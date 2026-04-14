Air France introduce nuovi dessert nella sua long-haul Business cabin

Da aprile 2026, la rinomata pasticcera Nina Métayer proseguirà la sua collaborazione con Air France creando una nuova collezione di dessert, pensati appositamente per essere gustati a bordo dai passeggeri di Business Class sui voli a lungo raggio.

“Nella cabina Business, per arricchire l’esperienza culinaria di ispirazione francese a bordo, Air France ha affidato la creazione dei suoi dessert a un talento eccezionale. Votata World’s Best Pastry Chef nel 2023 e già acclamata per le sue precedenti collaborazioni con la compagnia aerea, Nina Métayer prosegue ora questa avventura, iniziata nel 2024. Ha creato una nuova gamma di dolci prelibatezze da gustare nei prossimi mesi sui voli in partenza da Parigi.

Ognuna di queste creazioni è stata appositamente ideata per essere apprezzata a bordo dei voli della compagnia aerea. Due di queste creazioni sono nuove e saranno disponibili per la prima volta nel menu: la Raspberry coconut delight, con le sue note avvolgenti, e la Lemon verbena escape, una deliziosa prelibatezza agrumata”, afferma Air France.

“Ho ideato questi dessert per essere dei veri compagni di viaggio. Ho creato pasticcini ricchi ma leggeri per accompagnare i viaggiatori in un viaggio sensoriale, evocando al contempo il fascino di destinazioni lontane”, ha dichiarato Nina Métayer.

“Régis Marcon, triple-Michelin-starred chef and Bocuse d’Or winner, sta attualmente creando il menu della Business Class per i voli a lungo raggio di Air France in partenza da Parigi. Ispirato dalla natura e dalla sua regione d’origine, Alvernia-Rodano-Alpi, lo chef propone piatti esclusivi caratterizzati da raffinatezza e autenticità.

Per creare questa cucina raffinata e stellata Michelin, gli chef collaborano con Servair, utilizzando prodotti freschi e locali che variano a seconda delle stagioni. Nell’ambito dell’impegno della compagnia aerea per una ristorazione più responsabile, la carne, il pollame, i latticini e le uova presenti in ogni menù sono di origine francese, mentre il pesce proviene da pesca sostenibile o francese. Sono inoltre disponibili opzioni vegetariane in tutte le classi di viaggio.

Nell’ottica di contrastare lo spreco alimentare, Air France offre ai passeggeri in Business Class la possibilità di preselezionare il main dish fino a 24 ore prima del volo. Questo servizio garantisce la disponibilità del piatto scelto dal cliente e promuove un consumo più equo a bordo”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)