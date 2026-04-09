Etihad lancia i voli per Dhaka, rafforzando i collegamenti tra gli Emirati Arabi Uniti e il Bangladesh

Etihad Airways lancerà un servizio stagionale per Dhaka, Bangladesh, a partire dal 26 giugno 2026, rafforzando i trade and cargo links lungo il South Asia corridor, rispondendo alla forte e costante domanda di viaggi e logistica tra gli UAE e il Bangladesh.

“Il servizio quadrisettimanale per l’Hazrat Shahjalal International Airport (DAC) rafforzerà i collegamenti tra Abu Dhabi e il Bangladesh, supportando al contempo la continua espansione dei cargo flow e la passenger demand nell’intero global network della compagnia aerea, con Abu Dhabi che funge da porta d’accesso fondamentale per gli scambi commerciali tra l’Asia meridionale e i mercati internazionali. Operato con il Boeing 777 di Etihad, il servizio offrirà 28 posti in Business Class e 374 in Economy, fornendo una significativa widebody belly hold capacity.

Il servizio rientra nell’approccio graduale di Etihad per la ricostruzione e l’espansione della sua rete, con la capacità implementata in linea con la domanda nei principali mercati”, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Etihad Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Dhaka è un mercato strategicamente importante, con una domanda forte e costante sia nel segmento passeggeri che in quello cargo. Questo servizio ci permette di impiegare la capacità dove è più necessaria, rafforzando i collegamenti tra il Bangladesh, gli Emirati Arabi Uniti e i principali mercati globali. La rotta svolge un ruolo importante nel supportare le industrie orientate all’esportazione, in particolare in settori come quello tessile, migliorando al contempo la connettività di Abu Dhabi con l’Asia meridionale”.

“Gli Emirati Arabi Uniti ospitano una delle più grandi comunità bengalesi al mondo e il nuovo servizio fornirà un collegamento diretto ed efficiente per le famiglie, oltre a comodi collegamenti successivi via Abu Dhabi. L’introduzione di widebody capacity sulla rotta consentirà il trasporto affidabile ed efficiente delle merci, in particolare per il settore tessile e dell’abbigliamento del Bangladesh, supportando gli esportatori con un migliore accesso ai mercati in Medio Oriente, Europa e Nord America.

Il servizio stagionale creerà inoltre importanti collegamenti per le numerose comunità bengalesi nel Regno Unito, in Italia e in Nord America, che potranno viaggiare agevolmente da Abu Dhabi a Dhaka. La tratta servirà sia i viaggiatori diretti tra Abu Dhabi e Dhaka, sia coloro che effettuano scali”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)