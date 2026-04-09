Nuova base Wizz Air all’Aeroporto di Torino

Wizz Air inaugura oggi un’ulteriore fase di crescita nel Bel Paese scegliendo l’Aeroporto di Torino come scalo strategico per l’apertura di una nuova base operativa, la settima della compagnia in Italia.

“Dal 14 settembre 2026, un primo aeromobile di ultima generazione sarà posizionato nella nuova base torinese della compagnia, seguito da un secondo aeromobile a partire dal 25 ottobre 2026: una significativa espansione del network e il rafforzamento dell’offerta verso destinazioni sia nazionali che internazionali, con un incremento della capacità annua di 500 mila posti addizionali per ciascun aereo.

Un investimento strategico sviluppato insieme a Torino Airport che favorirà nuove prospettive di crescita per il territorio con 80 nuovi posti di lavoro diretti e 700 indiretti nell’industria correlata e un network di collegamenti senza precedenti.

L’apertura della nuova base rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento del legame della compagnia con il territorio e soprattutto con l’aeroporto di Torino, uno scalo che fin dall’inizio delle operazioni della compagnia nel 2004 si è rivelato strategico per la sua rete nazionale e internazionale, con oltre 3 milioni di passeggeri trasportati in totale”, afferma Wizz Air.

“Solo nel 2025, Wizz Air ha operato da Torino oltre 2.100 voli, trasportando un totale di oltre 450mila passeggeri alla scoperta delle più belle città in Italia e in Europa: dalla più vicina Catania fino ad arrivare alle capitali Varsavia, Budapest, Sofia e Tirana, per citarne solo alcune, a cui si aggiungeranno dal 4 maggio 2026 Palermo e dal 9 giugno 2026 Londra Luton.

Ma grazie all’apertura della nuova base il network della compagnia nel capoluogo piemontese si amplierà in modo significativo con il lancio di sette nuove rotte nazionali e internazionali, con una particolare attenzione alle più amate destinazioni spagnole nonché ai principali snodi italiani.

La nuova base torinese garantirà una significativa frequenza di voli per Roma Fiumicino con un totale di 11 voli settimanali a partire dal 14 settembre. Sempre in Italia, dal 1° dicembre saranno disponibili da Torino 7 voli settimanali per l’aeroporto di Napoli Capodichino per partire alla scoperta delle meraviglie partenopee. In più i voli per Palermo, in arrivo il prossimo 4 maggio 2026 con frequenza giornaliera, verranno potenziati dal 14 settembre fino a due frequenze al giorno.

Volando oltre i confini italiani, nuove rotte sono in arrivo per Barcellona, dal 14 settembre con un volo al giorno, così come per Bilbao servita per la prima volta dall’Aeroporto di Torino dal 14 settembre con 3 voli a settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì, Valencia, dal 15 settembre con 4 voli a settimana, Madrid, dal 25 ottobre con 4 voli a settimana, Malaga, dal 26 ottobre con 3 voli a settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì. I biglietti sono disponibili da oggi su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ.

Nel 2026 la compagnia opererà quindi un totale di 16 rotte verso 8 paesi da Torino, offrendo ai passeggeri torinesi e piemontesi quasi 1,3 milioni di posti in vendita. L’avvio di queste nuove rotte conferma l’impegno di Wizz Air nel mercato italiano, dove opera con una flotta di Airbus A321neo di ultima generazione. Questi aeromobili, i più sostenibili della categoria, permettono di offrire un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole, un servizio puntuale, riducendo al contempo l’impatto ambientale”, prosegue Wizz Air.

“Con l’apertura della nostra nuova base all’Aeroporto di Torino compiamo un passo strategico di grande rilevanza per lo sviluppo del nostro network. E diamo un contributo importante per il rafforzamento della connettività del Nord Italia”, ha dichiarato Andras Szabo, Network Officer di Wizz Air, durante la presentazione dei piani della compagnia all’aeroporto di Torino. “L’arrivo di due nuovi aeromobili basati nel capoluogo piemontese rappresenta molto più di un semplice potenziamento operativo: è un investimento concreto nel territorio, capace non solo di generare valore economico e occupazionale ma anche di contribuire in modo significativo a rendere Torino e il Piemonte sempre più accessibili, dinamici e competitivi nel panorama europeo. Crediamo così tanto nel potenziale di Torino, città di innovazione, cultura e industria, da più che raddoppiare quest’anno i posti a disposizione per i viaggiatori da e per la città. Il nostro obiettivo è chiaro: avvicinare il Nord Ovest del paese all’Europa da un lato e rendere l’Italia sempre più interconnessa da Nord a Sud con voli a prezzi accessibili e ultra-competitivi”.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’investimento che Wizz Air ha scelto di effettuare su Torino e delle prospettive di sviluppo che ne deriveranno per lo scalo e per il territorio. L’apertura della base, con due aeromobili e il lancio di nuove rotte nazionali e internazionali, rappresenta un passaggio strategico che rafforza la connettività del Piemonte, sostiene i flussi turistici e di business e genera importanti ricadute occupazionali. È un’ulteriore conferma dell’attrattività dell’Aeroporto di Torino e della solidità del percorso di crescita che stiamo portando avanti con l’obiettivo di garantire competitività e nuove opportunità di sviluppo per l’intero sistema territoriale. Per festeggiare, per tutti i passeggeri offriamo uno sconto del 50% sui nostri parcheggi Multipiano coperto e 5° Piano scoperto per acquisti effettuati oggi e domani per soste dal 14 settembre al 3 dicembre 2026”, ha dichiarato Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport.

“L’investimento di Wizz Air si inserisce in un contesto di crescita costante e significativa. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, registrando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente e mantenendo un eccezionale indice di affidabilità del 99,6%. Con una flotta di 40 aeromobili basati nel Paese e una quota di mercato dell’11%, Wizz Air è oggi il secondo vettore in Italia, puntando a offrire 27 milioni di posti nel 2026 e a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)