La Portuguese Air Force sceglie il Tecnam P-Mentor

Tecnam e lo Spanish aviation group World Aviation S.L. annunciano una partnership per la fornitura alla Portuguese Air Force di una moderna flotta di velivoli per l’addestramento al volo.

“Questo programma, assegnato dal Ministry of National Defence, stabilisce il Tecnam P-Mentor come base per la nuova Portuguese Air Force Elementary Flight Training capability.

Nell’ambito di questo accordo quadro, World Aviation fornirà sette nuovi velivoli Tecnam P-Mentor, supportati da synthetic training systems and dedicated flight instructor training. Per garantire la massima prontezza operativa della flotta e la continuità operativa, la partnership include anche un solido five-year integrated logistics support package che copre scheduled and unscheduled maintenance.

Il Tecnam P-Mentor offre una piattaforma di addestramento moderna e specificamente progettata, perfettamente adatta alle rigorose esigenze del military elementary flight training. Combinando performance altamente efficienti con uno spazioso cockpit environment e un’avionica avanzata basata sulla suite Garmin G3X, il P-Mentor crea un ambiente di apprendimento efficace, offrendo al contempo un’eccezionale efficienza operativa e affidabilità”, afferma Tecnam.

“World Aviation vanta già una solida collaborazione con Tecnam, operando attualmente con cinque velivoli Tecnam P2008JC all’interno della propria Approved Training Organization (ATO) fleet. Con una comprovata esperienza di oltre 2.000 allievi addestrati, 20.000 ore di volo registrate e 1.200 interventi di manutenzione effettuati, World Aviation ha dimostrato la solidità operativa e le capacità tecniche necessarie per supportare clienti istituzionali e militari ai massimi livelli”, prosegue Tecnam.

Fernando Casado, Training Manager di World Aviation Group, ha dichiarato: “World Aviation è profondamente onorata di supportare la Portuguese Air Force nella preparazione della prossima generazione di piloti militari. Questo programma riflette il nostro impegno di lunga data nel fornire servizi aeronautici di alta qualità basati su sicurezza, professionalità ed eccellenza operativa. Siamo orgogliosi di collaborare con Tecnam e di contribuire alla prontezza operativa e alle future capacità della Portuguese Air Force”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha aggiunto: “Siamo estremamente orgogliosi che la Portuguese Air Force, tramite il nostro fidato partner World Aviation, abbia scelto il P-Mentor per il suo Elementary Flight Training program. Il P-Mentor è stato progettato per rivoluzionare l’addestramento al volo, offrendo la piattaforma più moderna, sicura ed economicamente vantaggiosa sul mercato. Vederlo scelto per addestrare la prossima generazione di aviatori militari in Europa è una testimonianza delle incredibili capacità di questo velivolo”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)