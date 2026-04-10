DAC e Leonardo: in Campania due accordi con OMPM e SAPA nell’ambito di “Crescere Insieme”

A Napoli, presso la sede del DAC – Distretto Aerospaziale della Campania in Città della Scienza, sono stati firmati, nell’ambito di ‘Crescere Insieme’ – il programma di Leonardo per lo sviluppo della filiera elicotteristica nazionale – due accordi di collaborazione tra Leonardo e le aziende campane OMPM e SAPA, con il supporto del DAC.

“All’evento hanno preso parte Luigi Carrino, Presidente del DAC, Giuseppe Corcione, Responsabile Operations della Divisione Elicotteri di Leonardo, Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Campania, e Fulvio Bonavitacola, Assessore Regionale alle Attività Produttive, insieme ai rappresentanti delle aziende coinvolte e del sistema industriale regionale.

I due accordi delineano due traiettorie complementari di sviluppo della filiera campana. Da un lato, OMPM consolida competenze già radicate nel settore aeronautico; dall’altro, SAPA trasferisce nel comparto elicotteristico know-how e capacità industriali maturati nell’automotive. Entrambi prevedono Piani di Sviluppo Congiunto con la Divisione Elicotteri di Leonardo per attività di progettazione, sviluppo e certificazione di forniture destinate agli elicotteri civili del Gruppo.

Le due intese favoriranno il coinvolgimento di ulteriori subfornitori e possibili sviluppi su altri programmi elicotteristici, aprendo nei prossimi mesi nuove opportunità anche per le aziende del DAC“, afferma il comunicato.

“La firma di questi accordi conferma la qualità e la dinamicità della filiera aerospaziale campana. Il Distretto continua a svolgere un ruolo di connessione tra grandi player, PMI e territori, contribuendo a rendere il comparto aerospaziale regionale sempre più competitivo e integrato. Un passaggio importante per il sistema territoriale e nazionale”, dichiara Luigi Carrino, Presidente del DAC.

“Con le intese siglate oggi in Campania raggiungiamo quota 15 accordi in sei mesi nell’ambito del programma Crescere Insieme, a conferma di un percorso che si sta estendendo su scala nazionale. OMPM e SAPA rappresentano bene l’integrazione di competenze diverse, anche provenienti da altri settori industriali. Insieme contribuiranno alla competitività dei nostri elicotteri civili e allo sviluppo di capacità tecnologiche in ambiti strategici per il Paese”, evidenzia Giuseppe Corcione, Responsabile Operations della Divisione Elicotteri di Leonardo.

“OMPM, con sede ad Angri (Salerno) e specializzata nella progettazione, lavorazione e assemblaggio di componenti ad alta precisione per il settore aeronautico, realizzerà ventole di raffreddamento e pompe di lubrificazione per gli elicotteri AW139. Il progetto punta ad ampliare il portafoglio aziendale e a rafforzarne il posizionamento su componenti a più elevato contenuto tecnologico, prevedendo il potenziamento delle capacità industriali e tecnologiche e l’avvio dei necessari percorsi di certificazione per sviluppo, qualifica, produzione, manutenzione e riparazione degli equipaggiamenti”, prosegue il comunicato.

“Siamo fieri di essere parte di un progetto che ha superato i confini territoriali e di filiera, trasformandosi in un vero motore collettivo di crescita condivisa per il nostro Paese. Oggi guardiamo avanti con determinazione, continuando ad investire in innovazione tecnologica ed ampliando il nostro core business verso il mondo degli equipaggiamenti”, sottolinea Laura Caputo, Direzione commerciale e operazioni, OMPM.



“SAPA, con sede ad Arpaia (Benevento) e attiva nella componentistica automotive, svilupperà invece pannelli per l’elettronica di bordo e per i sistemi di galleggiamento di emergenza destinati ai modelli AW139 e AW169. L’intesa segna l’ingresso nel settore aerospaziale, attraverso l’adattamento di tecnologie e processi produttivi consolidati agli standard aeronautici, con l’obiettivo di introdurre soluzioni innovative orientate a efficienza e ottimizzazione dei costi”, continua il comunicato del DAC.

“L’ingresso nell’aerospazio è l’evoluzione naturale del percorso industriale di SAPA. Le competenze sviluppate nell’automotive oggi trovano nuovi spazi. Con Leonardo entriamo in una filiera strategica, convinti che innovazione e collaborazione siano la chiave per la crescita del sistema Paese”, afferma Giovanni Affinita, Executive Director e membro del Consiglio di Amministrazione di SAPA.

(Ufficio Stampa DAC – Distretto Aerospaziale della Campania – Photo Credits: DAC – Distretto Aerospaziale della Campania)