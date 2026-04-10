News Brevi – 10.04.2026

ITA AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce della situazione di instabilità in Medio Oriente, ITA Airways ha sospeso fino al 30 aprile i voli da e per Riyadh e Tel Aviv (incluso il volo AZ809 del 1° maggio). La Compagnia ha inoltre esteso fino al 31 maggio la sospensione dei voli da e per Dubai. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione ‘Stato del volo’ sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

LUFTHANSA GROUP: SOSPENSIONE VOLI VERSO IL MEDIO ORIENTE – Lufthansa Group informa: “A causa della situazione instabile in Medio Oriente, tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli verso la regione fino al 30 aprile. Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss e Lufthansa Cargo sospenderanno inoltre tutti i voli da e per: Dubai fino al 31 maggio; Tel Aviv fino al 31 maggio (eccezione: Lufthansa Cargo sospenderà i voli per Tel Aviv fino al 30 aprile); Abu Dhabi fino al 24 ottobre; Amman fino al 24 ottobre; Beirut fino al 24 ottobre; Dammam fino al 24 ottobre; Riyadh fino al 24 ottobre; Erbil fino al 24 ottobre; Muscat fino al 24 ottobre; Teheran fino al 24 ottobre. Inoltre, Eurowings prevede di sospendere i voli per Tel Aviv, Beirut ed Erbil fino al 30 aprile; Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 24 ottobre. A causa della situazione in continua evoluzione, potrebbero verificarsi modifiche per le singole compagnie aeree, che saranno comunicate tempestivamente. Di conseguenza. I passeggeri interessati possono riprenotare gratuitamente per una data di viaggio successiva o, in alternativa, ricevere un rimborso completo del prezzo del biglietto. I passeggeri possono trovare ulteriori informazioni su riprenotazioni e rimborsi sui siti web di tutte le Lufthansa Group airlines. Ci scusiamo per il disagio arrecato ai nostri passeggeri. Lufthansa Group monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è sempre la massima priorità per Lufthansa Group”.

AIR FRANCE: SITUAZIONE DI SICUREZZA IN MEDIO ORIENTE – Air France informa: “Air France sta monitorando in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza nelle destinazioni e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a estendere la sospensione dei suoi voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 3 maggio 2026 compreso (ovvero fino al 4 maggio 2026 per i voli in partenza da Dubai); da e per Tel Aviv e Beirut fino al 3 maggio 2026 compreso. Ci scusiamo per la situazione e per il disagio che essa causa ai nostri clienti. I clienti interessati da queste cancellazioni di volo saranno avvisati individualmente. Sono state predisposte misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o cancellare il proprio viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno. La ripresa delle nostre operazioni rimarrà soggetta a una valutazione della situazione locale, che è in continua evoluzione. Parallelamente, e in risposta alla forte domanda proveniente dall’Asia a seguito delle numerose cancellazioni di voli da parte delle compagnie aeree mediorientali, Air France ha iniziato a utilizzare aeromobili di maggiore capacità sui voli da Bangkok, Singapore, Delhi, Mumbai, Shanghai, Tokyo, Osaka e Phuket a partire dal 4 marzo 2026. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo voli extra da Bangkok, Singapore e Delhi. Queste misure proseguiranno nelle prossime settimane e i team di Air France stanno lavorando per estenderle ad altre destinazioni”.

BRITISH AIRWAYS: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – British Airways informa: “A causa della situazione in corso in Medio Oriente, abbiamo apportato ulteriori modifiche al nostro flying schedule per fornire maggiore chiarezza ai nostri clienti. Monitoriamo costantemente la situazione e siamo in contatto diretto con i clienti interessati per offrire loro diverse opzioni. Dall’inizio dell’emergenza, abbiamo aiutato migliaia di clienti a tornare a casa, operato relief flights e aumentato la capacità sulle principali rotte a lungo raggio. Continueremo a valutare la situazione e a introdurre ulteriori voli laddove possibile”.

KLM: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “KLM ha deciso di cancellare i voli da e per Dubai fino al 14 giugno. Nonostante le recenti notizie sulla situazione in Medio Oriente, le circostanze attuali nella regione continuano a generare incertezza. Per fornire chiarezza e certezza ai viaggiatori che avevano prenotato voli per Dubai nelle prossime settimane, le cancellazioni sono state prorogate di un mese. Come già annunciato, non opereremo voli per Riyadh e Dammam almeno fino al 17 maggio”.

AIR ASTANA CONTINUA L’ESPANSIONE DELLA PROPRIA FLOTTA – Air Astana informa: “Air Astana ha ricevuto un nuovo aeromobile Airbus A321neo, consegnato direttamente dallo stabilimento del produttore ad Amburgo, in Germania. Con questa nuova consegna, la flotta del Gruppo Air Astana raggiunge 63 aeromobili, a supporto di un’ulteriore crescita della capacità e dello sviluppo del network di rotte della compagnia. La flotta di Air Astana è composta prevalentemente da aeromobili Airbus, garantendo un elevato livello di omogeneità di flotta, efficienza operativa e affidabilità. L’Airbus A321neo appartiene all’ultima generazione di aeromobili Airbus e offre elevata efficienza nei consumi, maggiore comfort per i passeggeri e un ridotto impatto ambientale. Il nuovo aeromobile sarà impiegato su rotte nazionali e internazionali”.

AIR CANADA ESPANDE LA SUA PREMIUM AIRPORT EXPERIENCE CON NUOVI AIR CANADA CAFE’ A MONTREAL E VANCOUVER – Air Canada informa: “Air Canada ha inaugurato un nuovo Air Canada Café a Vancouver International Airport (YVR), la sua seconda Café location dedicata ai clienti dei voli domestici, ampliando così la sua offerta premium a terra e continuando a investire nella customer experience. Questo fa seguito al successo dell’inaugurazione di un nuovo Café presso Montréal-Trudeau International Airport (YUL) nel Transborder sector”. “Con il nostro primo Vancouver Café, abbiamo celebrato lo spirito della città e siamo entusiasti di rafforzare questo legame con un secondo Café space pù ampio, che offre ancora più servizi apprezzati dai nostri clienti”, ha dichiarato Jacqueline Harkness, Managing Director, Product & Services at Air Canada. “I nuovi Vancouver and Montréal Cafés sono elementi chiave del nostro impegno a continuare a investire nella customer experience. Ognuno è progettato per catturare lo spirito unico della rispettiva città e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri clienti in questi nuovi spazi”. “Inaugurato oggi, il secondo Air Canada Café a YVR si trova nel terminal C, vicino ai gate 50 e 51, e offre uno spazio ampliato di 412 metri quadrati con 84 posti a sedere. Il fulcro dell’esperienza premium è un bar completo con caffè speciali preparati da baristi esperti, birre artigianali locali alla spina e una selezione di vini locali. Il menu si ispira a ingredienti di stagione e di provenienza locale che riflettono il vivace panorama culinario di Vancouver. Il design del Café, curato dallo studio di Vancouver SmartDesign Group, affonda le sue radici nel profondo legame della città con il territorio. L’apertura a Vancouver segue il debutto, il 24 marzo, di un nuovo Air Canada Café nell’U.S. departures pier a Montréal-Trudeau International Airport, che rappresenta la seconda Café location presso YUL. Il Montreal Café, con 62 posti a sedere, si ispira alla rinomata “third wave” coffee culture della città e offre ai viaggiatori diretti negli Stati Uniti un’esperienza pre-volo di alta qualità. Il menù propone classici iconici di Montréal. La selezione di bevande celebra l’artigianato locale del Québec. Questi investimenti fanno parte del programma di Air Canada per modernizzare il suo global lounge network, con ulteriori aperture e ristrutturazioni previste per il 2026 e oltre. Possono accedere ai nuovi ed esistenti Air Canada Café presso YVR e YUL i clienti Air Canada che viaggiano in Business Class, gli Aeroplan 50K, 75K and Super Elite Members, gli Star Alliance Gold members e gli Aeroplan premium co-brand cardholders”, conclude Air Canada.

GULFSTREAM ANNUNCIA NUOVE NOMINE NEL SALES TEAM PER LE AMERICHE – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato nomine e promozioni strategiche nel Sales team per supportare ulteriormente la crescente domanda nelle Americhe. “In Nord America, Thomas Verbeeck è stato promosso regional vice president of Sales per il nuovo Mid-South territory, che comprende Alabama, Florida settentrionale e Tennessee. L’istituzione di questo nuovo territorio rafforza l’attenzione al cliente e il supporto in tutta la regione. Verbeeck è entrato in Gulfstream nel 2021 come sales engineer, fornendo consulenza tecnica al Sales team. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di regional sales manager per diversi territori negli Stati Uniti centrali. Inoltre, Matt Baer è stato nominato regional vice president of Sales for Northern California, Arizona and Oregon, in sostituzione di Wayne Oedewaldt, che ha annunciato il suo ritiro dopo 25 anni di servizio nel Sales team di Gulfstream. Baer è entrato in Gulfstream nel 2019 come regional sales manager e, più recentemente, ha ricoperto il ruolo di regional vice president of Sales for Northeast United States and East Canada. Con la partenza di Baer, Justin Gaeta è stato promosso regional vice president of Sales for Northeast United States and East Canada. Gaeta è entrato in Gulfstream nel 2021 come regional sales manager for Southeast and Mid-Atlantic United States and Florida”, afferma Gulfstream. “La dedizione di Wayne è stata fondamentale per la continua crescita della nostra flotta e gli auguriamo il meglio per il suo pensionamento”, ha dichiarato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Matt e Justin sono leader affermati e la loro esperienza si adatta perfettamente ai nuovi ruoli. Inoltre, la creazione del Mid-South Sales territory supporta la forte domanda che stiamo riscontrando in Nord America. L’esperienza e la leadership di Thomas sono sempre più preziose in quanto ci stiamo posizionando strategicamente per servire al meglio i clienti della regione”. “Due ulteriori promozioni nel Sales team in America Latina rispondono alla crescente domanda. Pedro Ruiz è stato nominato vice president of Sales for Latin America e Luiz Alves è stato nominato regional vice president of Sales for South America. Ruiz è entrato in Gulfstream nel 2007 come manufacturing technical specialist per i programmi Gulfstream G450 e Gulfstream G550 e ha ricoperto diversi ruoli di crescente responsabilità nel miglioramento continuo in tutta l’organizzazione. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di regional vice president of new aircraft Sales for South America. Alves vanta oltre 20 anni di esperienza in aircraft sales ed è entrato in Gulfstream nel 2017 come regional sales manager for Brazil. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di regional sales manager for Latin America”, prosegue Gulfstream. “La domanda in America Latina e in Sud America è in forte crescita e queste promozioni ci consentono di garantire allineamento regionale, visibilità e un supporto eccezionale per i clienti in quelle aree”, ha affermato Neal. “Pedro e Luiz sono stati determinanti nell’espansione della quota di mercato di Gulfstream nella regione e non vediamo l’ora di continuare a beneficiare della loro leadership nei nuovi ruoli”.

FAA: NUOVA CAMPAGNA PER LA PROSSIMA GENERAZIONE DI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) aprirà la annual air traffic control (ATCS) hiring window a mezzanotte del 17 aprile. I candidati avranno l’opportunità di entrare a far parte di uno dei lavori più dinamici al mondo”. “Per raggiungere la prossima generazione di controllori del traffico aereo, dobbiamo adattarci. Lo stile di comunicazione innovativo di questa campagna e l’attenzione si rivolgono a una fascia demografica in crescita di giovani adulti che possiedono molte delle competenze tecniche necessarie per essere un controllore di successo”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “La sicurezza è la massima priorità della FAA e questo inizia con l’assunzione dei migliori talenti e la fornitura di strumenti di livello mondiale”, ha dichiarato Bryan Bedford, FAA Administrator. “Abbiamo bisogno delle persone migliori, della migliore formazione e dei migliori strumenti perché ci aspettiamo i migliori risultati”. “La nuova campagna della FAA si propone di raggiungere i giovani adulti che possiedono competenze utili e trasferibili a una carriera nell’air traffic control, tra cui: elevate capacità cognitive; multitasking; spatial awareness; strategy and problem-solving. Il Segretario Duffy si sta occupando della carenza di controllori del traffico aereo fin dal primo giorno. I risultati sono inequivocabili: la FAA sta registrando il livello di personale più alto degli ultimi sei anni. I progressi continuano. A settembre, la FAA ha raggiunto i suoi ATC hiring goals for Fiscal Year 2025 con oltre 2.000 nuovi controllori. Ora, la FAA ha già raggiunto quasi il 50% del suo Fiscal Year 2026 hiring goal, con quasi 1.200 nuovi controllori inseriti in organico fino ad oggi. Quest’anno, i candidati potranno iniziare la loro carriera come controllori del traffico aereo più velocemente rispetto al passato, grazie alle recenti iniziative dell’USDOT volte a semplificare il processo di assunzione. Il periodo di assunzione si chiuderà al raggiungimento di 8.000 candidature. Si consiglia vivamente ai candidati di presentare la propria candidatura tempestivamente su USAJobs.gov”, conclude la FAA.

QANOT SHARQ GUARDA AGLI STATI UNITI – Qanot Sharq Airlines informa: “Qanot Sharq Airlines continua a consolidare il proprio posizionamento internazionale attraverso il rafforzamento delle relazioni istituzionali e lo sviluppo di nuove opportunità di collegamento globale. Il 6 aprile 2026, la compagnia aerea uzbeka ha preso parte a un incontro istituzionale con Jonathan Henick, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti d’America in Uzbekistan, e con Daniel Rakove, responsabile della sezione economica e commerciale dell’Ambasciata. L’incontro si è svolto a Tashkent, presso il Swissôtel, in un contesto di confronto costruttivo e orientato al futuro. Per Qanot Sharq erano presenti, tra gli altri, il proprietario Nosir Abdugaffarov, il Commercial Director, Aleksey Perkov, e rappresentanti del team safety, PR e business development. Al centro del dialogo, le prospettive di sviluppo delle relazioni aeronautiche tra Uzbekistan e Stati Uniti, con particolare attenzione al percorso di preparazione per l’avvio di voli diretti tra Tashkent e il mercato statunitense. Qanot Sharq ha espresso apprezzamento per il contributo e le raccomandazioni ricevute durante l’incontro, confermando il proprio impegno a rispettare i più elevati standard internazionali in termini di sicurezza, operatività e qualità del servizio. L’avvio di collegamenti diretti verso gli Stati Uniti rappresenterebbe un traguardo strategico per la compagnia, che si posizionerebbe tra i pochi vettori dell’Asia Centrale in grado di operare rotte dirette verso il Nord America, ampliando significativamente le opzioni di viaggio per i passeggeri e rafforzando la connettività globale della regione”. “Questo incontro conferma la visione di crescita internazionale di Qanot Sharq e il percorso di sviluppo verso mercati strategici come quello statunitense. Anche per il mercato italiano, si tratta di un segnale importante che rafforza il posizionamento della compagnia e ne evidenzia le ambizioni di lungo periodo,” ha dichiarato Claudio Novembrini, Commercial & Partnership Director di Distal GSA Italia. “Qanot Sharq prosegue così il proprio percorso di crescita internazionale, con l’obiettivo di espandere il network e consolidare partnership strategiche a livello globale”, conclude Qanot Sharq Airlines.