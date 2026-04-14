Air Canada presenta le Next Generation Glowing Hearted Cabins

Air Canada ha presentato oggi il suo più importante investimento nella cabina, svelando i nuovi design per gli interni delle cabine a lungo raggio all’Aircraft Interiors Expo di Amburgo, in Germania. Prima espressione significativa del nuovo standard “Glowing Hearted”, il design offre un’esperienza distintamente canadese, ponendo l’accento su comfort, cura e connessione per tutti i passeggeri su ogni volo, segnalando al contempo le ambiziose prospettive di crescita della compagnia aerea.

“Questo investimento mira a ridefinire radicalmente l’esperienza di volo con Air Canada. Dal momento in cui si sale a bordo, stiamo definendo un nuovo standard per il modo in cui i canadesi e il resto del mondo si connettono con il nostro marchio”, ha dichiarato Mark Nasr, Executive Vice President & Chief Operations Officer at Air Canada. “I dettagli contano: abbiamo ascoltato attentamente i feedback e ci siamo posti l’obiettivo di creare un’esperienza caratterizzata da un forte senso di appartenenza al Canada, unitamente a un impegno per la cura artigianale, la funzionalità e la durata nel tempo. Questo investimento nella cura e nel comfort dei nostri clienti è un elemento chiave della nostra strategia di crescita “New Frontiers”, volta a farci diventare una delle compagnie aeree leader a livello mondiale”.

“Le cabine completamente rinnovate debutteranno quest’estate sull’A321XLR, che offre per la prima volta una true lie-flat Air Canada Signature Class experience su un single-aisle aircraft. L’introduzione del nuovo Airbus A321XLR rappresenterà una svolta, aprendo nuove rotte transatlantiche e consentendo ad Air Canada di offrire un’esperienza di viaggio premium di livello superiore su una porzione maggiore del suo North America transcontinental network. Il nuovo design della cabina, con l’esclusiva Air Canada Signature Plus Suite, sarà disponibile a partire dall’entrata in servizio del Boeing 787-10.

Il nuovo standard di design “Glowing Hearted” di Air Canada offrirà una serie di miglioramenti pensati per ogni passeggero, tra cui:

– Nuovi sedili ergonomici progettati per massimizzare lo spazio personale con supporti per tablet integrati e cappelliere più ampie.

– Schermi OLED 4K significativamente più grandi e audio Bluetooth disponibili per tutti i passeggeri.

– Accesso a prese di corrente USB-C e CA ad alta potenza a ogni sedile, per garantire che laptop e tutti i dispositivi personali rimangano sempre completamente carichi.

– Le cabine Premium Economy di Air Canada saranno inoltre dotate di nuove alette laterali estese per una maggiore privacy e un comfort superiore”, afferma Air Canada.

“Gli aggiornamenti della cabina sono caratterizzati da prodotti premium esclusivi che saranno disponibili sui nuovi aeromobili della compagnia.

Sull’Airbus A321XLR:

– Per la prima volta su un single-aisle aircraft, Air Canada introdurrà 14 lie-flat Air Canada Signature Class seats, stabilendo un nuovo standard di comfort per gli aeromobili a corridoio singolo sui voli a lungo raggio.

– 4K OLED IFE screen (13 pollici in Economy, 19 pollici in Premium) con audio Bluetooth.

Sul Boeing 787-10:

– Air Canada Signature Plus, una nuova ed esclusiva suite nella parte anteriore dell’aeromobile, progettata per i clienti che desiderano un’esperienza di livello superiore con più spazio. Le suite nella parte centrale dell’aeromobile offrono anche posti per accompagnatori durante la crociera.

– Tutte e quattro le suite includono un letto più grande (2 metri/6’5″), un tavolo con piano in quarzite e un sedile dedicato per gli ospiti, con più spazio per gli oggetti personali e una parete più alta per una maggiore privacy.

– Le due suite centrali sono dotate di un pannello scorrevole a scomparsa per la privacy, che massimizza la socializzazione per un massimo di quattro passeggeri che viaggiano insieme.

– 4K OLED IFE screen (13 pollici in Economy, 16 pollici in Premium Economy e fino a 27 pollici nelle cabine premium) con audio Bluetooth.

Il nuovo design della cabina si ispira al Canada, creando uno spazio completamente moderno che evoca un senso di calma.

Caratteristiche di design principali su entrambi gli aeromobili:

– Le cuciture rosse, segno distintivo di Air Canada, e i tessuti su misura offrono un tocco canadese discreto, abbinato a una palette di grigi e tonalità pietra.

– I dettagli in legno naturale sono completati da inserti in metallo color bronzo.

– Le superfici con effetto pelle e le finiture metalliche riflettono un investimento mirato nella qualità duratura, bilanciando estetica raffinata e resistenza.

Un’esperienza raffinata e calorosa:

– Sull’Airbus A321XLR, un backlit canopy con foglie d’acero offre un benvenuto inconfondibilmente canadese a ogni passeggero al momento dell’imbarco.

– Sul Boeing 787-10, i passeggeri di classe premium sono accolti da un wave-like entrance monument, ispirato ai corsi d’acqua canadesi e sormontato dalla rondella Air Canada in bronzo.

– L’esperienza di ospitalità completa, che verrà presentata entro la fine dell’anno, sarà distintamente canadese e includerà un servizio, un’offerta di cibo e bevande e comfort di livello superiore”, prosegue Air Canada.

“Oltre alle Glowing Hearted cabins sugli A321XLR e sui 787-10 Dreamliner, Air Canada sta anche rinnovando gli interni di altre flotte.

Gli Airbus A320 e A321 di Air Canada, attualmente operati da Rouge, passeranno alla main fleet e saranno ammodernati secondo i più recenti standard di design di Air Canada, mentre i Boeing 737 MAX saranno integrati nella flotta di Air Canada Rouge nel 2026. Ciò consentirà ai passeggeri che volano con Rouge sulle rotte leisure e Sun in Nord America e nei Caraibi di godere di interni rinnovati, tra cui sistemi di intrattenimento individuali a bordo, sedili reclinabili e Wi-Fi veloce e gratuito offerto da Bell.

Gli aggiornamenti all’esperienza del cliente si estendono anche agli aeromobili Air Canada Express operati da Jazz Aviation LP, che saranno dotati di nuove cabine e ora offrono il Wi-Fi gratuito e veloce di nuova generazione.

L’impegno di Air Canada per un’esperienza completa e curata nei minimi dettagli va oltre la cabina. Lo standard di design “Glowing Hearted” si riflette nei continui investimenti della compagnia aerea per migliorare i servizi a bordo, l’offerta di cibo e bevande, l’intrattenimento e la connettività, e per introdurre nuovi strumenti digitali. Ciò è particolarmente evidente nel global lounge network modernizzato ed ampliato, con nuove o rinnovate lounge che apriranno quest’anno in Canada e in Europa. Tutto questo è reso possibile dagli oltre 39.000 dipendenti della compagnia aerea, che con orgoglio rappresentano il brand in tutto il mondo”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Credits: Air Canada)