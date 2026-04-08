SkyTeam lancia il 2026 RISE Women’s Leadership Development Program

SkyTeam ha lanciato la quarta edizione del suo RISE Women Leadership Development Program. L’evento di lancio del 2026, ospitato da Virgin Atlantic a Londra, ha riunito partecipanti provenienti dalle compagnie aeree membre dell’alleanza globale.

“Con il tema ‘Career Progression Through Elevation of Leadership Skills’, il programma si articola in tre moduli formativi: ‘Impactful and inclusive leadership’, ‘Nurturing mentoring relationships’ e ‘Effective communication skills’. La 2026 RISE cohort è composta da 29 partecipanti, che rappresentano un’ampia gamma di ruoli funzionali in ambito operativo, finanziario, commerciale, informatico e in altre aree chiave del settore”, afferma SkyTeam.

“Nonostante i progressi compiuti, le donne rimangono sottorappresentate in molti settori dell’aviazione, soprattutto nei ruoli dirigenziali. Come alleanza globale, riconosciamo la nostra responsabilità di contribuire a creare un cambiamento significativo insieme alle compagnie aeree membre. Attraverso RISE, offriamo alle donne una piattaforma che le aiuti a dare impulso alla propria carriera, a costruire reti di contatti durature e a esprimere appieno il loro potenziale di leadership”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Noi di Virgin Atlantic crediamo che tutti possano conquistare il mondo e RISE offre alle donne l’opportunità di emergere come leader e di accelerare la propria carriera. Siamo orgogliosi di ospitare il programma di quest’anno e di essere al fianco di SkyTeam nel sostenere la prossima generazione di leader femminili. Eliminando le barriere e valorizzando le nostre persone, non solo rafforziamo le nostre compagnie aeree, ma contribuiamo a plasmare un futuro più inclusivo per l’aviazione”, afferma Becky Woodmansee, Chief People Officer, Virgin Atlantic.

“RISE è nato per supportare le donne di SkyTeam nella crescita professionale e nello sviluppo delle loro capacità di leadership, con fiducia. Giunto alla sua quarta edizione, continuo a essere ispirata dalla determinazione delle partecipanti, sia passate che presenti. Quest’anno, stiamo investendo ulteriormente in un programma incentrato su una leadership efficace e orientata alle persone, che offra un trampolino di lancio per la crescita professionale e contribuisca a rendere il nostro settore più inclusivo”, afferma Evgenia Starkova, VP Strategy & Marketing, SkyTeam.

“Dopo l’evento di lancio a Londra, le partecipanti proseguiranno il programma di nove mesi, completandolo a novembre 2026. RISE culminerà con un progetto pratico incentrato sullo sviluppo di un piano d’azione personale per la leadership, che le partecipanti potranno utilizzare come catalizzatore per la crescita professionale anche dopo la conclusione del programma”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)