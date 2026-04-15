Embraer premia i migliori fornitori dell’anno e rafforza l’efficienza operativa attraverso la partnership

Embraer ha premiato i suoi migliori fornitori dell’anno in 10 categorie di premi durante l’Embraer Suppliers Conference (ESC) 2026, onorando i partner la cui esecuzione e collaborazione coerenti sono state fondamentali per l’efficienza operativa e le ottime prestazioni nel 2025 in tutta la sua supply chain globale.

“Embraer sta attraversando un periodo di forte domanda di mercato, risultati costanti e grandi ambizioni, in un ambiente globale che richiede una sincronizzazione assoluta”, afferma Roberto Chaves, Executive Vice President of Global Procurement and Supply at Embraer. “In questo contesto, la Embraer Suppliers Conference svolge un ruolo fondamentale nel riconoscere le prestazioni dei fornitori e nel rafforzare l’allineamento con i partner che sono essenziali per la nostra efficienza operativa e prestazioni durature”.

Con il tema “Moving Forward as One”, la 2026 Embraer Suppliers Conference ha evidenziato l’impegno dell’azienda a operare come un’unica catena del valore integrata, rafforzando le relazioni con i fornitori basate sulla fiducia e sull’esecuzione coerente.

“Gli ottimi risultati ottenuti da Embraer nel 2025 riflettono la nostra capacità di alzare il livello in termini di sicurezza, qualità ed efficienza, insieme ai nostri fornitori, per offrire ottime prestazioni e superare le aspettative dei clienti”, sottolinea Roberto.

I fornitori premiati entrano inoltre a far parte del Supplier Advisory Council (ESAC), un comitato strategico in cui i fornitori e la massima leadership di Embraer discutono in modo collaborativo le tendenze del mercato e le opportunità di business, rafforzando le partnership per favorire la crescita reciproca.

Con una supply chain globale che copre più di 60 paesi, Embraer detiene premi annuali per riconoscere le prestazioni dei fornitori e rafforzare le partnership a lungo termine lungo tutta la sua catena del valore.

2026 ESC Award Winners

Indirect Supplies Category: SAP – Germany

Hardware & Raw Material Category: HEXCEL – United States of America

Subcontract Category: GLOBO USINAGEM – Brazil

Structures Category: FACC – Austria

Interior Category: DIEHL AVIATION – Germany

Electrical & Electronic Systems Category: GARMIN – United States of America

Mechanical Systems Category: MOOG – United States of America

New Developments Category: ASE – Italy

Services & Support: FOKKER Services – Netherlands

Featured Collaboration Category: PRATT & WHITNEY – United States of America

(Ufficio Stampa Embraer)