ACI World: gli aeroporti più trafficati del mondo secondo gli ultimi global rankings

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato la classifica 2025 degli aeroporti più trafficati del mondo, evidenziando i principali hub del settore per numero totale di passeggeri, passeggeri internazionali, air cargo e movimenti di aeromobili.

“Questi aeroporti svolgono un ruolo fondamentale nel global air transport system, fungendo da punto di riferimento per la connettività e consentendo l’efficiente movimento di persone e merci in tutto il mondo.

L’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport rimane l’aeroporto più trafficato al mondo per traffico passeggeri, seguito da Dubai International Airport e Tokyo Haneda Airport. Allo stesso tempo, Chicago O’Hare International Airport si posiziona al primo posto per numero di movimenti aerei”, afferma ACI World.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con gli aeroporti più trafficati del mondo per la gestione della crescente domanda di viaggi aerei in un contesto di crescente complessità operativa. Questi hub mantengono in movimento persone e merci, supportando il commercio globale, il turismo e la crescita economica nelle loro comunità e regioni. Per tenere il passo con la crescente domanda, i governi devono dare priorità a investimenti costanti negli aeroporti e nell’intero ecosistema dell’aviazione”.

“Nel 2025, si stima che il numero totale di passeggeri a livello globale raggiungerà i 9,8 miliardi, con un aumento del 3,6% rispetto al 2024 o del 7,3% rispetto al 2019. I 10 aeroporti più trafficati al mondo per numero totale di passeggeri rappresentano il 9% del traffico passeggeri globale.

L’Hartsfield-Jackson Atlanta si conferma al primo posto, con 106,3 milioni di passeggeri. Dubai si conferma al secondo posto con 95,2 milioni di passeggeri. Tokyo Haneda sale al 3° posto con 91,7 milioni di passeggeri.

Gli Asia-Pacific airports stanno registrando una forte ripresa, influenzando i cambiamenti nelle classifiche aeroportuali globali. L’aeroporto di Shanghai Pudong registra il maggiore balzo nella top 10, passando dal 10° al 5° posto. Questa crescita è stata sostenuta dalla ripresa del traffico internazionale, dall’allentamento delle politiche sui visti e dall’ampliamento della connettività. L’aeroporto di Guangzhou Baiyun risale al 9° posto, rispetto al 57° del 2022.

4 aeroporti nella top 10 si trovano negli Stati Uniti, a testimonianza della continua forza del mercato. Tutti presentano una quota significativa di passeggeri domestici (80%-95% di traffico domestico)”, prosegue ACI World.

“Riguardo il contesto globale, il PIL globale è cresciuto di circa il 3,0-3,2% nel 2025, al di sopra delle aspettative ma al di sotto delle medie storiche, con rischi persistenti derivanti da tensioni commerciali, protezionismo e incertezza politica che influenzano la domanda di viaggi aerei.

Prezzi del carburante più bassi e inflazione in calo hanno sostenuto la domanda: i prezzi del jet fuel sono diminuiti (circa il 13% su base annua) e l’inflazione si è attenuata, aumentando il potere d’acquisto e mantenendo una forte passenger demand nonostante la volatilità.

Il traffico aeroportuale globale è aumentato del 3,6% nel 2025, trainato dalla domanda internazionale e dalla ripresa dell’Asia-Pacifico, mentre gli hub nordamericani ed europei si sono avvicinati alla saturazione.

La capacità diventa un vincolo fondamentale: la crescita è stata sempre più limitata da vincoli infrastrutturali e di slot in alcune regioni, ritardi nelle consegne di aeromobili e limitazioni alla navigazione aerea.

La geopolitica rimodella i flussi di traffico: le chiusure degli spazi aerei e i conflitti hanno aumentato i tempi e i costi dei voli, spingendo a reindirizzare il traffico verso hub alternativi.

Il ritorno dei viaggi dalla Cina ha accelerato la crescita in tutta l’Asia-Pacifico e nei principali hub, rafforzando la connettività globale.

Gli air cargo volumes si sono stabilizzati vicino ai livelli record, sostenuti dall’e-commerce e da global supply chain più rapide e ristrutturate”, prosegue ACI World.

“L’international passenger traffic ha raggiunto i 4 miliardi nel 2025, con un incremento del 5,9% rispetto al 2024 e dell’8,3% rispetto al 2019. I 10 aeroporti più trafficati per il traffico passeggeri internazionale rappresentano il 17% del traffico internazionale totale. Dubai si conferma al primo posto, mentre London Heathrow e Incheon mantengono rispettivamente il secondo e il terzo posto.

Si stima che gli air cargo volumes siano aumentati del 2,9% su base annua (quasi l’8,8% in più rispetto al 2019), raggiungendo quasi 128,9 milioni di tonnellate nel 2025. L’air cargo traffic è maggiormente concentrato nei principali aeroporti. Gli air cargo volumes nei top 10 airports rappresentano quasi il 26% del global air cargo traffic. L’aumento è trainato dalla forte domanda dell’e-commerce e dagli adeguamenti della supply chain. Hong Kong e Shanghai Pudong mantengono rispettivamente il 1° e il 2° posto, mentre Anchorage sale al 3°.

Si stima che i global aircraft movements si attesteranno intorno ai 101,5 milioni nel 2025, con un aumento del 2,3% rispetto al 2024 o dello 0,2% rispetto al 2019. I primi 10 aeroporti per numero di movimenti aerei rappresentano il 6,4% dei movimenti aerei globali. L’aeroporto di Chicago O’Hare si classifica al 1° posto, seguito da Atlanta e Dallas/Fort Worth“, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)