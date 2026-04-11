News Brevi – 11.04.2026

IL PRESIDENTE ENAC AL CONVEGNO SACBO “DECOLLI SENZA BARRIERE” – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto, insieme al Ministro per le disabilità On. Alessandra Locatelli, al convegno organizzato da SACBO “Decolli senza barriere: Il diritto a viaggiare dei Passeggeri a Ridotta Mobilità a vent’anni dall’emanazione del Regolamento CE n. 1107″, che si è tenuto il 10 aprile, presso la Fiera di Bergamo. Ad aprire i lavori, Giovanni Sanga, Presidente SACBO, società di gestione del Milan Bergamo Airport”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “L’esperienza dell’aeroporto di Bergamo rappresenta un motivo di grande orgoglio: uno scalo che ho seguito sin dalle origini e che, passando da 500 mila a 17 milioni di passeggeri, si è affermato come modello di crescita e qualità dei servizi, con particolare attenzione ai PRM. I temi dell’inclusione e dell’accessibilità sono centrali nella mission di Enac, forse l’unica Autorità nazionale con una direzione dedicata alla tutela dei diritti dei passeggeri, in particolare di quelli con disabilità o a ridotta mobilità. Grazie anche al supporto del Ministro Locatelli, organizziamo ogni anno a Roma, presso la Presidenza del Consiglio, un appuntamento internazionale ormai consolidato per condividere risultati e sviluppi del settore. Tra le numerose iniziative promosse da Enac, è in fase di sviluppo l’innovativo progetto ‘Rent Carrozzella’, che prevede la disponibilità di sedie a ruote per i PRM direttamente in aeroporto. Si tratta di risultati importanti che confermano il sistema aeroportuale italiano come una realtà all’avanguardia a livello globale, e che ho avuto modo di presentare anche al nuovo Presidente ICAO, Toshiyuki Onuma, durante il mio recente viaggio istituzionale in Canada e USA”. Il Ministro Alessandra Locatelli: “Nel salutare gli illustri relatori intervenuti, tra cui il Presidente Enac Di Palma, tengo a sottolineare come il diritto a viaggiare rappresenti un principio cardine della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che noi tutti siamo chiamati ad applicare, nel comune impegno per l’abbattimento di ogni forma di barriera”.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA I VINCITORI DELLA TERZA EDIZIONE DELLA ELISE EBERWEIN CADET ACADEMY PILOT SCHOLARSHIP – American Airlines informa: “American Airlines ha annunciato i vincitori della terza edizione della prestigiosa Elise Eberwein Cadet Academy Pilot Scholarship: Sarah Smith e Lubava Zhdanovich. Entrambe American Airlines flight attendants basate a LaGuardia Airport (LGA), Smith e Zhdanovich riceveranno ciascuna 50.000 dollari per il flight training. La Elise Eberwein Cadet Academy Pilot Scholarship è un’iniziativa decennale da un milione di dollari che consente ai membri del team di American Airlines di perseguire il loro obiettivo di diventare piloti attraverso l’American Airlines Cadet Academy (AACA). La borsa di studio onora la memoria di Elise Eberwein, ex American Executive Vice President of People and Global Engagement, nota per aver promosso la crescita e lo sviluppo professionale durante la sua carriera presso la compagnia aerea, prima del suo pensionamento nel 2022 dopo 35 anni di servizio. I candidati devono superare un rigoroso processo di selezione, che include una written application e diverse letters of recommendation, culminante in un colloquio di persona di un’intera giornata con piloti e dirigenti senior di American Airlines”. “Non potrei essere più orgogliosa di Sarah e Lubava, due candidate incredibilmente ben preparate per la flight school”, ha dichiarato Eberwein. “Dimostrano spiccate qualità di perseveranza, tenacia e passione: tutte competenze necessarie per avere successo nel Cadet Academy training e, in definitiva, come piloti di American Airlines”. “La Elise Eberwein Cadet Academy Pilot Scholarship testimonia l’impegno di American Airlines nel formare la prossima generazione di aviatori eccezionali. Le candidature per il prossimo ciclo di borse di studio saranno annunciate alla fine del 2026. Per saperne di più sull’American Airlines Cadet Academy, visitare l’AACA website: https://academy.aa.com/landing/index.html“.

L’ICAO COUNCIL RICHIAMA L’IRAN AL RISPETTO DELLA CHICAGO CONVENTION – L’ICAO informa: “Con la decisione adottata il 31 marzo 2026, il Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) ha condannato la violazione, da parte dell’Iran, dell’integrità territoriale e della sovranità di Bahrein, Giordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, compresi i rispettivi airspaces sovrani, in violazione dell’articolo 1 della 1944 Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention). Il Council ha deplorato l’uso illegale da parte dell’Iran di unmanned aircraft systems per scopi militari contro infrastrutture civili sui territori degli Stati membri interessati. Richiamando gli scopi e i principi della Convenzione di Chicago, della United Nations Security Council Resolution 2817 (2026), nonché delle pertinenti risoluzioni dell’ICAO Assembly, il Council ha sottolineato che tali azioni sono incompatibili con i principi della Carta delle Nazioni Unite. Evidenziando il grave e persistente rischio per la sicurezza dell’aviazione civile derivante dalle incursioni militari non autorizzate nello spazio aereo e dalla conseguente interruzione delle operazioni di volo civile nella regione, il Council ha sottolineato l’importanza fondamentale di preservare la sicurezza dell’aviazione civile internazionale. Il Council ha esortato con urgenza l’Iran a rispettare i suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Chicago e degli altri trattati internazionali pertinenti in materia di aviazione civile”.

DELTA INCREMENTA LA CAPACITA’ PER LA COLLEGE FOOTBALL SEASON – Delta informa: “Delta aggiunge e potenzia decine di voli da settembre a novembre per la college football season, collegando i tifosi a diverse imnportanti partite. Delta aggiungerà oltre 40 voli diretti ed effettuerà l’upgauges di 27 aeromobili per le partite di football universitario più attese della stagione 2026”. “I college football fans pianificano tutto l’autunno in funzione di queste partite e noi prendiamo la cosa altrettanto seriamente”, ha dichiarato Amy Martin, Vice President, Network Planning. “Stiamo aggiungendo quasi 10.000 posti in totale e aeromobili più grandi in questa stagione, perché presentarsi allo stadio per la propria squadra dovrebbe essere la parte più semplice del giorno della partita”.

LOCKHEED MARTIN SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER PAC-3® ACCELERATED PRODUCTION – Lockheed Martin informa: “L’U.S. government ha assegnato a Lockheed Martin un contratto per proseguire la produzione accelerata di PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). Il contratto, del valore di 4,7 miliardi di dollari, consentirà a Lockheed Martin di accelerare la produzione e di consegnare un numero record di interceptors alle forze armate americane e alleate entro quest’anno. Il contratto fa seguito all’accordo quadro firmato con il DoW il 6 gennaio per incrementare la PAC-3 MSE production”. “Stiamo rispondendo per accelerare la produzione del PAC-3 MSE più velocemente che mai”, ha dichiarato Tim Cahill, president, Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “I nostri investimenti in impianti, personale e supply chain ci garantiscono la possibilità di consegnare su larga scala e con rapidità”.