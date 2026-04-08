SWISS registra risultati positivi per la Pasqua 2026

SWISS informa: “I risultati della Pasqua 2026 confermano una domanda di viaggi forte e costante. Nonostante l’elevato volume di passeggeri, Swiss International Air Lines (SWISS) ha garantito un’operatività stabile e ha trasportato i propri ospiti in modo affidabile a destinazione. Le operazioni sono rimaste solide, con il 99,3% dei voli operati come previsto e una departure punctuality del 77,2%.

Complessivamente, SWISS ha operato 1.657 voli durante le festività pasquali (2025: 1.725) e trasportato 211.527 passeggeri (2025: 225.885)”.

“È molto incoraggiante constatare che le nostre operazioni si siano svolte senza intoppi durante le festività pasquali, nonostante l’elevato numero di passeggeri. Ciò dimostra che le misure che abbiamo implementato stanno producendo risultati duraturi. Ringrazio sentitamente i nostri dipendenti e partner, che rendono possibile ogni giorno questa operatività affidabile”, ha dichiarato Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer di SWISS, riassumendo l’andamento del lungo weekend.

“Per la Pasqua 2026, le classiche destinazioni nelle città europee e le rotte nordamericane sono state particolarmente apprezzate.

Le 3 destinazioni a corto raggio più gettonate (per numero di passeggeri): London Heathrow (LHR), Berlino (BER), Barcellona (BCN).

Le 3 destinazioni a lungo raggio più gettonate (per numero di passeggeri): New York (JFK), Miami (MIA), Chicago (ORD).

Per molti passeggeri, le vacanze di Pasqua rappresentano uno dei periodi più gettonati per viaggiare. Quest’anno, SWISS ha aggiunto un tocco speciale al periodo festivo a bordo. Sono stati distribuiti ai passeggeri 230.000 coniglietti di cioccolato pasquali. Un piccolo, dolce gesto che li ha accompagnati nel loro viaggio verso la famiglia, gli amici o le mete di vacanza”, prosegue SWISS.

“A maggio SWISS offrirà 31 rotte aggiuntive verso nove destinazioni europee, tra cui Malaga, Alicante, Stoccolma, Atene, Malta, Porto, Palma di Maiorca, Palermo e Salonicco“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)