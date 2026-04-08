Embraer sigla nuovi accordi durante FIDAE 2026

Embraer e ALADA siglano un accordo per promuovere nuove opportunità commerciali in America Latina e in Africa

Embraer e ALADA – Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A., hanno firmato al FIDAE un Memorandum d’Intesa (MoU) per valutare ed esplorare potenziali opportunità commerciali nel defense and security market, nell’ambito di negoziazioni che prevedono government-to-government contracts (G2G). Recentemente, ALADA è stata designata dal Ministero della Difesa brasiliano come ente autorizzato a effettuare appalti G2G a beneficio della base industriale della difesa.

“La firma di questo memorandum d’intesa individuerà ed esplorerà potenziali opportunità nel defense market, consentendo ai Paesi che necessitano di government-to-government contracts di accedere a una nuova opzione di negoziazione per l’acquisizione di prodotti e soluzioni Embraer”, ha dichiarato Fabio Caparica, Vice-President of Contracts at Embraer Defense & Security.

“Il G2G export è un modello di business senza precedenti in Brasile, in cui ALADA svolge un ruolo strategico e decisivo, aprendo nuove opportunità di mercato per prodotti, servizi e progetti aerospaziali, con particolare attenzione a quelli provenienti dalla base industriale della difesa”, ha affermato Sergio Roberto de Almeida, Presidente di ALADA.

“Operazioni come questa sono fondamentali per stimolare e rafforzare l’esportazione di defense products fabbricati in Brasile, conferendo credibilità istituzionale ai negoziati, a vantaggio della base industriale della difesa e ampliando l’accesso a nuovi mercati internazionali”, ha dichiarato il Secretary of Defense Products, Heraldo Luiz Rodrigues.

“La firma di questo memorandum d’intesa giunge in un momento in cui Embraer sta espandendo le proprie attività in mercati strategici in America Latina e Africa, mantenendo al contempo un dialogo attivo con le autorità e i rappresentanti governativi. Tra i prodotti di punta di Embraer nel settore della difesa figurano il KC-390 Millennium, il military transport aircraft più moderno della sua classe, e l’A-29 Super Tucano, entrambi apprezzati dagli operatori di tutto il mondo”, conclude Embraer.

Embraer e CIAC firmano un protocollo d’intesa per potenziare l’industria aerospaziale colombiana

Embraer e la Colombian Aeronautical Industry Corporation (CIAC) hanno firmato, in occasione del FIDAE, un protocollo d’intesa (MoU) per una possibile espansione della cooperazione industriale e tecnica al fine di dare impulso all’industria aerospaziale colombiana.

“La firma di questo protocollo d’intesa rafforza il rapporto consolidato negli anni con la CIAC e apre la strada a una possibile espansione della cooperazione tecnica e industriale nell’ambito del portafoglio Embraer, che comprende l’A-29 Super Tucano e il KC-390 Millennium”, ha dichiarato Fabio Caparica, Vice-President of Contracts at Embraer Defense & Security. “Il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente l’industria aerospaziale colombiana e valutare le opportunità di integrazione di CIAC nelle global production chains di Embraer”.

“La firma di questo Memorandum d’Intesa con Embraer rappresenta un passo strategico verso il rafforzamento dell’industria aerospaziale colombiana e il consolidamento di CIAC come attore rilevante negli scenari internazionali. Questo accordo ci consente di progredire nel trasferimento di conoscenze, nello sviluppo di capacità tecniche e nell’integrazione nelle global value chains, contribuendo alla crescita del settore e al posizionamento della Colombia come punto di riferimento regionale in materia di manutenzione, innovazione e sviluppo aeronautico”, ha dichiarato il Colonel Oscar Francisco Zúñiga Martin, President of CIAC (E).

“La Colombia rappresenta un mercato importante per Embraer in tutti i segmenti. Attualmente, l’azienda ha una flotta di 50 velivoli operativi nel Paese, al servizio di clienti nei settori Defense & Security, Commercial and Executive Aviation. Tra questi, 24 A-29 Super Tucano operati dalla Colombian Aerospace Force (FAC)”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)