Cathay Pacific celebra 40 anni di collegamenti dall’Italia

In occasione delle celebrazioni per l’80°anniversario di Cathay Pacific, la compagnia aerea ha portato a Roma la sua livrea celebrativa “lettuce leaf sandwich”, che è stata la protagonista di un evento esclusivo all’Aeroporto di Roma Fiumicino, organizzato in collaborazione con Aeroporti di Roma.

“L’iniziativa segna inoltre il 40° anniversario del primo volo della compagnia aerea tra l’Italia e Hong Kong, partito da Roma nell’aprile del 1986.

La livrea speciale dell’aereo, caratterizzata dall’iconico design verde e bianco “lettuce leaf sandwich”e dal simbolo dell’80°anniversario, impreziosisce uno degli Airbus A350 a lungo raggio di Cathay Pacific. Essa rende omaggio al design tanto amato e alla lunga tradizione della compagnia aerea, celebrandone al contempo la continua crescita e il progresso”, afferma Cathay Pacific.

Adrien Ng, Area Head Southern Europe di Cathay Pacific, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di celebrare in Italia un doppio traguardo per Cathay Pacific: gli 80 anni di attività nel connettere persone e luoghi e il 40° anniversario del nostro primo volo dall’Italia a Hong Kong, inaugurato proprio a Roma. L’Italia rimane per noi un mercato importante, come dimostra il recente aumento delle frequenze in partenza da Roma. Questo anniversario testimonia il nostro impegno di lunga data nel collegare l’Italia con Hong Kong e la regione dell’Asia-Pacifico, rispondendo alla crescente domanda e ampliando le opportunità di viaggio sia per i passeggeri italiani che per i viaggiatori asiatici desiderosi di scoprire il patrimonio culturale italiano”.

Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma, ha dichiarato: “L’ampliamento dell’offerta di Cathay Pacific su Fiumicino rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della connettività del nostro scalo verso l’Asia. Questo incremento, che coincide con il 40° anniversario delle operazioni della compagnia su Roma, assume un significato ancora più rilevante, confermando al tempo stesso la solidità della domanda tra la Capitale e Hong Kong e contribuendo a rafforzare il posizionamento di Roma come hub europeo di riferimento per i viaggi intercontinentali”.

“Durante l’evento, i membri dell’equipaggio di cabina hanno indossato divise vintage appartenenti a diverse epoche della storia di Cathay Pacific, rendendo omaggio alle persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito a costruire l’identità della compagnia aerea e il suo servizio distintivo. Più di 2.000 membri dell’equipaggio di cabina e di terra indosseranno queste divise vintage nel corso dell’anno per celebrare l’80° anniversario del brand.

Il volo diretto tra Roma e Hong Kong è operativo dal 30 marzo al 24 ottobre con quattro voli settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì e sabato). I voli in partenza da Roma sono operati con l’Airbus A350-900, uno degli aeromobili più moderni ed efficienti della flotta, che offre un’esperienza di viaggio di alto livello in ogni classe: dai sedili completamente reclinabili in Business Class agli spaziosi posti in Premium Economy fino al comfort ergonomico della Economy Class.

I passeggeri possono inoltre usufruire di un sistema di intrattenimento in volo pluripremiato e all’avanguardia, della connessione Wi-Fi e di un servizio di ristorazione a bordo pensato con cura.

Cathay Pacific opera, inoltre, voli giornalieri da Milano Malpensa a Hong Kong con la sua nuova Business Class Aria Suite, attualmente disponibile tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e sabato) con l’obiettivo di aumentarne gradualmente la frequenza fino a renderla giornaliera entro la prima metà dell’anno”, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)