rafforzerà in definitiva la leadership di Delta e accelererà la sua capacità di generare utili a lungo termine”.

2026 GAAP Financial Results per il trimestre chiuso il 31 marzo 2026

Operating revenue pari a 15,9 miliardi di dollari.

Operating income pari a 501 milioni di dollari, con operating margin del 3,2%.

Pre-tax loss pari a 214 milioni di dollari, con pre-tax margin dell'(1,4)%.

Loss per share pari a ($0,44).

Operating cash flow pari a 2,4 miliardi di dollari.

2026 Non-GAAP Financial Results per il trimestre chiuso il 31 marzo 2026

Operating revenue pari a 14,2 miliardi di dollari.

Operating income pari a 652 milioni di dollari, con operating margin del 4,6%.

Pre-tax income pari a 532 milioni di dollari, con pre-tax margin del 3,7%.

Earnings per share pari a 0,64 dollari,

Operating cash flow pari a 2,4 miliardi di dollari.

“Riguardo la financial guidance per il secondo trimestre 2026, Delta prevede una crescita dei ricavi per il trimestre di giugno, con una crescita della capacità stabile, a testimonianza del forte slancio della domanda, delle significative riduzioni di capacità e delle rapide azioni intraprese per recuperare i maggiori costi del carburante.

La compagnia prevede un pre-tax profit di circa 1 miliardo di dollari nel trimestre di giugno, a fronte di un aumento di oltre 2 miliardi di dollari delle spese per il carburante.

Financial Guidance 2Q26: Total Revenue YoY (%) – Up low-teens; Operating Margin 6% – 8%; Earnings Per Share $1,00 – $1,50″, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)