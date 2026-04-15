Collins Aerospace vince un Crystal Cabin Award per la sua SkyNook solution

Collins Aerospace, azienda di RTX, si è aggiudicata il Crystal Cabin Award 2026 per la sua SkyNook solution, un’area semi-privata situata nella parte posteriore di un widebody aircraft. Il Crystal Cabin Award viene assegnato annualmente nell’ambito dell’Aircraft Interiors Expo di Amburgo, Germania.

“Premiata con il primo premio nella Passenger Comfort category, la soluzione SkyNook di Collins recupera lo spazio solitamente sottoutilizzato nell’ultima fila dei twin aisle aircraft, dove la fusoliera si restringe e spesso richiede l’installazione di due sedili anziché i tre standard. Il sistema integra una convertible console in quest’area spesso inutilizzata tra la parete dell’aereo e il sedile, offrendo un punto d’appoggio sicuro per seggiolini auto, culle, trasportini per animali o la possibilità di creare una superficie di lavoro e di ristoro più ampia”, afferma Collins Aerospace.

“Il nostro team di cabin experience designers si impegna costantemente a perfezionare e reinventare le soluzioni per la cabina, sfruttando ogni centimetro quadrato di spazio per migliorare gli air travel per passengers, airlines and crew members”, afferma Jefferey McKee, director of Customer Experience Design at Collins Aerospace. “SkyNook esemplifica questo impegno, trasformando un’area spesso trascurata in un rifugio sereno che massimizza funzionalità, comfort e flessibilità per famiglie, passeggeri con animali di servizio o persone con esigenze sensoriali particolari”.

“SkyNook è inoltre dotato di un divisorio per la privacy, che non solo crea una barriera visiva dal corridoio e dai passeggeri adiacenti, ma attutisce anche i rumori provenienti dalle galley and lavatory areas.

Con questa vittoria, Collins si aggiudica il suo sedicesimo Crystal Cabin Award nei 20 anni di storia del programma. Questa settimana si terranno delle dimostrazioni di SkyNook presso lo stand di Collins Aerospace all’Aircraft Interiors Expo“, conclude Collins Aerospace

Collins Aerospace si assicura tre airline launch customers per il suo Helix™ main cabin seat

Collins Aerospace ha inoltre annunciato che tre compagnie aeree internazionali hanno scelto il suo Helix™ main cabin seat per le prossime narrowbody aircraft deliveries. Con installazioni confermate su varianti della famiglia Airbus A320 e Boeing 737, gli ordini iniziali riguarderanno circa 200 aeromobili.

“Progettato appositamente per supportare i passeggeri e le esigenze in continua evoluzione del narrowbody air travel, Helix perfeziona l’ergonomia della main cabin con un design studiato per offrire comfort tattile e una ricca gamma di servizi personalizzabili dal cliente. Ogni sedile offre ai passeggeri uno spazio abitativo aggiuntivo e riduce il peso rispetto alle precedenti generazioni di sedili”, afferma Collins Aerospace.

“I nostri airline customers sono alla ricerca di soluzioni per la cabina in grado di supportare il prossimo decennio di narrowbody travel, soprattutto in considerazione dell’evoluzione continua delle flotte e delle strategie di rete”, ha dichiarato Steve Kotso, vice president and general manager of Commercial Seating for Collins Aerospace. “Questi clienti di lancio riflettono la forte domanda per Helix, offrendo il comfort, l’efficienza e la durata ottimali necessari per supportare questa nuova era del single-aisle flight”.

“L’Helix industrial design language fonde forma e funzione, riducendo il numero di componenti e la complessità per migliorare la soddisfazione dei passeggeri, mantenendo al contempo le densità di posti esistenti. La selezione di materiali di alta qualità e il design offrono vantaggi in termini di costi di gestione, mentre una rete globale di assistenza post-vendita garantisce la continuità operativa per tutto il ciclo di vita del prodotto.

I sedili Helix sono attualmente in fase di sviluppo e le prime consegne sono previste in concomitanza con gli aircraft delivery schedules verso la fine del 2027. I sedili Helix sono in mostra questa settimana all’Aircraft Interiors Expo“, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Collins Aerospace)