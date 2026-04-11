Textron Aviation incrementa le capacità della Cessna piston fleet con nuovi flight deck and system upgrades

Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato una serie di nuovi miglioramenti per la sua Cessna piston lineup, tra cui Cessna Skyhawk, Cessna Skylane, Cessna Turbo Skylane e Cessna Turbo Stationair HD.
“Questi aggiornamenti includono l’introduzione del Garmin G1000 NXi System Release 7 avionics upgrade e del Lycoming dual electronic ignition system (dual EIS). Già annunciato per il Cessna Skyhawk, il dual EIS è ora di serie su tutti i nuovi Cessna piston aircraft. Gli aerei dotati di questi miglioramenti dovrebbero entrare in servizio tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.
L’avionics upgrade introduce diverse funzionalità molto richieste dai Cessna high-wing customers, tra cui Garmin Smart Glide, che fornisce automated engine-out assistance per aiutare i piloti a gestire le emergency situations con sicurezza. L’aggiornamento include anche Remote Wake, che consente agli operatori di alimentare gli aircraft avionics systems dall’esterno del cockpit per pre-flight planning, database updates and maintenance checks”, afferma Textron Aviation.
“Continuiamo a investire in innovazioni che supportino il successo a lungo termine dei nostri Cessna piston products”, afferma Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “Il Garmin System Release 7 e i dual electronic ignition system improvements forniscono ai piloti strumenti avanzati che semplificano le operazioni, migliorano la situational awareness e offrono un’esperienza di volo più moderna e intuitiva”.
“Sostituendo il precedente dual magneto ignition system, il dual EIS migliora gli intervalli di manutenzione e le operazioni generali del velivolo. Questa solid-state electronic technology integra componenti avanzati e riduce il numero di parti mobili interne, oltre a diminuire i costi operativi.
Questi miglioramenti modernizzano ulteriormente la Cessna piston fleet, fornendo ai piloti tecnologie aggiornate e performance affidabili, che rafforzano la reputazione degli aeromobili in termini di capacità, efficienza e valore duraturo”, conclude Textron Aviation.
(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)