Lufthansa City Airlines raggiunge un collective labor agreement for cockpit and cabin crew

Lufthansa City Airlines e il sindacato ver.di hanno raggiunto un completo collective labor agreement framework per il personale di volo.
“L’accordo stabilisce linee guida chiare per cabin and cockpit crew. Questo collective labor agreement rappresenta un’importante pietra miliare nel percorso di successo di Lufthansa City Airlines, in continua crescita.
La maggior parte del Lufthansa City Airlines flight crew ha scelto ver.di come proprio rappresentante sindacale. L’accordo con ver.di rispecchia i desideri dei dipendenti in merito alla rappresentanza dei loro interessi e riflette quindi la posizione di maggioranza del sindacato all’interno della compagnia”, afferma Lufthansa Group.
“Siamo molto soddisfatti dell’ottimo inizio della nostra social partnership con ver.di. Questo collective labor agreement apre la strada a uno sviluppo positivo per i nostri dipendenti e ci fornisce la planning security necessaria per la nostra crescita e le opportunità che ne derivano”, sottolinea Peter Albers, Chief Operating Officer, Lufthansa City Airlines.
“L’accordo fornisce una solida base per una crescita continua, affrontando al contempo le sfide economiche dell’altamente competitivo European short-haul market. Inoltre, rafforza la competitività dello short-haul traffic negli hub di Monaco e Francoforte.
Il collective agreement package si compone di due elementi chiave. Il pay agreement prevede adeguamenti alla struttura retributiva, mentre il framework agreement disciplina le condizioni di lavoro per gli equipaggi. Grazie alle negoziazioni con ver.di, sono state definite condizioni di lavoro uniformi per flight and cabin crew. Questo allineamento promette una maggiore stabilità operativa, a vantaggio sia dei passeggeri che dei dipendenti.
Inoltre, i collective labor agreements includono disposizioni relative ai piani pensionistici aziendali e a performance-based compensation, tra le altre cose. I collective labor agreements entreranno in vigore retroattivamente a partire dal 1° aprile 2026 e rimarranno in vigore per tre anni. La conclusione dei collective labor agreements è soggetta all’approvazione dei comitati competenti”, prosegue Lufthansa Group.
“Questo accordo pone le basi per la crescita, nuovi posti di lavoro e opportunità di carriera in Germania. Lufthansa City Airlines rafforza la competitività di Lufthansa Airlines nell’European short-haul market”, conclude Lufthansa Group.
(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)