I Cessna Citation Longitude e Citation Ascend debuttano ad AERO Friedrichshafen

Il Cessna Citation Longitude e il Cessna Citation Ascend, progettati e prodotti da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., faranno il loro debutto insieme a una lineup di aerei Cessna, Beechcraft e Pipistrel ad AERO Friedrichshafen, dal 22 al 25 aprile a Friedrichshafen, Germania. Questo è anche il debutto europeo del Citation Ascend.

“Textron Aviation detiene una posizione forte nella business and general aviation in Germania e nell’area circostante, con oltre 1.700 turbine aircraft nella regione. Più di 850 Cessna Citation business jets, 450 Beechcraft King Air turboprop e 175 Cessna Caravan turboprop hanno sede in Europa”, afferma Textron Aviation.

“Abbiamo progettato il Citation Ascend ascoltando i clienti, quindi elevando una piattaforma iconica per offrire più capacità, comfort e sicurezza per ogni missione”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “Ad AERO Friedrichshafen, siamo orgogliosi di portare l’Ascend in Europa e mostrare come la sua avionica moderna, la cabina raffinata e le performance comprovate siano costruite appositamente per gli operatori qui e in tutto il mondo”.

“Oltre al Citation Longitude e al Citation Ascend, si prevede che i seguenti velivoli saranno esposti presso il Textron Aviation static display SD-11, a Messe Friedrichshafen:

Cessna Citation M2 Gen2 con Garmin Autothrottles

Beechcraft King Air 260

Cessna Grand Caravan EX con un nuovo Saddle Sport executive interior scheme e McCauley propeller

Cessna Turbo Stationair HD con McCauley propeller

Pipistrel Virus SW

Nello stand A2-130 di Textron Aviation, i partecipanti possono interagire con gli aftermarket parts and support teams dell’azienda e di McCauley Propeller Systems, oltre a visualizzare i seguenti velivoli:

Cessna Turbo Skylane con McCauley propeller

Cessna Skyhawk con McCauley propeller

Pipistrel Velis Electro

Pipistrel Explorer“, prosegue Textron Aviation.

“Textron Aviation offre un completo global Aftermarket service and support ai clienti Cessna e Beechcraft, fornendo life-cycle support ovunque operino gli aeromobili. In Europa, i clienti sono supportati da una solida presenza regionale che comprende cinque company-owned service centers, un network di Authorized Service Facilities (ASFs) e mobile service support teams, garantendo un’assistenza reattiva vicino a casa. Gli operatori europei beneficiano inoltre dell’European Parts Distribution Center (EUDC) dell’azienda, che fornisce spedizioni rapide, accesso affidabile ai ricambi originali e assistenza clienti dedicata nella regione.

Supportata dalla 24/7 Aircraft-On-Ground (AOG) assistance, Textron Aviation aiuta a ridurre al minimo i tempi di inattività e a far volare i clienti, supportando aeromobili come il nuovo Cessna Citation Ascend dall’entrata in servizio e durante tutto il suo ciclo di vita”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)