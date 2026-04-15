Tecnam annuncia il debutto del P2012 Traveller in Nuova Zelanda e uno Slot Deposit Program per la MOSAIK59 Product Line

Tecnam annuncia che Glenorchy Air sarà il cliente di lancio del Tecnam P2012 Traveller in Nuova Zelanda.

“A seguito della validazione ufficiale del P2012 da parte dell’Autorità per l’Aviazione Civile della Nuova Zelanda (CAA) il mese scorso, l’acquisizione di questo velivolo all’avanguardia, equipaggiato con motori Continental, rappresenta una tappa fondamentale nell’espansione della flotta della compagnia con sede a Queenstown.

L’introduzione del P2012 Traveller consentirà a Glenorchy Air di accedere senza problemi al mercato dei voli charter IFR (Instrument Flight Rules) e di diversificare la propria offerta, mantenendo al contempo l’elevata idoneità del velivolo per le rotte panoramiche esistenti. In concomitanza con questa acquisizione, la compagnia lancia ufficialmente il suo nuovo brand, Queenstown Air Charter (www.queenstownaircharter.com), che offrirà servizi charter VFR e IFR in tutta la Nuova Zelanda”, afferma Tecnam.

James Stokes, CEO di Glenorchy Air, ha espresso il suo entusiasmo per la nuova acquisizione: “Glenorchy Air è entusiasta di presentare il Tecnam P2012 in Nuova Zelanda e di utilizzarlo per ampliare la nostra capacità operativa per la stagione estiva 2026/27 e oltre. I nostri piloti ed io abbiamo visionato l’aeromobile a Oshkosh 2025 e siamo rimasti estremamente colpiti dal comfort e dallo spazio per le gambe dei passeggeri, dall’ergonomia del cockpit e dal suo splendido design italiano”.

Il P2012 Traveller, in particolare la variante con motori Continental, è stato progettato per soddisfare le rigorose esigenze delle compagnie aeree regionali e degli operatori charter.

Francesco Sferra, Tecnam P2012 & Special Mission Platforms Sales Manager, ha commentato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di vedere il P2012 Traveller fare il suo debutto negli spettacolari cieli della Nuova Zelanda. L’impegno di Glenorchy Air nel fornire un’esperienza di volo premium pluripremiata si allinea perfettamente con il DNA del P2012. La sua versatilità, l’affidabilità del bimotore e l’eccezionale comfort della cabina lo renderanno una risorsa preziosa per i loro tour panoramici e per l’entusiasmante lancio di Queenstown Air Charter”.

Tecnam annuncia un esclusivo Slot Deposit Program per la nuova MOSAIK59 Product Line

Dopo l’attesa presentazione della linea di prodotti MOSAIK59, Tecnam annuncia l’apertura di un programma di prenotazione prioritaria per due dei suoi modelli di punta: l’Astore GT e il P2008 Next Generation.

“Questa iniziativa esclusiva consente a piloti, scuole di volo e operatori di assicurarsi i primi slot di produzione prima dell’entrata in vigore della normativa FAA MOSAIC (Modernization of Special Airworthiness Certification).

La normativa MOSAIC sta ridefinendo radicalmente il Light Sport Aircraft (LSA) segment, sostituendo i rigidi limiti di peso di 1.320 libbre con criteri basati sulle prestazioni, incentrati su una 59-knot clean stall speed. Prevedendo una forte domanda di velivoli che sfruttino al massimo le nuove libertà normative, Tecnam ha lanciato in anticipo questo programma di preordine per la sua flotta MOSAIK59.

A partire da oggi, i clienti possono assicurarsi una consegna prioritaria per l’Astore GT o il P2008 Next Generation versando un acconto interamente rimborsabile di 10.000 dollari USA. Le consegne per questi velivoli prenotati sono previste per il primo e il secondo trimestre (Q1 e Q2) del 2027, in perfetta coincidenza con l’introduzione delle nuove registrazioni LSA Part 22″, afferma Tecnam.

“MOSAIC apre una nuova era di opportunità per l’intera comunità aeronautica e vogliamo garantire che i nostri clienti siano i primi a beneficiarne”, ha dichiarato Giovanni Pascale Langer, Managing Director at Tecnam S.p.A.. “La nostra linea MOSAIK59 è progettata per massimizzare questi nuovi privilegi. Questo programma è il nostro modo di aiutare i piloti ad accedere al futuro dell’aviazione con la garanzia di priorità sulla nostra linea di produzione”.

“Entrambi i modelli inclusi nel programma sono stati drasticamente evoluti per sfruttare appieno l’eliminazione dei precedenti limiti di peso:

Astore GT: il fiore all’occhiello della gamma MOSAIK59, completamente rinnovato, è equipaggiato con il motore Rotax 916iS da 160 CV e offre come optional un sistema di climatizzazione e un paracadute di emergenza.

P2008 Next Generation: questo versatile e apprezzato velivolo vanta un Maximum Takeoff Weight (MTOW) notevolmente aumentato, consentendo ai piloti di volare finalmente con il serbatoio pieno e due adulti a bordo, con ancora spazio a disposizione. I clienti possono scegliere tra il performante Rotax 916iS o il collaudato 912iS, entrambi con optional un sistema di climatizzazione e un paracadute di emergenza.

Assicurando un posto oggi, piloti e scuole di volo si garantiscono la possibilità di operare con velivoli più performanti non appena le nuove normative entreranno pienamente in vigore”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)