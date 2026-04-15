American Airlines celebra 100 anni di volo

Il 15 aprile 1926, un biplano DH-4 decollò da Chicago diretto a St. Louis. Questo volo, che trasportava solo posta, era operato dalla Robertson Aircraft Corporation. Spinto dalle possibilità che l’aviazione poteva offrire al Paese e al mondo, questo volo diede inizio alla nascita di una delle compagnie aeree più iconiche al mondo: American Airlines.

“Cento anni dopo, American Airlines commemora questo importante anniversario nei cieli con lo stesso entusiasmo e la stessa passione per tutto ciò che ci aspetta.

La storia di American Airlines è il risultato della dedizione dei nostri clienti e dei nostri collaboratori. Dai primi voli passeggeri sul Douglas DC-3 tra Chicago e New York, all’alba dell’era dei jet con l’introduzione del Boeing 707, alla nascita delle principali compagnie aeree con modello hub-and-spoke e molto altro, i clienti hanno sempre avuto la possibilità di scegliere quando volare. Nel loro insieme, i momenti in cui i viaggiatori hanno scelto American Airlines sono stati fondamentali per costruire il secolo di progressi, innovazione e portata globale della compagnia.

Questo secolo di successi è anche il risultato dei membri del team che hanno guidato il nostro progresso e il nostro successo attraverso ogni epoca di cambiamento. Gli ultimi 100 anni sono stati caratterizzati da ogni tipo di esperienza, dalle immense sfide ai grandi successi, e in ogni momento i membri del team di American Airlines si sono dimostrati all’altezza della situazione e si sono presi cura delle persone nel loro percorso di vita”, afferma American Airlines.

“American Airlines celebrerà questo traguardo con clienti e dipendenti in tutto il paese. A Charlotte (CLT), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (LGA), Philadelphia (PHL), Phoenix (PHX) e Washington, D.C. (DCA), i passeggeri in partenza con la 100th scheduled departure per la giornata potranno partecipare a una celebrazione della nostra storia, con uno sguardo al futuro. In collaborazione con diversi partner, i viaggiatori potranno godere di un evento speciale con omaggi a titolo di ringraziamento, prima di essere accolti a bordo nel futuro dei viaggi.

Per tutto il mese, i passeggeri di tutte le nostre Flagship® and Admirals Club® lounges potranno gustare cocktail a tema e stuzzichini serviti a mano, per celebrare le tendenze culinarie che hanno caratterizzato l’ultimo secolo.

Presso il John F. Kennedy International Airport (JFK) e il St. Louis Lambert International Airport (STL), i passeggeri potranno partecipare a una celebrazione simile, arricchita da una sorpresa speciale. Il Flight 100 per London (LHR) sarà operato con N735AT che porta la “Flagship DFW” special livery, mentre il Flight 1926 da Chicago (ORD) a St. Louis (STL) e ritorno sarà operato con la American centennial-themed livery.

Durante tutto l’anno, American Airlines condividerà storie e celebrazioni sulla sua ricca storia su aa.com/american100. Con dettagli sulle livree speciali, storie dei membri del team e una cronologia degli eventi chiave nella storia della compagnia aerea, la storia di American Airlines è una storia di trionfi, progressi e un legame continuo con i clienti”, prosegue American.

“Le icone si uniscono nella American centennial merchandise collection. A partire da oggi, sono aperti i preordini per una collaborazione in edizione limitata con Sprayground, azienda pioniera nel mondo della moda da viaggio. I modelli con l’attuale logo del centenario di American Airlines sono disponibili in preordine fino ad esaurimento scorte.

I design iconici e senza tempo di American Airlines, frutto della sua ricca storia, sono solo alcuni degli articoli disponibili per l’acquisto presso l’American Airlines Brand Store. Con una selezione curata di regali, oggetti da collezione e altro ancora, che spaziano da articoli esclusivi a tema centenario, a momenti del passato e fino ai giorni nostri, il negozio online offre agli appassionati del brand, ai clienti e ai futuri aviatori l’opportunità di partecipare alle celebrazioni del centenario di American Airlines.

Oggi, American Airlines ha anche presentato delle speciali carte collezionabili a tema centenario, disponibili in esclusiva a partire da maggio”, conclude American Airlines.

American svela le centennial-themed trading cards

American informa: “American Airlines rende la gioia del volo ancora più speciale con carte collezionabili direttamente dal flight deck, presto disponibili per il volo. A partire dai primi di maggio, le carte collezionabili saranno disponibili per i clienti che potranno ritirarle dai propri piloti, per poi essere distribuite più ampiamente in tempo per l’estate.

Il trading card line-up include modelli di quattro velivoli attualmente in servizio presso American Airlines: l’A321neo, il 737-800, il 777-300ER e il 787-9P. Inoltre, per commemorare il centenario della compagnia aerea, saranno disponibili tre carte collezionabili in edizione speciale dedicate al DC-3, al 707-123 e all’MD-80, tre aerei che hanno contribuito in modo determinante alla storia di American Airlines“.

“Queste carte collezionabili rappresentano il culmine di 100 anni di momenti speciali condivisi tra piloti, aerei e passeggeri”, ha dichiarato l’American’s Vice President of Flight Operations, Captain Alan Johnson. “Che si tratti del primo volo o del centesimo, queste carte offrono a tutti l’opportunità di entrare in contatto con i piloti, commemorare viaggi significativi e riflettere sull’evoluzione dell’aviazione”.

“Ogni carta collezionabile include un’immagine dell’aeromobile, le specifiche tecniche, diagrammi e informazioni su ciascun velivolo. Per gli appassionati di aviazione, le carte includono anche specifiche aircraft registrations, che forniscono ulteriore contesto e informazioni storiche su velivoli passati e presenti. I passeggeri sono invitati a richiedere una carta collezionabile ai piloti durante i mainline American flights.

Le trading cards saranno disponibili fino ad esaurimento scorte, quindi potrebbero non essere sempre disponibili. Si consiglia comunque di chiedere ai piloti. American Airlines stamperà oltre sette milioni di trading cards in tempo per l’estate, offrendo ai viaggiatori maggiori opportunità di riceverne una durante i loro voli”, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)