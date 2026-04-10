Satheeshkumar Kumarasingam è stato nominato presidente di Pratt & Whitney Canada

Pratt & Whitney informa: “Pratt & Whitney, azienda di RTX, ha annunciato la nomina di Satheeshkumar “Kumar” Kumarasingam come president of Pratt and Whitney Canada, con effetto dal 1° giugno. Kumarasingam succede a Maria Della Posta, che ha annunciato il suo ritiro, e riporterà direttamente a Shane Eddy, Pratt & Whitney president”.

“Pratt & Whitney Canada detiene una posizione di leadership in tutti i suoi segmenti, con un portafoglio di quasi 75.000 motori in servizio e 14.000 clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Shane Eddy. “Kumar è stato un leader fondamentale in Pratt & Whitney e porta con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza dei clienti e dei mercati in cui opera Pratt & Whitney Canada. Sono certo che Kumar continuerà a promuovere una crescita innovativa e a fornire un customer service eccezionale, massimizzando al contempo le performance operative a livello globale. Ringrazio Maria per il suo servizio e per l’impatto duraturo che ha avuto su Pratt & Whitney Canada, un’organizzazione solida che sarà fondamentale per il futuro successo di RTX”.

“Kumar è entrato in Pratt & Whitney nel 1995 e ha ricoperto ruoli in engineering, quality, operations, sales and marketing, customer service. È stato nominato chief transformation and strategy officer at Pratt & Whitney nel 2022 e chief digital officer nel 2025″, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)