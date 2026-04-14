Wizz Air sceglie i sedili Eva di Geven per la sua flotta A321neo

Geven, azienda leader in soluzioni di seduta innovative per aeromobili, ha annunciato un nuovo capitolo della sua lunga e proficua collaborazione con Wizz Air.

“Rafforzando ulteriormente questa sinergia consolidata, Geven equipaggerà infatti la nuova flotta di Airbus A321neo della compagnia con sedili passeggeri all’avanguardia. Questo traguardo, oltre a confermare una partnership di lunga data, riflette l’impegno condiviso di entrambe le aziende nel garantire comfort, sicurezza e design d’eccellenza nel settore aereo.

L’accordo comprende quasi 200 shipset, per un totale di circa 45.000 sedili passeggeri. Un significativo investimento che garantirà un’esperienza a bordo uniforme, leggera e migliorata su tutta la flotta in espansione di Wizz Air.

Per questo miglioramento della flotta, Wizz Air ha scelto il sedile Eva, il modello più leggero disponibile sul mercato, progettato specificamente per aeromobili a fusoliera stretta ad alta densità. Sviluppato secondo una filosofia incentrata sul passeggero, Eva rappresenta la risposta perfetta alle esigenze delle cabine ad alta densità. Combina perfettamente uno spazio ottimizzato con un comfort superiore, garantendo ai passeggeri un’eccezionale e confortevole esperienza di viaggio, anche nelle configurazioni di cabina più esigenti”, afferma Wizz Air.

“Scegliendo Eva, i passeggeri e, più in generale, le operazioni di Wizz Air beneficeranno delle caratteristiche uniche del sedile:

– Spazio e comfort eccezionali: Eva offre un’ergonomia ottimizzata e uno spazio abitabile migliorato. È dotato di uno schienale interamente in composito avanzato e brevettato che aumenta lo spazio per le ginocchia. Il sedile integra, inoltre, l’esclusivo cuscino strutturale ultraleggero di Geven, che elimina ingegnosamente la necessità della tradizionale base del sedile.

– Efficienza e sostenibilità: Eva offre prestazioni di peso ai massimi livelli della categoria, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni. Il suo design semplice e robusto garantisce bassi costi di gestione e facilità di manutenzione. Inoltre, la sostenibilità rappresenta un ulteriore fattore chiave di sviluppo del prodotto, volto a ridurre l’impatto ambientale e l’impronta di carbonio complessiva.

– Finiture distintive: per riflettere la vivace identità del brand Wizz Air, i sedili Eva presentano finiture (Trim & Finish) audaci e altamente personalizzate. Il design italiano su misura valorizza i colori distintivi della compagnia”, prosegue Wizz Air.

“Siamo entusiasti di consolidare la nostra già duratura partnership con Wizz Air attraverso questo straordinario progetto”, ha dichiarato Pasquale Rapullini, Sales and business development manager di Geven. “Eva è progettata per offrire un comfort eccezionale e per soddisfare le rigorose esigenze operative e di efficienza delle compagnie aeree moderne. Collaborare con Wizz Air ci consente di portare la nostra visione condivisa e la nostra competenza direttamente nell’esperienza dei passeggeri”.

“La scelta dei sedili Eva supporta la nostra strategia di combinare efficienza e miglioramento dell’esperienza dei passeggeri”, ha dichiarato Julia Brix, Supply Chain Officer di Wizz Air. “Il design leggero e la riduzione delle emissioni sono priorità fondamentali per Wizz Air, e questa soluzione risponde a entrambe senza compromessi. Scegliendo Eva per la nostra flotta di A321neo, confermiamo il nostro focus su soluzioni di cabina innovative che migliorano l’efficienza mantenendo elevati gli standard di comfort per i passeggeri. Questa collaborazione stabilisce un nuovo punto di riferimento per gli interni di cabine ad alta densità, dimostrando come design, prestazioni e sostenibilità possano convergere con successo”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Geven – Wizz Air)